Lancement du nouvel outil technologique PoliceSearch

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales

PoliceSearch est un outil technologique qui doit permettre à toutes les forces de police du pays d’accéder, en temps quasi réel, aux informations enregistrées dans les près de 200 zones de police locales. Celui-ci a été lancé mercredi 29 octobre a déclaré le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin.

3 novembre - journée -

Rassemblement de soutien à un étudiant pro-palestinien réprimé

À la suite de l’occupation de l’Université Libre de Bruxelles en soutien au peuple palestinien au printemps 2024, un étudiant pro-palestinien est aujourd’hui pris pour cible dans une procédure disciplinaire. L’accusation porte sur des « coups et blessures avec motivation antisémite » alors que celui-ci s’opposait simplement à la provocation de militants pro-israéliens. A la suite de ces faits et à l’initiative des autorités de l’ULB, une commission de discipline a été convoquée pour statuer sur ces faits et éventuellement sanctionner l’étudiant. La commission qui a instruit le dossier au printemps et à l’été 2025 a reconnu l’altercation mais le caractère antisémite n’a par contre pas été retenu. Suite à cette décision, la rectrice de l’ULB a fait appel ce qui a pour conséquence de rejouer et prolonger la procédure devant le bureau du conseil académique (CoA) de l’ULB. Face à cette situation, les nombreux soutiens de l’étudiant refusent l’acharnement de la rectrice et l’instrumentalisation de l’antisémitisme en appelant à se rassembler le 3 novembre devant la commission de recours à 15h45 devant la Maison des Sciences Humaines (1 av. Antoine Depage).
Bruxelles Bruxelles | Contrôle social / Répression |
Écologie

Les compagnies augmentent leur sécurité pour pallier au « danger activiste »

Une enquête internationale menée par G4S révèle que les entreprises belges augmentent considérablement le nombre d’agents de sécurité privés qu’elles emploient suite à une perception croissante de la menace que représentent les groupes militants tels que Code Rouge et Stop Arming Israel. Ces conclusions se fondent sur des entretiens menés auprès de 58 responsables de la sécurité en Belgique, dans le cadre d’une enquête plus large menée auprès de 2 352 dirigeants dans 31 pays. 81 % des responsables de la sécurité belges estiment que les militants représentent une menace physique pour leurs entreprises et leurs dirigeants, un taux parmi les plus élevés d’Europe, comparable à celui du Royaume-Uni. La moyenne européenne s’élève à 73 %. « Les entreprises sont réellement préoccupées lorsque des actions de protestation sont annoncées et nous demandent souvent d’augmenter le nombre d’agents de sécurité sur place », a déclaré la porte-parole de G4S Belgique. « Dans certaines entreprises portuaires, cela peut signifier doubler le nombre de gardes, tandis que dans les industries de haute technologie, cela peut représenter une multiplication par quatre. » Près de la moitié des entreprises belges (48 %) déclarent que les menaces à l’encontre de leurs dirigeants ont augmenté au cours des deux dernières années, un chiffre dépassé uniquement en France. Ce pourcentage est nettement supérieur aux moyennes européennes et mondiales de 42 %. 74 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs budgets de sécurité physique.
Belgique Belgique |
Économie / Anticapitalisme

Quelques réflexions sur le rôle des soulèvements de notre époque

Des soulèvements qui tiennent la bourgeoisie en haleine. Ce qui aurait pu être le titre d’un film de Luis Buñuel est une expression récurrente, une réalité récurrente contre le monde de l’argent, contre le monde du capitalisme, et contre l’ordre et la paix sociale de la classe dirigeante, écrits dans le sang. Cette expression est principalement véhiculée par la jeunesse prolétarienne. Des Philippines à l’Équateur, en passant par le Maroc, Madagascar, le Népal et le Pérou, des affrontements violents ont lieu entre les insurgés et le monopole de la violence de l’État, dernier bastion de la classe dominante. Des soulèvements qui tiennent la bourgeoisie en haleine. Ce qui aurait pu être le titre d’un film de Luis Buñuel est une expression récurrente, une réalité récurrente contre le monde de l’argent, contre le monde du capitalisme, et contre l’ordre et la paix sociale de la classe dirigeante, écrits dans le sang. Cette expression est principalement véhiculée par la jeunesse prolétarienne. Des Philippines à l’Équateur, en passant par le Maroc, Madagascar, le Népal et le Pérou, des affrontements violents ont lieu entre les insurgés et le monopole de la violence de l’État, dernier bastion de la classe dominante. À propos du soulèvement au Maroc, mais pas seulement, et pourquoi nous devons continuer à défendre les soulèvements Depuis le 27 septembre, le Maroc est secoué par une vague de manifestations et d’affrontements dans les rues qui revêtent un caractère insurrectionnel et une dimension insurrectionnelle. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est la paupérisation généralisée (35% de chômage chez les jeunes), l’état catastrophique du système de santé (selon l’Organisation mondiale de la santé, il n’y a que 7,7 médecins pour 10.000 habitants au Maroc, contre 16,6 en Algérie voisine, 46 en Espagne et 45 en Allemagne) – ce qui est également lié au soulèvement, car en août, huit femmes enceintes sont décédées à l’hôpital après une césarienne – et, en outre, les dépenses énormes engagées par l’État marocain pour la Coupe du monde de football 2030 […] et pour la Coupe d’Afrique des nations qui se déroule cette année. La pauvreté, le désespoir, l’analphabétisme, la répression, la corruption et la conduite du pays selon la bonne volonté et les intérêts de la classe dirigeante (comme partout ailleurs) ont conduit à un mouvement encore plus important dans les rues, comme ce fut le cas lors des manifestations de 2011-2012. La vie des jeunes prolétaires s’enfonce dans la pauvreté causée par le capitalisme, tandis que des milliards sont dépensés dans les stades de football et le tourisme. Le plus grand stade de football du monde sera bientôt situé à Casablanca, une Arène du spectacle pouvant accueillir 115.000 personnes. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois que des sommes colossales seraient dépensées dans le cadre d’événements sportifs, un État capitaliste s’endettant énormément, et comme d’habitude, on sait qui devra...
