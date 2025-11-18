stuut.info

Bruxelles : Fil info pour la venue de GLB à Saint-Gilles

19 novembre - 16h00 - en ligne

Bruxelles : Fil info pour la venue de GLB à Saint-Gilles

La venue provocatrice du président du MR à Saint-Gilles est à l’origine de plusieurs appel à mobilisation . Un important dispositif policier est annoncé, ainsi que la présence du ministre de l’intérieur – ce qui infirme déjà cette prétention saugrenue du MR, l’aile marchante de la bourgeoisie belge, à se croire « chez lui » dans un quartier populaire. Comme à l’accoutumée, le Secours Rouge va organiser une veille des actions de la répression, activer sa legal team, et nourrir un fil info.

Si vous faites face à la répression, vous pourrez contacter notre legal team demain à partir de 16H30 au +32 456 20 06 42.

Merci de toujours privilégier les messages écrits (Signal, Whatsapp, Telegram ou SMS).

 mercredi 19 novembre 2025  16h00 - 23h59 iCal
 mercredi 19 novembre 2025
16h00 - 23h59 iCal
 en ligne,

 

19 novembre - 17h30 - place Bethléem

RASSEMBLEMENT POPULAIRE CONTRE LA VENUE DU MR À SAINT-GILLESACCUEILLI PAR LA COMMUNE DE ST-GILLES ?!

Le 19 novembre, le MR souhaite organiser une conférence à St-Gilles pour « expliquer » leurs réformes antisociales et leurs politiques racistes, nous appelons à un rassemblement populaire contre sa venue à 17H30 à la place Bethléem. L’ASBL CEMome – lieu de la conférence -, a expliqué que le bâtiment avait été mis à la disposition du MR non par elle mais … par la commune de St-Gilles, et qu’elle se distanciait des politiques portées par le MR. Nous refusons que le MR vienne promouvoir son mépris des pauvres et son racisme à Saint-Gilles. Ce parti qui incarne l’intérêt des riches, est le premier relais de l’agenda de l’extrême droite en Belgique francophone. Nous appelons à mettre la pression sur la commune de St-Gilles pour qu’elle interdise la conférence du MR. C’est donc la même commune de St-Gilles, qui se montre « progressiste » avec des drapeaux antifascistes qui va accueillir la conférence du MR. Elle va même déployer des centaines de policiers, « boucler » le quartier – selon ses dires -, pour que GLB et sa clique, viennent déverser leur mépris. Jean Spinette, le bourgmestre de Saint-Gilles, a commenté que notre appel au rassemblement contre le MR était « antidémocratique » et un « appel à la violence ». On se permet de rectifier Jean : la violence c’est celle de l’État qui pousse des centaines de milliers de personnes dans la précarité, qui supprime la solidarité sociale, notre chômage, nos pensions et les allocations, pour investir dans l’armement … C’est celle qui tue dans les centres fermés et les commissariats, ce n’est en tout cas pas celle de sa population qui se défend en s’organisant contre des politiques qui menacent directement leur vie. Le rassemblement populaire de mercredi sera la seule expression légitimement démocratique du quartier, et non pas la conférence que vous protégez. Cette posture hypocrite de la commune est une des incarnations de pourquoi nous nous opposons au PS et à l’ensemble de la gauche réformiste : dans le même temps qu’ils prétendent lutter contre l’extrême droite et soutenir des politiques dans l’intérêt de celles et ceux exploitées, ces partis font en réalité tout le contraire. Le PS reprend les thématiques de l’extrême droite et capitalise sur le racisme en Belgique : en déclarant au travers de son président qu’il faut déporter et emprisonner plus de personnes « étrangères », considérées comme « illégales ». En appelant à renforcer l’appareil répressif de l’État, qui tabasse, harcèle et tue des personnes par racisme, parce qu’elles vivent dans des quartiers populaires et/ou parce qu’elles protestent et s’organisent pour vivre dignement. Mercredi il donne un nouvel espace, bien protégé par une armée de flics, au MR. Faut-il s’en étonner ? Non. Les partis sociaux-démocrates ont toujours eu intérêt à jouer les médiateurs entre l’extrême droite, la bourgeoisie, et les travailleur.euses / les opprimé.es, détruisant toute apparence de politique progressiste dans leurs discours si (...)
Liège antifa : réaction d’un étudiant à la venue de GLB à Liège

Suite aux évènements du 18 septembre à Liège, nous avons souhaité donner la parole à un étudiant présent sur les lieux, parole invisibilisée et criminalisée depuis une dizaine de jours. Le 18 septembre 2025, plus de 500 personnes se sont rassemblées devant l’Université de Liège, place du 20 août, pour protester contre la célébration du centre Jean Gol (organe de propagande idéologique et d’extrême-droitisation du MR). Après plusieurs mois à provoquer la population par les mesures de son gouvernement et par son comportement autoritaire, la venue de Georges-Louis Bouchez, ayant privatisé l’université pour l’occasion, a cristallisé la foule. Plusieurs entrées ont été bloquées, des chants festifs et populaires ont été clamés et GLB a fini par rentrer par une porte dérobée sous protection policière. Décriée par la majorité des médias bourgeois, cette mobilisation est néanmoins un application démocratique du cordon sanitaire contre l’extrême-droitisation de ce parti et de son président. Cette mobilisation contre la violence sociale du MR est non sans rappeler les mobilisations antifascistes fréquentes et nombreuses à Liège depuis les années 1930, contre Degrelle et consorts. Ville bastion contre l’extrême droite, elle le restera !
19 novembre - 17h30 - Pl. Bethléem

Antifascisme : Rassemblement à Saint-Gilles contre la venue du MR, la conférence de GLB et Clarinval « menacée »

