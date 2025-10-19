Invitation aux « Convergences anarchistes et Foire du livre à Berlin » (ACABB 2025)

07.-09 nov. 2025

Mehringhof (Gneisenaustr. 2A, 10961 Berlin)

En suivant de près l’actualité mondiale, la question se pose : pourquoi, nous anarchistes, nos idées et nos méthodes restent-elles si socialement inaudibles à ce stade de l’histoire ?

Les guerres qui font rage et les diverses crises mondiales mettent de plus en plus en évidence l’incapacité des dirigeants à proposer de véritables solutions. Si leur meilleure réponse est de semer la peur et de nous enrôler comme de la chair à canon et drones, alors la situation actuelle exige des réponses révolutionnaires d’en bas. Qu’avons-nous à proposer ?

Du 7 au 9 novembre, nous souhaitons nous réunir au Mehringhof, à Berlin-Kreuzberg, pour faire connaissance et découvrir nos différentes réalités et échanger. Nous nous réunissons non seulement pour réagir aux nouveaux échecs de l’État et du système capitaliste, mais aussi pour développer nos propres réponses à long terme et construire des réseaux et des structures résilients, fondés sur l’entraide et la communauté, ainsi que sur une approche antiautoritaire, non réformiste et antagoniste.

Cette rencontre se veut un espace expérimental d’auto-organisation, avec une co-création de tou·te·s les participant·e·s. En tant que groupe initiateur, nous organisons l’espace et le cadre de la rencontre (nourriture, présélection des événements, répartition du temps…), qui pourront ensuite être animés par tou·te·s les participant·e·s. Plusieurs événements pourront avoir lieu en parallèle.

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à nous soumettre vos propositions – sous forme de conférences, de discussions, d’ateliers, de films et autres contributions artistiques – sur les thèmes suivants :

Guerre, génocide et mobilisation militaire

Mouvements anticoloniaux (par ex. Palestine, Soudan, Congo)

Avancée de la droite et fascisation sociale

Destruction de la Terre

Critique des technologies (par ex. l’ IA et autres)

et autres) Autonomie en matière de santé

Féminisme (en particulier les dynamiques patriarcales dans le mouvement anarchiste, transféminisme, ...)

Si d’autres sujets vous tiennent à cœur, n’hésitez pas à les proposer.

Nous invitons chacun·e à partager ses expériences pratiques en matière d’(auto-)organisation. Les contributions historiques et théoriques sont également les bienvenues si elles visent à nourrir la pratique et à renforcer les liens avec les luttes actuelles.

D’une part, nous cherchons à faciliter les échanges internationaux et le transfert de connaissances. Les comptes rendus et les discussions continues des événements anarchistes précédents sont donc vivement encouragés. Une traduction entre l’allemand et l’anglais sera assurée, et nous invitons également des personnes parlant d’autres langues à se porter volontaires comme interprètes.

D’autre part, avec ce rassemblement, nous espérons renforcer les liens entre les cercles et les individus anarchistes à Berlin, qui sont heureusement nombreux, mais qui cohabitent souvent sans beaucoup d’échanges.

N’hésitez pas à nous contacter si vous :

avez des propositions d’événements ;

; souhaitez traduire lors de l’événement ;

; souhaitez dessiner/concevoir une affiche (il serait appréciable d’en avoir plusieurs) ;

; souhaitez fournir un hébergement ;

; souhaitez apporter votre soutien autrement.

Voici les formulaires pour faciliter la soumission des propositions (EN/DE) : Appel à contributions .

Nous attendons vos contributions avec impatience. Merci de republier et de traduire l’appel. À bientôt !

Contact : acabbⒶriseup.net

Blog : acabb.noblogs.org