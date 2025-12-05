stuut.info

Le gouvernement achète des blindés français pour plus d’un milliard d’euros

Extrême-droite / Antifascisme Guerre / Antimilitarisme Contrôle social / Répression

Belgique | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

La Belgique va acquérir 92 blindés Griffon et 123 véhicules Serval pour un total de 1,15 milliard d’euros auprès de sociétés françaises. Ces véhicules serviront au transport de troupes, mais aussi comme engins de commandement, de soutien et ambulances, avec un budget de 495,6 millions pour les Griffon et 656,4 millions pour les Serval. Cette commande a été présentée aux parlementaires lors d’une réunion à huis clos et s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique CaMo (Capacité motorisée) conclu en 2019 entre la France et la Belgique. Ce partenariat vise à assurer l’interopérabilité des forces terrestres des deux pays grâce au système de combat Scorpion, permettant l’échange en temps réel de données sur le champ de bataille et renforçant la coopération militaire franco-belge.

10 décembre - 06h00 - Cinema Galeries

For Palestinian liberation : Exposing Complicity and Resisting Genocide

Join us for an important talk and Q&A on the Palestinian Liberation with the prominent Palestinian journalist from the Occupied West Bank Mariam Barghouti and the globalization and international law specialist Elina Xenophontos. The world is witnessing the first live-streamed genocide—a colonization and ethnic cleansing plan, blatantly approved by a UN resolution. The Gaza Strip lies in ruins, its people maimed, starved, and left to be genocided. Journalists are exterminated for exposing these atrocities, and over 9500 Palestinian hostages are tortured, sexually assaulted, and executed. Simultaneously, the West Bank is being ethnically cleansed by soldiers and settlers, with Palestinians killed defending their own land. This discussion will deeply elaborate on these atrocities, the geopolitics and the imperialist and colonial economic gial involved, the western mainstream media complicity, the EU and global complicity. We will also address the necessity for an academic boycott and the role that universities can play—through institutional decisions, research, and pedagogy—all within the struggle for Palestinian liberation. DATES & LOCATIONS : DEC 10 | BRUSSELS ⏰18h-21h 📍Cinema Galeries Galerie de la Reine 26,1000 Brussel Including screening of« Selfies » by Gazan artist Reema Mahmoud. ➡️Any extra money collected after covering expenses will be donated to Palestine via the Marius Jacob foundation and to journalists in Gaza by Mariam Barghouti.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |

12 décembre - 23h58 - Partout Belgique

Appel à participation : Carnet de bord de Novembre

Salut ! On recueille des témoignages, anecdotes, vécus personnels et personnalisés, faits d’hiver et divers, marquants, marqués ou remarqués **des trois jours de grève** (+ la journée de lutte contre les VSS) du 23-24-25-26 octobre. L’idée serait ensuite de les compiler, de leur donner une forme (dans le genre carnet de bord & de grève partagé) pour en faire un article papier à envoyer au zine Crash Test ou carrément une brochure indépendante ou simplement, au pire mais pas grave, un article sur Stuut. Ou autre chose si tu as des idées pour la suite. Tu peux envoyer tes idées et participation à travers ce lien : https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/SnN1rpUJ6LK4-jFksmk62XXDLF6GmtKVLgdHeyiwg9A Lien à faire tourner aux personnes que tu aimerais qu’elles te racontent qu’est ce qu’elles faisaient à un moment de ces 4 jours (sans forcément se limiter à de l’activité politique). On a mis une deadline mais en vrai c’est juste un rappel et ça dépendra des histoires récoltées. à plus dans le grevibus et à prochainement dans le mouvement https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/SnN1rpUJ6LK4-jFksmk62XXDLF6GmtKVLgdHeyiwg9A Duo-Liddl
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |

14 janvier - 10h00 - Maison de la Paix

Arpentages *Janvier - Mars 2006*

Agir pour la Paix te propose de nouveaux arpentages, à la découverte de quatre livres sur des thématiques liées à la non-violence et au mouvement pour la paix. Mais c’est quoi un “arpentage” ? C’est une pratique issue du milieu ouvrier qui consiste à lire un livre de manière collective. Les participant.es se partagent l’ouvrage entre elleux et chacun.e lit sa partie. Il y a ensuite une mise en commun permettant à chacun.e d’expliquer aux autres ce qu’iel a lu. Cette méthode accessible à toustes permet d’acquérir une compréhension du livre et de construire ensemble, sans pression, une pensée critique sur une thématique donnée. Chaque séance se fait avec l’accompagnement d’un.e animateur.ice qui sera là pour vous guider dans votre découverte. C’est quand ?  14/01 10h-17h : “L’empathie est politique” de Samah Karaki - en partenariat avec Rencontre des Continents. 19/01 17h45-21h : “Justice partout” de Camille Soffer et Coline Zuber. 03/02 17h45-21h : “Palestine, un féminisme de libération” de Nada Elia. 18/03 17h45-21h : “Saint Luigi : comment répondre à la violence du capitalisme” de Nicolas Framont. C’est où ? Maison de la Paix, 35, rue Van Elewyck, 1050 Ixelles. Les activités sont gratuites.  Inscription obligatoire via ce lien : https://framaforms.org/inscription-arpentages-janvier-mars-2006-dagir-pour-la-paix-1764772594 Nous cuisinerons de la soupe pour vous réchauffer ! Accessibilité : Le bâtiment n’est pas accessible aux PMR. Bus 59 - 71 - 38 - 60 : arrêt Flagey Tram 81 : arrêt Dautzenberg ou Flagey Les trams 8 et 93 passent avenue Louise. S’arrêter aux arrêts Bailly ou Vleurgat et descendre à pieds respectivement rue Lesbroussart ou chaussée de Vleurgat
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
