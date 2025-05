70.000 personnes à la Pride, un char de la N-VA pris pour cible

Un char de la N-VA a été bloqué à la hauteur de la place de la Monnaie, il a été bombardé de bouteilles et aspergé de peinture. La police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a extrait une vingtaine de militants du cortège et deux personnes ont été interpellées pour trouble à l’ordre public. Les activistes d’un groupe d’action “queer” ont protesté contre la récupération politique de Pride. Ils estiment que la participation de partis comme le MR et la N-VA à cette manifestation est « une insulte pour les communautés et les personnes qui souffrent directement des discriminations et des violences qu’elles engendrent ». Dans un communiqué, « Iels estiment nécessaire de rappeler, que de nos jours, la Pride reste une lutte contre un système toujours oppresseur et pas une fête ».