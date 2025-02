La reconnaissance faciale autorisée dès février 2025

Transformées en données biométriques, les systèmes utiliseront des algorithmes permettant d’identification de ces personnes. La mise en place de ces caméras dans les rues de Bruxelles se fera au moment où l’Europe se dotera d’une législation sur l’intelligence artificielle.

Alors que la reconnaissance faciale en direct était interdite, de nombreuses exemptions ont été faites, utilisée plusieurs fois à l’aéroport de Zaventem, une septantaine de fois lors de la réunion Europol en 2020 et cinq zones de police flamandes affirmaient utiliser tréquemment la reconnaissance faciale en 2021. Désormais, celle-ci sera permise sous le prétexte de « lutter contre le terrorisme », pour la recherche de victimes dans des dossiers de disparition/ enlèvement d’enfants, contre la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle.

La reconnaissance faciale pose problème lorsqu’il s’agit de reconnaitre des personnes non-blanches, des erreurs de données biometriques sont plus récurrentes pour ces personnes, cela pourrait donc renforcer les tendances racistes et inégalitaires. Elle a aussi pour vocation de suivre les trajectoires des personnes exilées au sein de l’espace européen. Dès l’âge de 6 ans, toutes personnes qui entrent sur le territoire européen est dans l’obligation d’entrer une image faciale dans le fichier « Eurodac » afin d’être intégré à la base de données biométriques européennes consultable par les états membres et par la police.