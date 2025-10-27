stuut.info

Douze blessés lors de l’expulsion de Zone Neutre

Racismes / Colonialismes Logement / Squat Contrôle social / Répression Migrations / Frontières Résistances et solidarités internationales Zone Neutre

Bruxelles

L’opération visait à expulser environ 70 personnes sans papiers occupant un ancien bâtiment syndical depuis mars. Ce 17 octobre a été marquée par “des violences physiques et symboliques”, la destruction d’effets personnels et “l’absence totale de dialogue” dénonce le collectif Zone Neutre. Lors de cette expulsion, la police avait fait usage de violences pour évacuer les soutiens présents, au moins douze personnes ont été blessées alors que les forces de l’ordre annonçaient le bilan bien moins élevé de 2 blessés . “Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées pour des fractures, commotions ou brûlures provoquées par les gaz lacrymogènes. D’autres gardent encore des bleus et des traumatismes psychologiques”, écrit le collectif. Zone Neutre dénonce l’attitude de la commune et celle de la la police, des familles ont été mises en danger alors qu’une convention d’occupation temporaire dans un autre bâtiment était “sur le point d’aboutir”.

Racismes / Colonialismes

Bruxelles : Un bourgmestre PS instaure un couvre feu à Clemenceau

Le 6 novembre 2025, le conseil communal d’Anderlecht sera appelé à voter une nouvelle mesure : la fermeture obligatoire de tous les commerces du quartier Clemenceau dès 21h, sous peine d’une amende pouvant atteindre 500 euros. Une mesure présentée comme un « électrochoc » par le bourgmestre socialiste Fabrice Cumps, qui s’ajoute à une série d’ordonnances répressives visant exclusivement les quartiers populaires de la commune. Dans le quartier Peterbos, un dispositif interdit depuis 18 mois l’accès aux espaces publics à toute personne non-résidente, sous menace d’une amende de 350 euros et d’évacuation policière. À Cureghem on subit déjà une fermeture obligatoire des commerces à 1h du matin. Et maintenant un nouvelle mesure vise le quartier de Clemenceau, où la fermeture des espaces publics sera avancée à 21h. Peterbos, Cureghem, Clemenceau : tous ces lieux ont un point commun : ce sont systématiquement des quartiers populaires, habités majoritairement par des personnes racisées, issues de l’immigration. Des quartiers où la précarité économique et sociale est la plus forte et des quartiers qui subissent de plein fouet la répression, la surveillance et le harcèlement policier depuis quelques mois. En instaurant ces couvre-feux déguisés, la commune d’Anderlecht stigmatise des quartiers entiers et, par extension, les populations qui y vivent. Dans ces quartiers où vivent majoritairement des familles issues de l’immigration, les personnes racisées se trouvent collectivement punies sous un prétexte, celui de la lutte contre la drogue. Les commerçant·es , souvent elleux-mêmes issus de ces communautés, paient le prix fort, obligé·es de fermer à 21h alors que leur activité économique sera fortement affectée par cette fermeture durant les heures tardives. Les habitant·es, voient leur quartier transformé en ghetto administratif, avec le message implicite qu’iels sont un problème à contenir plutôt que des citoyens à respecter. Le plus révélateur dans cette affaire reste peut-être la déclaration du bourgmestre Cumps lui-même : « On ne va pas éradiquer le trafic de drogue mondial. On veut juste ramener de l’apaisement et de la tranquillité. » Un aveu d’échec à peine voilé. Ces mesures ne s’attaquent pas aux causes profondes des problèmes qu’elles prétendent résoudre. Elles les déplacent simplement ailleurs. Et le bourgmestre et les autorités communales le savent pertinemment bien. En 2017, cette politique a déjà montré son inefficacité, lorsqu’un couvre feu avait été imposé aux alentours de la station de Métro Beekkant à Molenbeek, pour « lutter contre le trafic et les nuisances ». Car cette politique crée un cercle vicieux : plus on réprime ces quartiers, plus on les marginalise ; plus on les marginalise, plus on justifie la répression. Les personnes en errance, chassées d’un quartier populaire, iront juste simplement dans un autre quartier populaire. Les dealers s’adapteront, comme ils l’ont toujours fait. Et les problèmes de...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Comment répondre aux menaces de Donald Trump sur le mouvement antifasciste

