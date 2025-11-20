Bergame (Italie) : 26e Mostra des livres anarchistes, les 22 et 23 novembre 2025

Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025
Anarchist Bookfair – 26e édition
Mostra di libri a carattere anarchico e libertario
Au circolo ARCI “Al Bafo”, piazza Bolognini, dans le quartier Seriate, à Bergame.
Programme :
Samedi 22 novembre
16:00 Présentation des stands de lectures
17:30 Présentation du livre "Pour la révolution sociale. Les anarchistes dans la résistance à Milan (1943-1945)" (Per la rivoluzione sociale. Gli anarchici nella resistenza a Milano, 1943-1945), par Franco Schirone
18:30 Présentation du livre "Histoires invisibles" (Storie invisibili) sur la violence contre les femmes, par Roberta Cospito
20:30 Moment convivial
22:00 DJ Set
Dimanche 23 novembre
12:00 Ouverture des stands de lecture
13:00 Moment convivial
15:30 Présentation du livre "Vivre ma vie. Autobiographie intégrale de l’anarchiste Emma Goldman" (Vivendo la mia vita. Autobiografia integrale dell’anarchica Emma Goldman) par Selva Varengo et Luisa Dell’Acqua
L’info en italien : underground.noblogs.org
