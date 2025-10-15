[Brochure] Publication des "Carnets du 10S"

Edito :
Blocages, manifestations, répression.
Le 10 septembre est passé.
Le pays n’a pas été mis à l’arrêt, son économie non plus, la journée n’a évidemment pas été suffisante. Le 18, les syndicats reprenaient la main.
La contestation, ils la connaissent, la canalisent, l’essoufflent.
Ca ne plaît pas.
Y’en a marre, c’est sûr !
Bilan mitigé donc, mais on pouvait s’y attendre, il manque du monde. Nous avons besoin d’acquérir une bien plus vaste et profonde culture de résistance. En attendant, on utilise les outils à disposition.
Dans l’obscurité ambiante, des lueurs persistent, la défiance aux organes institués du pouvoir et de la contestation grandit. On parle d’autonomie et de communalisme pour mettre fin au capitalisme.
Si le chemin à parcourir reste immense, ça commence par des journées qui font du bien, quand des personnes ont décidé de se rencontrer.
Au sommaire de ce numéro : Parce que y’en a marre Journée particulière Bilan du 10 septembre Nous perdons Écologie sociale et communalisme L’inimaginable autonomie Un enragé Quel dosage des actions ? Sans drapeau, sans carte Créer l’événement
