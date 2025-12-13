[Belgium4Palestine] Soutenez l’organisation des manifestations nationales

Organiser des manifestations nationales a un coût élevé, entre la location de scènes et de systèmes de sonorisation, le paiement des intervenant·es et l’impression de banderoles.

Après deux ans de génocide continu mené par Israël à Gaza, les organisations ont investi des ressources importantes pour maintenir ces manifestations, afin de montrer à nos gouvernements que la population soutient la Palestine et son peuple.

Les manifestations nationales doivent rester libres de toute influence politique partisane, afin de préserver leur indépendance et de maintenir l’attention fermement centrée sur la libération et la justice palestiniennes.

Les soutenir grâce aux dons contribue à préserver cette indépendance et garantit que les ressources restent dédiées aux valeurs fondamentales du mouvement — et non à des agendas politiques.

La Palestine n’est pas un sujet qui disparaît lorsque le génocide cesse d’être tendance ; maintenir sa visibilité nécessite des manifestations nationales régulières.

La Palestine souffre de violence coloniale depuis plus de 76 ans.

Rendre visible la lutte palestinienne pour la libération n’est pas facultatif. C’est une obligation morale.

Faite un don

https://www.belgium4palestine.be