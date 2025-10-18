Belgique : Le ministre Francken veut utiliser des balles en caoutchouc contre les manifestants

Suite à la grande mobilisation syndicale qui a réuni 150 000 personnes à Bruxelles, le ministre d’extrême droite Theo Francken a souligné sa volonté que la police puisse utiliser des balles en caoutchouc contre les « casseurs d’extrême gauche ». En particulier, il a appelé à l’utilisation du FN 303, de fabrication belge, qui est une arme à air comprimé à « létalité réduite ». Elle permet de tirer des projectiles pouvant provoquer de graves blessures, des lésions permanentes, mais aussi des décès.
Notes
DANS LES MÊMES THÉMATIQUES
Berne : Manifestation combative pour la Palestine, plus de 500 manifestants arrêtés
Ce samedi 11 octobre s’est déroulé une large manifestation non déclarée à Berne suite à l’appel de plusieurs organisations anti-colonialistes suisses pour dénoncer la complicité du gouvernement et des entreprises du pays avec Israël. Entre 5 000 et 10 000 personnes se sont retrouvées à 15H à la Bahnhofplatz de la capitale helvétique avant de se rendre devant le Palais fédéral. Un important dispositif policier a été déployé pour empêcher le cortège de bouger. En tête et organisé, le black bloc constitué de plusieurs centaines d’individus a très rapidement été attaqué par des canons à eau, flashballs, gaz lacrymogènes et matraquages. Les dégâts matériels remonteraient au million de francs suisses, avec au moins 57 bâtiments endommagés, dont les vitrines de plusieurs grandes enseignes complices et un incendie. Les affrontements avec la police ont eu lieu jusque tard dans la nuit. Un groupe de 500 personnes a été encerclé par la police qui les a gardés captif dans le froid, mouillé, sans nourriture ou boisson de 17h30 et jusqu’à tard dans la nuit. Les personnes ont été emmenées au poste au petit matin, puis relâchées. La police a également empêché le reste des manifestants de briser la nasse en utilisant différentes formes de violence.
[Vidéos] 14 octobre, mobilisation sociale historique contre le gouvernement
La journée du octobre a été marquée par une mobilisation sociale majeure. Elle a commencé tôt avec des blocages d’axes routiers ainsi que de nombreux piquets de grèves dans de nombreux secteurs, hôpitaux, universités, écoles … À 10h une grande manifestation est partie de la Gare du Nord. Elle s’est illustrée, entre autre, par son importante mobilisation ainsi que par la colère sociale qui s’y est exprimée. La manifestation s’est prolongée dans divers lieux de la ville jusqu’en soirée, poursuvie par les forces de l’ordre. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie) La journée du 14 octobre a aussi été le lieu de nombreuses violences policières, sur lesquelles nous reviendrons prochainement. Le 25 novembre une nouvelle grève et journée de mobilisation est organisée contre l’Arizona. La CGSP a appelé à la grève. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie)
LA POLICE AGRESSE ERIC LORS D’UNE EXPULSION D’UN SQUAT (vidéo)
Le vendredi 29 août 2025, alors qu’Éric participait à un rassemblement visant à empêcher une expulsion, il a été victime d’une agression physique et sexuelle perpétrée par un policier. Nous avons eu l’occasion de le rencontrer : voici son récit. visible uniquement sur instagram
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info