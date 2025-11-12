stuut.info

Bruxelles : Attaque incendiaire contre la police à Ixelles

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Anarchismes / Antiautoritaire Action directe

Bruxelles : Attaque incendiaire contre la police à Ixelles

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

Trois véhicules de police ont été incendiés dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3H50, devant le commissariat de la police locale d’Ixelles, rue du Collège. Les départs de feu ont eu lieu sur les pneus avant gauche (côté trottoir). Les incendies ont vie été circonscrits à l’extincteur par les policiers du commissariat, mais les dégâts sont à chaque fois sérieux. Selon les médias du groupe Sud Info, une personne qualifiée de « coupable » a été rapidement intercepté dans une rue voisine et appartiendrait à la « mouvance anarchiste ». Pas d’indication d’une éventuelle appartenance politique dans d’autres médias, mais cette précision selon laquelle la personne aurait été arrêtée en possession d’essence et d’un briquet.

PNG - 1.4 Mo

Voir en ligne : Secours Rouge

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Contrôle social / Répression

Anvers : La police intervient une nouvelle fois contre une manifestation Palestine

La police a de nouveau fait usage de canons à eau à Anvers, lundi soir, pour éloigner les participants à une manifestation pour la Palestine qui se trouvaient à proximité de l’hôtel de ville. Comme les semaines précédentes (voir notre article ), l’action n’était pas autorisée dans ce secteur. Les manifestants ont été redirigés vers la Steenplein où la manifestation est bien permise. Sept personnes ont été appréhendées — toutes ces arrestations sont administratives. Les interdictions municipales de manifester près de l’hôtel de ville sont contestées par les organisateurs de la manifestation. Ils ont fait appel des décisions de la ville auprès de l’Agence des affaires intérieures (Agentschap Binnenlands Bestuur) du Gouvernement flamand et du Conseil d’État au nom des droits à la liberté d’expression et d’association. Le Conseil d’État a estimé qu’ils avaient raison sur le fond et que la Ville n’avait pas fourni suffisamment d’arguments pour justifier sa décision, mais aussi qu’il n’y avait pas d’urgence et que la procédure d’urgence n’était donc pas justifiée. La procédure peut prendre jusqu’à deux ans. « Les citoyens ne peuvent pas se permettre d’attendre aussi longtemps » disent les organisateurs de la manifestation.
Flandres Flandres |
Santé / Soins

Bruxelles : la consommation d’alcool interdite sur la voie publique, une mesure contre les plus précaires ?

Depuis 2020, il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique dans une partie du centre-ville de Bruxelles. Cette mesure, mise en place pour lutter contre la violence et les nuisances occasionnées par la consommation d’alcool, soulève des questions quant aux personnes qu’elle vise réellement : ne traduit-elle pas une volonté de cibler celleux qui n’ont simplement pas les moyens financiers de consommer de l’alcool dans les établissements Horeca ? Cette mesure qui ne devait durer que 6 mois ne cesse d’être prolongée et le périmètre concerné s’est considérablement élargi, couvrant aujourd’hui une part importante de la commune. L’interdiction est également en vigueur dans d’autres communes bruxelloises. C’est par exemple le cas dans certains quartiers des communes de Saint-Gilles, Ixelles, Schaerbeek, Anderlecht ou encore Saint-Josse. Entre octobre 2024 et juillet 2025, par exemple, près de 600 procès-verbaux allant jusqu’à 500 euros ont été dressés par la police dans le cadre de cette interdiction. Il se dessine ainsi un biais de classe sociale : en n’autorisant la consommation d’alcool que dans les établissements Horeca ou lors d’événements, la Ville de Bruxelles exclut de fait les personnes qui n’ont pas les moyens d’y consommer. Hormis les personnes qui consommeraient de l’alcool sur la voie publique par « choix », ce sont principalement les publics précarisés et en particulier les personnes sans-abris qui sont visées. Une opposition claire est alors constatée : tout en interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique, la Ville de Bruxelles en promeut la consommation par la forte présence de bars où il est possible d’en consommer. De plus, certaines associations comme le collectif « Free 54″* dénoncent les dynamiques d’élargissement des terrasses dans le centre de Bruxelles, poussant à une privation progressive d’espaces qui étaient autrefois publics. Une telle mesure n’a, en réalité, rien de social. En prétendant vouloir lutter contre la « violence liée à la consommation d’alcool sur la voie publique », la Ville de Bruxelles ne fait qu’exclure les personnes précaires et sans abri qui consomment de l’alcool dans la rue. Car, en vérité, la violence associée à la consommation d’alcool n’est pas moins présente lorsqu’elle se déroule sur la terrasse d’un café ou dans un bar. Ainsi, cette interdiction apparaît dans la continuité claire des dynamiques de gentrification et de touristification* du centre-ville de Bruxelles. Après avoir mis en place le piétonnier, qui a fortement impacté la vie des commerces du centre-ville, il est désormais question « d’assainir » la voie publique par le biais du contrôle policier. Cette façon d’ôter la voie publique des consommateurs d’alcool ne pouvant pas se payer une bière en terrasse ou simplement, n’ayant pas accès à un logement apparaît comme une manière de cacher l’incachable. Il y a donc une forme de prise de contrôle territorial sans remise en question des (...)
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Violences policières : manif des enseignant•es et étudiant•es

