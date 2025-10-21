stuut.info

Une militante allemande en centre fermé depuis le 14 octobre

L’activiste a été arrêtée avec cinq autres personnes par la police bruxelloise près de la place Sainte-Catherine à 7h30 le 14 octobre, jour de la Journée nationale d’action à Bruxelles. Au cours de l’intervention, la police a trouvé du sérum physiologique, des lunettes de natation et de ski ainsi que du matériel médical dans les sacs à dos des militants, bref du matériel destiné à se protéger contre la police.

Le groupe a refusé de s’identifier et a été arrêté à titre préventif. Les personnes ont finalement cédé et ont accepté de se faire identifier, mais la police a refusé de vérifier leur identité et les a ensuite transférés vers les centres de détention de Bruges et de Holsbeek (un centre fermé pour femmes sans-papiers, photo). Elles ont été détenues illégalement pendant environ 40 heures au total (une détention administrative ne peut durer que 12 heures), la police les traitant comme s’ils étaient des sans-papiers ne bénéficiant pas de la citoyenneté belge ou européenne. Depuis, cinq personnes ont quitté le centre fermé. Une personne de nationalité allemande, et qui a pourtant transmis la copie de son passeport aux autorités, reste détenue au centre de Holsbeek. “Si vous êtes arrêté et que vous ne pouvez pas présenter de pièce d’identité valide à ce moment-là, ou si vous refusez de le faire, nous partons du principe que vous vous trouvez en situation irrégulière et nous pouvons alors décider de vous placer en détention”, a fait valoir l’Office des étrangers.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Contrôle social / Répression

International : Déclaration du Secours Rouge International

Déclaration du Secours Rouge International à l’issue de sa conférence semestrielle qui s’est tenue à Zurich début octobre 2025 (lire en intégralité ici ). Début octobre 2025, des délégations de Zurich, Genève, Stuttgart, Hambourg, Bruxelles, Toulouse, Milan, Turin et Rome se sont réunies à l’occasion de la Conférence semestrielle du Secours Rouge International. Celle-ci s’est tenue dans un contexte mondial d’intensification des contradictions inter-impérialistes, d’une tendance à la réaction et à la guerre, en passant par le développement de la contre-révolution préventive mais aussi des résistances qui y font face, à l’image de la jeunesse qui se soulève aux quatre coins de la planète.
Ailleurs Ailleurs |
Contrôle social / Répression

À propos des photos en manifestations

Un·e gréviste lançant un pavé (ou se tenant à côté d’un·e de ses camarades qui en ferait autant), un·e travailleur·euse qui aurait menti à son patron pour aller à une manifestation, des personnes sans-papiers qui ne savent pas que l’Office des Étrangers tiendront leur activité politique en motif contre leur régularisation, un·e jeune manifestant·e qui s’est discrètement éclipsé·e face à des parents ou à des profs réactionnaires, un·e militant·e antifasciste menacé·e par l’extrême-droite,... Tous ces exemples, toutes ces « exceptions », nous les connaissons. Les manifestant·e·s prennent le danger de manifester face aux répressions policière, fasciste et patronale. Et prennent le danger d’être fiché·e·s par la police et d’être filmé·e·s par des chaînes de télévision bourgeoises. Mais lorsqu’ils et elles se retournent vers la manifestation, vers leurs camarades, ce sont certain·e·s manifestant·e·s qui les menacent, parfois sans même s’en rendre compte. Suite à l’explosion de l’usage des appareils photo par les manifestant·e·s, certaines personnes n’ont pas tout à fait conscience du danger qu’elles courent et font courir à d’autres en capturant des images et en les diffusant sur le net. S’il est clair que les images des luttes doivent circuler et servir à partager les informations ainsi qu’à la propagande, le problème ne doit pas être retourné : la photographie doit rester un outil du mouvement social, et pas l’inverse. Trop souvent à présent, les manifestant·e·s sont devenu·e·s les modèles involontaires et forcé·e·s de photographes irresponsables. Trop souvent les images servent à réprimer et à ficher les manifestant·e·s, à servir de preuves ou de moyens de pression lors de procès ultérieurs, à faciliter les représailles des fascistes, ou à compromettre les dossiers de régularisation des personnes sans-papiers. Le tout en alimentant un étalage complaisant des brutalités policières. Face à cette problématique et suite à des situations où des militant·e·s ont dû payer le prix de ces photos à la place des photographes, le Secours Rouge a lancé une campagne et une plateforme pour que les photos en manifestations – et ailleurs dans la scène – soient prises de façon responsable et réfléchie. – Avant de prendre quelqu’un en photo : cette personne est elle d’accord d’être prise en photo ? – En transportant des photos qui n’ont pas été traitées (dans ma carte SD ou mon smartphone), suis-je en mesure de détruire efficacement des photos qui pourraient servir de preuves contre des militant·e·s au cas où je suis arrêté·e ? – En mettant la photo en ligne : cette photo est elle débarrassée des données qui identifient le photographe (EXIF) ? Permet-elle de reconnaître des militant·e·s ? Met-elle des camarades en danger ? La police a déjà obligé des manifestant·e·s arrêté·e·s à donner leurs photos. En cellule, les moyens de pression sont vastes. Supprimer manuellement les fichiers ne suffit pas pour les effacer des cartes mémoires, des...
Partout Partout |

23 octobre - 19h00 - Librairie Météores

Présentation « Ça commence par un contrôle »

Lancement du livre illustré « Ca commence par un contrôle ». Venez discuter avec le dessinateur et le collectif Outils Solidaires contre les Violences Policières, et construire ensemble un argumentaire abolitionniste. « Ca commence par un contrôle » est une brochure illustrée qui retrace le meurtre d’Ibrahima Barrie par la police bruxelloise en 2021 et les soulèvements qui ont suivi. A l’occasion de sa sortie, nous proposons une discussion avec le dessinateur et le collectif OSVP - Outils Solidaires contre les Violences policières, qui signe la postface. Tous les bénéfices de la brochure et de la soirée seront reversés à une caisse commune pour les familles des victimes de violences policières.
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |
