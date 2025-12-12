stuut.info

Mesures renforcées pour encadrer la nuit du Nouvel An

Contrôle social / Répression

Belgique | Collectif : Secours Rouge

Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin a rappelé que les bourgmestres disposent de plusieurs outils (dont l’assignation à résidence, le couvre-feu et l’interdiction des feux d’artifice) pour les fêtes de fin d’année. Malgré un avis récent du Conseil d’État concernant un cas anversois, ces mesures restent légalement mobilisables. Des plans opérationnels sont en préparation en concertation avec le Centre de crise, la police, les pompiers et les gouverneurs. Le ministre appelle à la responsabilité de chacun et prévient que les troubles à l’ordre public feront l’objet de sanctions particulièrement sévères, notamment en cas d’agressions contre les forces de l’ordre ou les services d’urgence.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

12 décembre - 19h00 - Mona

[Projection] « Nous sommes des champs de bataille »

Front de mères, OSVP et Bruxelles Bagarre Club vous invitent à la projection du dernier film de Mathieu Rigouste "Nous sommes des champs de bataille". La projection sera suivie d’une discussion autour d’un repas avec le réalisateur, Fahima qui intervient dans le film, et les collectifs organisateurs. Vendredi 12 décembre à 19h au Mona (avenue de Jette 225, 1090 Jette) Entrée à prix libre Repas gratuit par le collectif 100dal Film en français sous-titré anglais “ Depuis le début des années 2000, j’enquête sur le système sécuritaire tout en participant aux luttes sociales. Et pour cette raison, j’ai été fiché par les services de renseignements français. Mais nous avons besoin de mieux comprendre cette machine de guerre et de contrôle qui écrase les peuples. Alors j’ai décidé d’aller enquêter au coeur de Milipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des Etats. Suivez-moi dans les coulisses de ce business mondial. Nous allons enquêter ensemble sur la fabrication des guerres, la globalisation de la surveillance et le commerce de la répression. Il s’agit de mettre en lumière les rouages d’un système en laissant ses principaux acteurs le raconter eux-mêmes, face caméra. Et d’y réfléchir avec celles et ceux qui subissent l’ordre militaro-sécuritaire au quotidien et qui tentent de lui résister pour exister. A travers les interstices, nous interrogeons notre participation à l’ordre des choses et du monde, notre capacité à nous préserver et à nous transformer. Dans le reflet de la machine de guerre, nous sommes face à nous-mêmes et à ce que nous voulons devenir." NOUS SOMMES DES CHAMPS DE BATAILLE, un film de Mathieu Rigouste 90 min, France, 2025
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Logement / Squat

Flics vs squats

On écrit ce texte pour parler un peu des flics. Et surtout des rapports du milieu squat bruxellois avec les flics. Ces derniers temps, plusieurs choses nous ont interpellées à ce sujet. Premièrement, plusieurs discussions ayant eu lieu dans des groupes signal inter-squat nous ont laissé sceptiques. Certain.es y ont exprimé leur volonté de rencontrer des ’gentils’ flics pour ’discuter’ et ’faire connaissance’ pour ’mieux se comprendre’, un rdv a même été proposé. D’autres y ont demandé/fait tourner des contacts de flics ’ami’. On sait par ailleurs que des gens de nos milieux sont déjà en contact avec ce même type de keuf dans une perspective prétenduement stratégique, de temporiser et fluidifier les rapports avec les proprios et la police. Pour nous, ces interactions témoignent d’à quel point il est banal dans nos milieux de causer avec les flics, de collaborer d’une manière ou d’une autre et de ne pas (assez) s’en méfier. De plus, il y a peu, un flic des renseignements a été vu en train de rôder aux abords de l’ouverture collective d’un nouveau Centre Social, quelques minutes seulement après que les gens soient rentrés. Ça éveille notre suspicion quant à comment cette situation a pu arriver. On a du mal à pas faire le lien entre banalisation des échanges avec les flics, et la facilité que ses derniers semblent avoir à nous fliquer. On aimerait faire le point sur ce que ça veut dire tout ça, pourquoi on est certain.es d’y perdre sur tous les plans, en plus de trahir nos idées d’insoumission à l’autorité. On voulait commencer par revenir sur une expérience qu’on a eu avec une team de squat il y a quelques temps et qui nous a bien fait réfléchir. Partager ces réflexions, c’est une manière pour nous d’inviter nos entourages, copaines, complices, à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Les flics nous la mette à l’envers Quand on a appris que la proprio était au courant qu’on squattait son bat’, on s’est dit que pour tenter d’éviter une procédure unilatérale (procédure qui permet une expulsion rapide quand l’identité des occupant.es n’est pas connue), on irait faire constater l’occup’ par les flics. On a donc filé des identités au comico du coin. Un peu plus tard les flics sonnent à la maison et demandent de rentrer pour voir et constater l’occupation. Un peu pris.es au dépourvu, on les a laissé rentrer et on le regrette encore. Ces ordures ont pris pas mal de photos et ça ne nous a pas empêché de nous taper une procédure unilatérale. En effet, les flics ont jamais voulu nous donner un compte-rendu de leur visite, ni une preuve que certaines identités leur était connue et donc accessible à la proprio. L’excuse de l’insalubrité a ensuite été utilisée pour nous expulser le plus rapidement possible. Les quelques jours avant l’expulsion, les flics ont utilisé la moindre info qu’ils avaient sur nous pour nous mettre la pression régulièrement (nous appeler par nos prénoms dans la rue, demander si on allait bien déménager nos animaux,...
Bruxelles Bruxelles |
