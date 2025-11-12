Trois véhicules de police ont été incendiés dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3H50, devant le commissariat de la police locale d’Ixelles, rue du Collège. Les départs de feu ont eu lieu sur les pneus avant gauche (côté trottoir). Les incendies ont vie été circonscrits à l’extincteur par les policiers du commissariat, mais les dégâts sont à chaque fois sérieux. Selon les médias du groupe Sud Info, une personne qualifiée de « coupable » a été rapidement intercepté dans une rue voisine et appartiendrait à la « mouvance anarchiste ». Pas d’indication d’une éventuelle appartenance politique dans d’autres médias, mais cette précision selon laquelle la personne aurait été arrêtée en possession d’essence et d’un briquet.
Bruxelles : Attaque incendiaire contre la police à Ixelles
Bruxelles : Attaque incendiaire contre la police à Ixelles
Voir en ligne : Secours Rouge
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info