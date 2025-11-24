1 personne sur 4 hébergée par le Samusocial est un enfant

À l’occasion de la semaine des droits de l’enfant, le Samusocial de Bruxelles a décidé de faire part d’un constat extrêmement alarmant : une personne sur quatre hébergée par le Samusocial à Bruxelles est un enfant. Un chiffre qui rappelle que le nombre de personnes sans abri a explosé ces dernières années.

Aujourd’hui, à Bruxelles, plus de 10 000 personnes sont en situation de sans-abrisme, et rares sont celles qui bénéficient d’un logement ou d’une aide d’urgence. Parmi ces personnes en situation de grande précarité, de nombreux profils nécessitent des aides plus spécifiques. Les enfants constituent alors un profil à part entière, qui nécessitent une aide particulièrement importante, au risque de souffrir de séquelles dues aux conditions de vie et de survie dans la rue.

Le fait qu’un quart des bénéficiaires des logements d’urgence du Samusocial bruxellois soient des enfants est d’autant plus alarmant que ces chiffres, systématiquement sous-estimés, ne reflètent probablement qu’une fraction de la réalité du sans-abrisme infantile.

De plus, les familles qui ont l’opportunité de trouver une place en hébergement d’urgence ne sont jamais à l’abri d’être expulsées du jour au lendemain pour manque de place.

Dans un entretien à la RTBF, Béguita, mère d’un bébé de deux ans, en situation de sans-abrisme qui a finalement été prise en charge par le Samusocial a déclaré : « Chaque nuit, je pleurais avant de dormir, je priais pour trouver un logement. Ça me faisait très, très mal. J’étais au bout de ma vie quand j’ai vu mon fils galérer comme ça. »

La quantité et la qualité de la prise en charge des personnes sans abri ont eu tendance à se dégrader structurellement ces dernières années à Bruxelles, à cause des différents choix politiques opérés par les gouvernements belges.

En effet, en ayant continuellement coupé les subsides alloués aux secteurs sociaux, un gouvernement comme l’Arizona porte une responsabilité forte dans la situation actuelle autour du sans-abrisme. Ce constat en lien avec la proportion juvénile des bénéficiaires d’hébergement d’urgence est donc bel et bien le fruit de choix gouvernementaux et politiques.

Dernièrement, le gouvernement fédéral avait décidé de couper ses subsides alloués au Plan Grand Froid, alors que l’hiver approche à grands pas, en mettant encore davantage en danger des milliers de personnes qui, chaque jour, vivent et survivent dans les rues bruxelloises.

Sources :

« A Bruxelles, le cri d’alarme du Samusocial :une personne sur quatre hébergée dans un logement d’urgence est un enfant », Sophie Mergen , RTBF