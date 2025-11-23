stuut.info

Une proposition socialiste veut équiper les véhicules de police de Bruxelles-Ouest de dashcams

Contrôle social / Répression Droits sociaux / Services publics Technologies / Numérique

Une proposition socialiste veut équiper les véhicules de police de Bruxelles-Ouest de dashcams

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

Le conseiller socialiste molenbeekois, Rachid Ben Salah, a plaidé le mardi 18 novembre au conseil de police de la zone Bruxelles-Ouest pour l’installation de dashcams dans les véhicules de police. Les dashcams (ou caméras embarquées) sont de petites caméras fixées généralement sur le tableau de bord ou le pare-brise d’un véhicule. Elles enregistrent en continu ce qui se passe devant — et parfois derrière — la voiture.

Apprécié par les forces de l’ordre et les procureurs, ce dispositif ne renforce ni la transparence ni la responsabilité de la police. Au contraire, il contribue plutôt à accroître son influence et son impunité, mais aussi à augmenter les ressources qui lui sont allouées. À ce sujet, le Secours Rouge Toulouse a postfacé le livre « La bureaucratie de la punition : à propos des caméras-piétons au service du pouvoir policier » de l’avocat et militant Alec Karakatsanis (voir ici ).

JPEG - 42.9 ko

Voir en ligne : Secours Rouge

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

25 novembre - 08h00 - Arts et métiers

L’enseignement se soulève !

Piquet de grève Ce mardi pour la grève des services publics, on va faire la grève et on va rêver d’une autre école ensemble refinancée à hauteur des besoins ! L’enseignement et tous les services publics doivent être une priorité dans notre société. On veut des bâtiments en bon état, moins d’élèves par classe, assez de matériel pour tout le monde, la gratuité totale, l’engagement massif de personnel (éducateurs, logopèdes, profs, membres des PMS,....),.... 📢 Glatigny casse-toi, l’école publique n’est pas à toi ! 📢 A ceux qui veulent détruire l’enseignement, nous répondons : résistance ! On veut une école émancipatrice pour toustes ! RDV ce mardi 25/11 à 8h aux Arts et Métiers à Bruxelles et à 10h à la tour des pensions (gare du midi) Merci aux artistes qui viennent soutenir la lutte avec un petit concert : achill3_ t_moin_ mho.off alicevdv Merci à Nils Savoye pour la photo !
Bruxelles Bruxelles | Économie / Anticapitalisme |
Contrôle social / Répression

[Bruxelles] Arrestation et incarcération de T.

Dans la nuit de dimanche 9 novembre au lundi 10 novembre 2025, à Ixelles, T. est interpellé par les flics. Ils l’accusent d’avoir tenté de bouter le feu à 3 combis de police. Un juge d’instruction a été nommé, et a inculpé T. des chefs d’« incendie volontaire de bien mobilier, la nuit ». Dans la foulée une perquisition a été faite à son domicile. Les flics ont saisi tous les supports numériques, 2 ordinateurs, 2 téléphones, des clés usb et un disque dur. Ils ont pris des affiches et des brochures. T. a été placé sous mandat d’arrêt à la prison de Haren mercredi 12 novembre. Vendredi 14 novembre, la première audience devant la chambre du conseil, qui peut statuer sur les mesures coercitives, a confirmé la détention préventive. L’enquête est toujours en cours. Il importe peu de savoir qui a tenté de mettre le feu à ces camions de police ; la question de l’innocence ou de la culpabilité appartient à ceux et celles qui ont un code pénal à la place du cœur. C’est rageant de savoir que l’Etat a pris en otage une personne, comme c’est réjouissant de savoir que certain-es ne se résignent pas et attaquent ce qui empêche une vie libre. Solidarité avec T. À bas l’Etat, les flics et toutes les prisons.
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Droits sociaux / Services publics
PLUS D'ARTICLES - Technologies / Numérique

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info