[Bruxelles] Arrestation et incarcération de T.

Contrôle social / Répression Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics Prisons / Anticarcéral Action directe

[Bruxelles] Arrestation et incarcération de T.

Bruxelles | sur https://stuut.info

Dans la nuit de dimanche 9 novembre au lundi 10 novembre 2025, à Ixelles, T. est interpellé par les flics. Ils l’accusent d’avoir tenté de bouter le feu à 3 combis de police.

Un juge d’instruction a été nommé, et a inculpé T. des chefs d’« incendie volontaire de bien mobilier, la nuit ».

Dans la foulée une perquisition a été faite à son domicile. Les flics ont saisi tous les supports numériques, 2 ordinateurs, 2 téléphones, des clés usb et un disque dur. Ils ont pris des affiches et des brochures.

T. a été placé sous mandat d’arrêt à la prison de Haren mercredi 12 novembre.
Vendredi 14 novembre, la première audience devant la chambre du conseil, qui peut statuer sur les mesures coercitives, a confirmé la détention préventive.
L’enquête est toujours en cours.

Il importe peu de savoir qui a tenté de mettre le feu à ces camions de police ; la question de l’innocence ou de la culpabilité appartient à ceux et celles qui ont un code pénal à la place du cœur.
C’est rageant de savoir que l’Etat a pris en otage une personne, comme c’est réjouissant de savoir que certain-es ne se résignent pas et attaquent ce qui empêche une vie libre.

Solidarité avec T.
À bas l’Etat, les flics et toutes les prisons.

29 novembre - 19h00 - Librairie Par Chemins

Présentation du Petit manuel d’autodéfense en interrogatoire

Bonjour, Nous avons le plaisir de vous inviter, le samedi 29 novembre à 19h à la librairie Par Chemins, à une présentation du livre Petit manuel d’autodéfense en interrogatoire. Cet ouvrage a d’abord été auto-édité en français et en allemand par le collectif Projet-évasions, dont un membre sera présent pour présenter le livre, avant d’être ré-édité par les éditions du commun. « Un interrogatoire n’est pas un échange harmonieux entre deux individus. C’est un conflit. Et dans ce conflit, notre ignorance fait leur force. Ignorance sur le sens du travail de la police, sur les techniques de manipulation utilisées, le cadre juridique mais aussi sur nos moyens de défense. En réponse à ce constat, ce livre est pensé comme un outil d’autodéfense contre la pratique policière de l’interrogatoire. » « Écrit à partir d’une étude de littérature policière, des supports de cours d’académies de police ou de revues spécialisées, ce livre se base également sur l’analyse de cas de répression concrets et de dossiers d’enquête en cours ou déclassés. » « Les mécanismes et stratégies d’interrogatoire utilisés aujourd’hui par les différents services de police se sont unifiés au fil des années et des échanges lors de congrès et de colloques. Ainsi, même quand les législations varient d’un pays à l’autre, les techniques d’interrogatoire et les façons de s’en défendre se rejoignent. » Au plaisir de vous y voir. Les libraires
Bruxelles Bruxelles | Contrôle social / Répression |

27 novembre - 14h00 - Gare du Nord devant l’Exki

Balade « Halte au gaspillage humain ! »

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). Saviez-vous que les personnes les plus précarisées sont également les plus impactées par le gaspillage et la présences de déchets dans nos villes ? Loin des préjugés sur la précarité, le Syndicat Des iMMENSEs*, vous propose une ballade immersive dans Bruxelles, sur le thème de la gestion des déchets, avec un point de vue alliant l’humain et l’écologie. Une réflection inspirée par le thème “zéro déchets humain” dévellopé durant leur toute première université d’été. Rendez-vous le 27 novembre à 14h au Boulevard Simon Bolivar, en face du EXKI (à proximité de la Gare du Nord). La ballade durera maximum 2h et se terminera au Boulevard Régent, non loin de la Gare Centrale. Pour toute question, veuillez contacter cette adresse mail : jeanette.wattiez@helb-prigogine.be (*Individu dans une Merde Matérielle Enorme mais Non Sans Exigence, un terme plus juste pour désigner les personnes en situation de non-logement ou de mal-logement) http://www.syndicatdesimmenses.be
Bruxelles Bruxelles | Logement / Squat |
Racismes / Colonialismes

Violences policières du 14 octobre : Gazer, frapper, réprimer : la réponse à la colère sociale

Le 14 octobre 2025, journée de grève générale, plus de 140 000 personnes ont manifesté à Bruxelles contre le gouvernement de droite radicale belge, Arizona. Blocages routiers à l’aube, piquets de grève, antagonisme, énormément de monde dans la rue. La Belgique n’avait plus connu une telle mobilisation depuis des années. Les syndicats ont appelé à donner suite au mouvement les 23-24-25-26 novembre. La manifestation du 14 octobre a cependant été violemment réprimée. Une violence parfois ciblée, mais le plus souvent surprenante par sa gratuité, comme en témoigne la CGSP-police, un syndicat policier qui a lui-même dénoncé « des violences policières » ce jour-là. Un manifestant raconte : « Des policiers en civils, masqués, aux allures de milice fasciste, qui poursuivent et tabassent des personnes dans des petites rues en marge de la manifestation. […] D’autres policiers qui s’acharnent à plusieurs à la matraque, sur des manifestant·es au sol ». Nous avons pris le temps de recouper plusieurs centaines de témoignages, pour tenter d’analyser la répression policière du 14 octobre ; nous faisons maintenant part de notre enquête. Nous en profitons pour souligner que de nombreux médias mainstreams se sont contentés de trouver l’un ou l’autre témoignage de violence. Nous en appelons à leur responsabilité : lorsque l’appareil policier et l’appareil politique se tiennent la main pour réprimer la contestation dans une telle violence, les médias se doivent d’agir pour rétablir un semblant de vérité. Le fait que l’appel à témoignages et l’enquête émanent de médias bénévoles non subsidiés indique à nouveau de graves lacunes dans le traitement de l’information des médias mainstreams. Photo prise lors de la manifestation du 14 octobre. INTIMIDER LE MOUVEMENT Le 14 octobre, il ressort des témoignages, que les policier·ères ont cherché à intimider – voir terroriser dans certains cas – l’entièreté de la foule manifestante, et pas uniquement celles et ceux qui se sont montré·es offensif·ves. Sur le total de la journée, on comptabilise seulement 60 arrestations administratives (sans suite) et 5 judiciaires, ce qui semble indiquer que les forces de l’ordre cherchaient plus à réprimer par la force qu’à arrêter des cibles spécifiques. Si nous ne savons pas à quelle échelle ont été émis les ordres conduisant à violenter la manifestation à large échelle, il est certain que les policier·ères se sentaient protégé·es par la hiérarchie et sûr·es de leur coup : certain·es ont tabassé gratuitement des manifestant·es sans prendre la peine de masquer leurs actes, ni même de se couvrir le visage. Soulignons que le Chef de Corps qui dirige la zone de police, en fonction depuis 2017, s’appelle Michel Goovaerts. Photo prise lors de la manifestation du 14 octobre. La stratégie policière adoptée s’explique peut-être par un espoir de limiter la constitution d’un rapport de force, voire même de décourager le mouvement social ? Le récit d’après manifestation en témoigne :...
Bruxelles Bruxelles |