On a décidé de republier cet article de CrimethInk.com, traduit par La Horde, pour aider à mieux comprendre comment s’organise la résistance dans un pays en pleine fascisation. Les conseils qui y sont donnés sont parfois spécifiques au contexte répressif des Etats-Unis, mais certains peuvent quand même devenir des pistes face à l’escalade des idées d’extrême droite ici. Alors que Donald Trump a annoncé sur son réseau social que le mouvement "antifa" était désormais considéré comme "organisation terroriste", nous vous proposons une traduction du texte « Make Ready : Safeguarding Our Movements against Repression – How to Respond to Donald Trump’s Threats, publié le 18 septembre sur le site Crimethinc.com, et traduit par La Horde, qui met en contexte cette déclaration, et donne ensuite quelques conseils pour ne pas céder à la panique. Alors que Marine Le Pen, en 2017, demandait déjà la dissolution de toutes les "milices antifas", et que l’arrivée au pouvoir du RN n’est plus une chimère, ce texte, s’il est ancré dans la réalité américaine, est aussi riche d’enseignements pour nous. Le 17 septembre, dans un post publié sur Truth Social, Donald Trump a déclaré qu’il allait désigner « Antifa » comme « une organisation terroriste majeure ». Qu’est-ce que cela signifie ? Comment pouvons-nous nous préparer à affronter la tempête ? Il est toujours difficile de savoir à quel point il faut prendre au sérieux les déclarations performatives de Trump. Il fait souvent des déclarations délirantes pour tester leur impact sur son public : il lance des idées en l’air pour voir ce qui fait mouche, et ensuite il s’acharne là où il n’y a pas de réaction en retour. L’ordre exécutif de Trump du 22/09/2025 (traduction et texte original) Section 1. Mais cette fois, son administration suit à la lettre le manuel classique du fascisme. Un de ses partisans est même allé jusqu’à déclarer, sans ironie, que l’assassinat de Charlie Kirk était « l’incendie du Reichstag américain ». L’étape suivante de ce manuel est évidente : élargir ses cibles, allant des immigré·es jusqu’aux anarchistes, aux gauchistes, et s’étendant au bout du compte à tous les opposant·es au régime. Alors oui, par le passé, Trump a déjà fait des déclarations dans lesquelles il désignait « Antifa » comme une « organisation terroriste », notamment au début de la révolte qui a fait suite au meurtre de George Floyd. Mais à l’époque, le reste du gouvernement fédéral jouait en grande partie un rôle de frein à son impulsivité alors qu’aujourd’hui, l’ensemble de l’exécutif fédéral est composé de serviteurs zélés qui sont incapables de distinguer leurs propres intérêts de ceux de Trump. Certes, aucune loi ne permet au président de désigner des organisations terroristes intérieures. Mais même sans nouvelle législation ou nouveau décret, Trump a un contrôle direct sur le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité intérieure, le FBI et d’autres agences fédérales. Ce qu’il publie sur les réseaux (...)
Partout Partout |

30 octobre - 19h30 - L’Arka

SOIRÉE COURTSTRAGES - FREE CONGO

Dans le cadre du mois thématique FREE CONGO, un cycle d’événements pour désapprendre les récits coloniaux et s’auto-éduquer collectivement sur les questions (dé)coloniales, post-coloniales et les logiques d’extractivisme au Congo, l’Arka vous accueille ce jeudi 30 octobre pour la projection de quatre courts-métrages : Speech for a Melting Statue (10’, 2023), L’Escale (14’, 2022), Faire-part (60’, 2019) du collectif Faire-Part et Les porteurs de Sarah Vanagt (31mn, 2022).  📽️ Dans Speech for a melting statue, la poétesse Marie Paule Mugeni lit son discours écrit pour le jour où la statut colonial du roi Leopold II sera enlevée.  📽️ L’Escale est le témoignage de deux cinéastes congolais, Paul et Nizar. Pensant être conduits à un hôtel où ils resteront jusqu’à leur vol de retour, ils sont en fait emmenés dans un centre de détention illégal.  📽️ Faire-Part est une recherche de quatre réalisateurs sur la manière de dépeindre une ville. La veille des élections congolaises reportées, deux cinéastes congolais et deux cinéastes belges créent un film à propos de Kinshasa et de sa résistance contre l’héritage colonial.  📽️Dans Les Porteurs, de jeunes Bruxellois d’horizons et de milieux très différents sont assis sur des bancs publics. Sur leurs téléphones, ils regardent les plus anciennes images filmées au Congo : des séquences documentaires muettes tournées lors d’une expédition coloniale dans le nord-est du pays, entre 1911 et 1913. 📚 Si tu as emprunté un livre de la bibliothèque, c’est aussi l’occasion de le ramener ! ✊  🥤Bar soft 🌶️ Bouffe  Infos pratiques : :  ➡️ Jeudi 30 octobre, àpd de 19h30 // début du film : 20h. ➡️ À l’Arka : 52 avenue Wielemans Ceuppens (1190, Forest).  ➡️ Prix libre <3  [UPB x ARKA]
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |
