[Brochure] Trauma, tspt et herbalisme comme outil politique et du soin

Cette brochure propose une definition politique et collective du trauma et du stress post traumatique ainsi que de l’herbalisme. Ce dernier est souvent récuperé par des mouvances bobo, new age et mainstream, ce qui le rend inaccessible et élitiste. Cette brochure insiste sur le fait que l’herbalisme est et a toujours été une pratique populaire, accessible et autonome et peut etre un outil précieux pour survivre collectivement aux traumas individuels et systémiques que l’on retrouve partout autour de nous. Il ne s’agit évidemment pas de dire que l’herbalisme peut tout résoudre, loin de ça ! Mais c’est un outil hyper important qu’on peut rajouter à notre boite à outils pour mieux s’autonomiser dans le soin et survivre à nos traumas.
Notes
DANS LES MÊMES THÉMATIQUES
ENQUÊTE : Répression, emprisonnement, sédation, violences sexuelles et suicide : l’enfer des centre fermés, les militants palestiniens en première ligne
En octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farag Allah se donnait la mort dans le centre fermé de Steenokkerzeel. Son décès révèle l’ampleur des violences institutionnelles exercées contre les personnes migrantes en Belgique, dans un contexte d’acharnement politique envers les militant·es palestinien·nes. Cet article, basé sur une enquête menée par des collectifs militants et complété par nos propres recherches, documente les conditions de détention et le système de répression mis en place. PARTIE I : Un système de répression politique 1. La mort de Mahmoud : révélateur d’un continuum de violences Début octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farag Allah mettait fin à ses jours dans le centre fermé de Steenokkerzeel, en bordure de Bruxelles. Des proches, témoins et militant·es ont raconté sa mise en détention et le traitement qui lui a été réservé lors de ses derniers jours. Leur récit révèle l’enfer que sont les centres fermés pour les détenu·es. La détention de Mahmoud s’inscrit dans un acharnement politique, policier et judiciaire à l’égard des militant·es palestinien·nes en Belgique. Sa mort n’est pas anodine : elle est la suite logique d’un continuum de violences racistes et politiques exercées par l’État : répression des manifestations, enfermement des militant·es, obstacles administratifs, coups et blessures. Cette enquête s’appuie sur des témoignages de personnes détenues et de visites de centres fermés réalisées par des militant·es. Elle vise à documenter non seulement les circonstances du décès de Mahmoud, mais aussi les mécanismes systémiques violents et racistes qui sous tendent la détention en centre fermé. 2. L’ARRESTATION : FAIRE TAIRE ET INTIMIDER Dès le début du génocide, en octobre 2023, un mouvement de solidarité pour la Palestine s’est activement développé en Belgique, et en particulier à Bruxelles. Durant près d’un an et demi, des manifestations ont eu lieu quotidiennement, organisées principalement par la communauté palestinienne , d’abord à la Gare Centrale puis Place de la Bourse. Ces manifestations ont été le lieu d’une importante répression politique, policière et administrative : gaz lacrymogène, violences, intimidations et arrestations racistes systématiques. La police, sous l’autorité de la commune de Bruxelles-Ville (PS-MR), et l’Office des Etrangers ont travaillé main dans la main pour l’enfermement de militants. Depuis début août 2025, des arrestations de réfugiés palestiniens ont lieu en série à Bruxelles. Tous les réfugiés palestiniens qui ont été arrêtés et détenus en centre fermé sont soit en procédure d’asile, soit officiellement reconnus comme réfugiés par l’Etat belge. La plupart de ces arrestations sont survenues après de simples contrôles d’identité, le plus souvent en marge des manifestations pour la Palestine. Selon les témoignages de manifestant·es qui y ont assisté, elles n’étaient justifiées au moment même par aucun motif clair, avant d’être, pour certaines, justifiées à posteriori par le...
Communiqué de presse à l’attention de la magistrature belge
Abandonner le tout à l’incarcération pour une justice sociale et du soin – Repenser la politique criminelle Bruxelles, novembre 2025 Une réponse disproportionnée ? Dans une communication à ses adhérents, le syndicat CGSP enjoint ceux-ci à se mettre en service minimum continu au sein de la prison de Haren. Ceci à la suite de l’annonce de la direction de cet établissement d’augmenter la capacité de la prison de 43 personnes par l’installation de lits superposés. Cela veut dire que, si cette mesure est adoptée, une aggravation de l’atteinte aux droits fondamentaux des personnes incarcérées sera de mise. Il faut le reconnaître, celle-ci est à l’amplitude de la détresse des personnes, toutes fonctions confondues, qui exercent un métier au sein de la prison ainsi qu’à celle des services externes qui œuvrent au maintien de la dignité humaine et de la réinsertion. Le régime proposé durant ce « service minimum continu » sera : un repas chaud distribué , une seule heure de préau par jour, une seule visite par semaine des proches, accès à la visite avocat, extractions vers le Palais de Justice. Le reste est supprimé ….alors qu’aucun préavis de grève n’a été déposé conformément aux règles qui prévalent en la matière. À un problème non résolu… La Belgique est confrontée à une crise pénitentiaire chronique, symptôme d’un système judiciaire fondé sur l’enfermement comme réponse réflexe à la précarité, à la marginalité et à la souffrance sociale. À ce jour, plus de 13 000 personnes sont incarcérées dans des prisons conçues pour 11 000, avec un taux d’occupation dépassant les 125 %. Ce sur-enfermement n’est pas un accident : elle est le produit d’un choix politique et judiciaire. Parmi ces personnes, un tiers sont en détention préventive, c’est-à-dire privées de liberté sans condamnation. Ce chiffre révèle une pratique systémique de privation de liberté qui frappe en priorité les plus vulnérables : personnes sans domicile, étrangères, pauvres, malades. Loin d’être une mesure exceptionnelle, la détention préventive est devenue presqu’automatique, un outil de gestion sociale, un mécanisme de tri et de contrôle. L’enfermement ne protège pas, il détruit Les prisons belges sont des lieux de violence institutionnelle : Conditions de vie inhumaines : cellules surpeuplées, matelas au sol, absence d’intimité… Santé mentale sacrifiée : des centaines de personnes internées sont enfermées faute de structures adaptées, d’autres personnes incarcérées présentent des troubles psychiatriques sévères… Rupture des liens sociaux : familles brisées, parcours professionnels interrompus, stigmatisation durable… Soins de santé en deçà de la dignité humaine : aucune préoccupation du pénitentiaire pour les antécédents médicaux des personnes incarcérées, soins contrecarrés par le sécuritaire, des personnes qui ressortent avec d’avantage de problèmes médicaux qu’à leur entrée en détention… La détention préventive ne prévient rien. Elle...
11 décembre - 18h00 - Planning Saint-Josse
Permanence Contraception Testiculaire
Aujourd’hui, les méthodes contraceptives disponibles restent majoritairement destinées aux personnes avec utérus. Il existe cependant des méthodes contraceptives testiculaires fiables. Elles permettent à chacun.e de se poser la question du partage des responsabilités dans la prévention des grossesses non désirées. Différentes méthodes sont possibles et il est essentiel de trouver celle qui convient à chaque personne a un moment donné. Pour répondre à vos questions, échanger sur les expériences des personnes déjà contracéptées, nous proposons chaque deuxième jeudi du mois une permanence de 18h à 20h. Que vous soyez intréssé.e, ayez encore des doutes ou simplement curieur.se, c’est gratuit et sans réservation.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info