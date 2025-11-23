[Bruxelles] Arrestation et incarcération de T.

Dans la nuit de dimanche 9 novembre au lundi 10 novembre 2025, à Ixelles, T. est interpellé par les flics. Ils l’accusent d’avoir tenté de bouter le feu à 3 combis de police.

Un juge d’instruction a été nommé, et a inculpé T. des chefs d’« incendie volontaire de bien mobilier, la nuit ».

Dans la foulée une perquisition a été faite à son domicile. Les flics ont saisi tous les supports numériques, 2 ordinateurs, 2 téléphones, des clés usb et un disque dur. Ils ont pris des affiches et des brochures.

T. a été placé sous mandat d’arrêt à la prison de Haren mercredi 12 novembre.

Vendredi 14 novembre, la première audience devant la chambre du conseil, qui peut statuer sur les mesures coercitives, a confirmé la détention préventive.

L’enquête est toujours en cours.

Il importe peu de savoir qui a tenté de mettre le feu à ces camions de police ; la question de l’innocence ou de la culpabilité appartient à ceux et celles qui ont un code pénal à la place du cœur.

C’est rageant de savoir que l’Etat a pris en otage une personne, comme c’est réjouissant de savoir que certain-es ne se résignent pas et attaquent ce qui empêche une vie libre.

Solidarité avec T.

À bas l’Etat, les flics et toutes les prisons.