Tolérez-vous que votre police tabasse vos enseignant•es ?   L’intimidation est un mécanisme de disuasion qui relève de la sphère de la violence. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de nous protéger. Nous nous sommes retrouvé•es à l’appel des syndicats en front commun devant le siège du gouvernement de la FWB place Surlet de Chockier à 9h30. Cette manifestation contre les mesures prises par le gouvernement de la FWB à l’égard du secteur de l’éducation regroupait majoritairement enseignant•es et collectifs d’étudiant•es. Environ 700 manifestant•es ont pris la rue à 10h45 de manière pacifique. Le cortège n’était pas long et se déplaçait lentement, ne faisant qu’un seul tour du boulevard en empruntant les trottoirs, la rue et les passage piétonniers. Alors que les permanent•es des syndicats reçu•es par la ministre n’étaient pas encore sortis de la discussion et que nous les attendions sur la place, la police anti-émeute s’est placée devant le bâtiment. La police a prévenu individuellement quelques manifestant•es que le mouvement allait être dissout avec l’utilisation des moyens « spéciaux » et usage de la force. Les policiers se sont positionnés en rang matraque et boucliers en avant. Suite à cela, s’est lancé un appel des manifestant•es à quitter les lieux. Alors que le mouvement se dirigeait vers le métro et que les manifestant•es étaient dos aux policiers, ces derniers ont violement chargé, nous poussant sur la petite ceinture au milieu du boulevard.  Nous n’étions plus qu’une centaine.  Une partie du groupe a reussi à traverser le boulevard tandis qu’une vingtaine de civil•es a été nassée sur le terre plein de la petite ceinture. Certaines personnes ont reçus des coups de matraques et ont été bousculées par les boucliers.  Les personnes nassées ont été dirigées de façon musclée vers des fourgons.  Parmis les personnes arretées, il y avait cinq mineur•es, des permanent•es et délegué•es, des syndicats, des enseignant•es et un livreur qui n’avait rien avoir avec la manifestation.  Les personnes interpelées ont été mises à l’écart sans communication sur le motif de leur arrestation autre que le fait qu’il ètait 11h30 au lieu des 11h annoncées initialement. Ils et elles n’ont pas reçu non plus d’informations sur leurs droits et la légitimité de la violence policière. Pendant les faits, les personnes ont été matraquées et poussées avec des boucliers. Il n’y a pourtant pas eu de refus d’obtempérer de la part des manifestant•es. L’autre partie du cortège, arrivée de l’autre côté du boulevard, était bloquée par une ligne de policiers anti-émeute. Beaucoup de policiers n’avaient pas de matricules visibles et nous menaçaient avec leurs matraques et bonbonnes de gaz nous empéchant de se rejoindre.  Les policiers rigolaient et poussaient à la confrontation. À ce moment, un policier a dit « Ce n’est pas nous, ce sont les ordres que nous avons reçus », d’autres ont dit vouloir nous « protéger » des...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Anarchismes / Antiautoritaire
PLUS D'ARTICLES - Action directe

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info