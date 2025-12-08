Le gouvernement belge veut faire adopter une loi autorisant des « visites domiciliaires », c’est-à-dire des intrusions policières dans les logements de personnes sans papiers ou de leurs hébergeurs, afin de procéder à des arrestations, détentions et expulsions. La police pourrait forcer l’entrée entre 5H et 21H avec une simple autorisation d’un juge d’instruction, tandis que les recours des personnes arrêtées ne seraient pas suspensifs. Le Premier ministre Bart De Wever présente la mesure comme ciblant des individus qui menaceraient l’ordre public, cependant les critères retenus touchent une grande partie des personnes sans papiers.
Notes
DANS LES MÊMES THÉMATIQUES
El imperialismo es la guerra
Artículo de Secours Rouge Toulouse sobre la militarización, el imperialismo francés y la izquierda revolucionaria publicado el 28 de noviembre de 2025. ************************** « La guerra no es más que la continuación de la política por otros medios », escribió Clausewitz. En Francia, esta frase resuena hoy con gran intensidad. Se suceden los anuncios, formando un conjunto coherente : militarización acelerada, discurso de « sacrificios », normalización de la economía de guerra y, a continuación, refuerzo del mantenimiento del orden y del aparato represivo. Dos aspectos inseparables de un mismo proyecto : preparar la confrontación exterior y neutralizar la oposición interior en beneficio del imperialismo francés. Como expresión de la intensificación de las contradicciones interimperialistas, la militarización de Francia y Europa alcanza hoy un nivel sin precedentes desde la Guerra Fría. Esto se hace patente en los distintos anuncios articulados para construir la idea de un futuro conflicto presentado como inevitable, en particular contra Rusia. Y el frente ruso es solo el más evidente : desde 2022, la Fuerza Aérea y Espacial francesa lleva a cabo cada año operaciones de despliegue rápido en el Pacífico, a través de la misión PEGASE, para responder a la « amenaza china ». La Unión Europea ha marcado la pauta al desvelar su proyecto de « Schengen militar », destinado a transformar el continente en un vasto corredor logístico para los ejércitos. Carreteras, puentes, vías férreas, infraestructuras civiles : todo debe adaptarse a las necesidades de las tropas. Esta dinámica se amplifica especialmente en Francia. El Gobierno promueve sin complejos la idea de que el país debe prepararse psicológica y materialmente para un enfrentamiento importante. La publicación de la guía « Tous responsables » (Todos responsables), presentada como un manual ciudadano para « actuar eficazmente en situaciones de crisis », lleva aún más lejos esta normalización de la guerra. El documento evoca explícitamente la posibilidad de una « amenaza relacionada con un compromiso importante de nuestras fuerzas armadas fuera del territorio nacional », tras meses de discursos sobre el « rearme demográfico » y la obligación de disponer de una mochila de supervivencia para 2026. En esta línea, Emmanuel Macron anunció el jueves 27 de noviembre un servicio militar voluntario con el fin de reforzar « la importancia de la preparación de la nación y de sus fuerzas morales frente a las crecientes amenazas », según el comunicado del Elíseo. El ámbito de la salud tampoco escapa a esta lógica. El Ministerio ha pedido oficialmente a los hospitales que se preparen para un escenario de conflicto armado de aquí a marzo de 2026. Según una nota interna revelada por Le Canard Enchaîné, los hospitales civiles franceses deben prepararse ahora para recibir oleadas masivas de heridos militares, con previsiones que pueden alcanzar hasta 50 000 pacientes en seis meses. Se está haciendo...
Répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 01/12/25
Italie : De lourdes réquisitions contre Anan Yaeesh, Mansour Doghmosh et Ali Irar Une audience s’est tenue le 28 novembre au tribunal de L’Aquila dans le cadre du procès visant trois ressortissants palestiniens qui sont accusés d’avoir participé à la résistance armée en Cisjordanie occupée. L’un d’entre eux, Anan Yaeesh, est en détention provisoire depuis janvier 2024. Le ministère public y a demandé des peines très lourdes : 12 ans de prison pour Anan Yaeesh, 9 ans de prison pour Ali Irar et 7 ans de prison pour Mansour Doghmosh. Si de telles décisions étaient prises, elles ouvriraient à un durcissement des mesures répressives à l’encontre de personnes engagées en faveur de la cause palestinienne. Devant le tribunal, un rassemblement était organisé le même jour en solidarité avec les prisonniers palestiniens, dont une délégation du Secours Rouge International. Salvador : Révélations sur des actes de torture contre des prisonniers vénézuéliens En mars, le gouvernement états-unien a expulsé plus de 200 hommes vénézuéliens vers une prison de haute sécurité au Salvador. Le New York Times a interrogé 40 d’entre eux : ils ont décrit avoir été battus, agressés sexuellement par des gardiens et poussés au bord du suicide. Une équipe d’analystes médico-légaux indépendants a examiné leurs témoignages et les a jugés cohérents et crédibles, estimant que la plupart des actes décrits correspondaient à la définition de la torture selon l’ONU. Ces révélations soulignent la responsabilité des autorités impliquées dans cette politique d’expulsion menée violemment par l’ICE, le Service de l’immigration et des douanes aux États-Unis. Iran : Le régime poursuit la répression contre des prisonnières politiques Les autorités iraniennes ont récemment poursuivi plusieurs femmes kurdes et iraniennes. À Sînê, Şeyda Ezîzî a été condamnée à trois ans de prison pour « atteinte à la sécurité nationale » après avoir été détenue sans mandat pendant douze jours. Par ailleurs, deux prisonnières politiques de la prison d’Evin, Merziye Farisî et Ferûx Teqî Pûr, arrêtées lors des manifestations « Jin, Jiyan, Azadî » en 2023 et condamnées à quinze ans d’emprisonnement, souffrent de problèmes de santé tout en subissant une politique de négligence médicale des autorités pénitentaires. Pologne : Criminalisation croissante du Parti Communiste de Pologne En Pologne, le président Nawrocki a saisi la Cour constitutionnelle pour déclarer que les objectifs et activités du Parti communiste de Pologne seraient anticonstitutionnels, avec un procès fixé au 3 décembre. Cette démarche s’inscrit dans la continuité d’anciens efforts visant à interdire le parti (voir notre article ), qui avaient été bloqués précédemment, et intervient dans un contexte de tensions suite aux positions communistes sur l’armement militaire, les conditions de travail et la répression sociale. Le mouvement communiste reste particulièrement actif auprès des jeunes, en dépit de la persistance de (...)
BRUXELLES : Trois voitures de police incendiées à Bruxelles en face d’un commissariat
Dans la nuit du 9 au 10 novembre, trois voitures de police ont été incendiées en face du commissariat de la place Fernand Coq à Ixelles, rue du Collège. Les voitures ont partiellement brûlé, personne n’a été blessé. Une personne a été arrêtée dans une rue parallèle. Selon SudInfo, la personne arrêtée serait proche de la mouvance anarchiste. Mais on ne retrouve pas d’autres informations allant dans ce sens dans d’autres médias. Selon le parquet, une patrouille de police se trouvait à proximité immédiate du commissariat lorsque les véhicules ont été incendiés et est intervenue immédiatement. « Le suspect a été inculpé du chef d’incendie volontaire sur bien mobilier, la nuit. Il a été placé sous mandat d’arrêt. », a déclaré le parquet. Sources : « Trois véhicules de police incendiés devant le commissariat central d’Ixelles« , 7sur7, 10/11/2025 https://www.7sur7.be/faits-divers/trois-vehicules-de-police-incendies-devant-le-commissariat-central-dixelles a86a9d7f/ « Ixelles : trois véhicules de police incendiés devant le commissariat de la rue du Collège, le suspect placé sous mandat d’arrêt« , RTBF, 10/11/2025, https://www.rtbf.be/article/ixelles-trois-vehicules-de-police-incendies-devant-le-commissariat-de-la-rue-du-college-11629856 « Bruxelles : Attaque incendiaire contre la police à Ixelles« , Secours Rouge, 10/11/2025, https://secoursrouge.org/bruxelles-attaque-incendiaire-contre-la-police-a-ixelles/
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info