Rassemblement le 19 novembre à 17h30 à Pl. Bethléem (Saint-Gilles) Le MR fait face à une contestation populaire croissante alors qu’il tente de défendre les politiques du gouvernement Arizona. Sa tournée de conférences en Belgique francophone est régulièrement perturbée par des mobilisations dénonçant les mesures antisociales et racistes portées par le parti au pouvoir. Le 19 novembre, c’est à Saint-Gilles que le MR souhaite organiser une conférence pour « expliquer » les réformes impulsées au sein du gouvernement Arizona. Dans une commune comme Saint-Gilles, connue pour être située à gauche, pour ses groupes politiques notamment révolutionnaires et ses quartiers populaires, la contestation n’a pas tardé à se faire entendre. Un appel à un rassemblement à 17H30 place Bethléem a rapidement été lancé par plusieurs collectifs : Le Front d’Action Révolutionnaire (FAR), Classe Contre Classe (C3), les Soulèvements de la Terre (SDT), l’Université Populaire de Bruxelles (UPB) et le Front Antifasciste Bruxellois (FAB), rejoints par la suite par la CGSP-ALR et les Métallos. La mobilisation appelle à bloquer la conférence du MR et dénonce les politiques d’extrême droite portées par le parti. Dans leur communiqué, les coupes de budget dans la sécurité sociale sont mises en parallèle avec l’investissement massif dans l’armement. Le MR est également directement dénoncé dans la communication des collectifs, comme un acteur de la fascisation de l’État belge. Soit, le processus par lequel, les institutions de l’État tendent progressivement vers un régime d’extrême droite, souvent sous fond d’instabilité, de crise économique du système capitaliste. La conférence du MR se tiendra dans un bâtiment de l’ASBL CEMôme. Suite à l’annonce de la mobilisation, l’ASBL s’est publiquement distanciée de l’organisation de l’événement, en expliquant que le bâtiment dépendait de la commune et non d’elle et qu’elle ne l’avait pas mise personnellement à la disposition du MR. Ce serait donc les autorités communales de Saint-Gilles, le PS et Ecolo, qui mettraient à disposition la salle au MR. Selon la presse, la conférence du 19 novembre serait menacée d’interdiction par les autorités communales à cause de l’organisation du rassemblement. La police « craint » de sérieux « troubles à l’ordre public« . La décision de maintenir ou interdire la conférence est désormais entre les mains de la commune et de son bourgmestre, Jean Spinette (PS). Une décision qui aura des répercussions politiques selon le choix opéré. De leur côté, les collectifs ont appelé à « mettre la pression » sur les autorités communales pour empêcher la tenue de la conférence, tout appelant à se rassembler le jour J à la place Bethléem. Une campagne du MR pour justifier les politiques de l’Arizona et du gouvernement FWB Cette multiplication des événements du MR s’inscrit dans une stratégie de communication visant à légitimer les mesures du gouvernement Arizona et de celui de la Fédération...
RASSEMBLEMENT CONTRE LA VENUE DU MR À SAINT-GILLES, 19/11 À 17H30, PLACE BETHLÉEM

Le 19 novembre à 19h30, le MR organise une conférence à Saint-Gilles. Georges-Louis Bouchez, le président du MR, et David Clarinval, le ministre fédéral de l’emploi, viennent nous expliquer comment le gouvernement Arizona compte détruire nos vies. Ils osent venir justifier leurs mesures antisociales alors qu’ils s’attaquent directement à nos droits et aquis sociaux : en nous excluant du chômage, en limitant l’accès et en diminuant le montant des pensions, en imposant des politiques racistes en menant des occupations policières des quartiers populaires, en supprimant des allocations sociales… Et pour nous expliquer ça, qui de mieux que David Clarinval ? Ministre MR qui, par pur racisme, déclare dans les médias que la majorité des personnes au chômage ne sont pas « belges » et qu’il faudrait ainsi leur retirer leurs allocations. Si ces déclarations relèvent du simple mensonge et de la manipulation, elles témoignent surtout de son projet de société fascisante : où les personnes considérées comme « non-belges » – car non-blanches, car immigrées, n’auraient plus les mêmes droits que celles considérées comme « belges ». Il sera en compagnie de Georges-Louis Bouchez qui, à travers un discours d’extrême droite, vomit tous les jours sa haine pour ceux et celles qu’il appelle les « assisté.es », ainsi que la gauche et le mouvement antifasciste. Tandis qu’il se pavane à rouler dans une voiture à plus de 100 000 balles. Nous appelons toute personne indignée et touchée par ces politiques bourgeoises et racistes à s’opposer à leur venue dans un quartier populaire qu’ils méprisent ! Cette conférence est une grossière manoeuvre de provocation à quelques jours des grèves de novembre (24-26), mais aussi une claire mise en garde : Ce sont les habitant-es des quartiers populaires bruxellois qui sont la cible de leur politique de gentrification, de répression et d’exclusion. La conférence aura lieu à deux pas de la Place Béthleem, quartier où le MR aimerait tant rétablir la brigade UNEUS de façon permanente, brigade policière qui passait ses journées à poursuivre, harceler, et tabasser les jeunes du quartier. Alors que le MR rabache que la « sécurité doit redevenir la priorité » , il pousse directement des centaines de milliers de personnes dans la précarité en s’attaquant à leurs conditions de vie. Prétendant nous expliquer des mesures que nous « n’aurions pas compris », ils viennent justifier la casse sociale organisée par le gouvernement Arizona. On comprend très bien ce qu’ils préparent, et nous aussi on propose de préparer leur accueil comme il se doit ! Le 19 novembre, nous appelons à un rassemblement antifasciste et populaire contre la conférence du MR !
22 novembre - 20h30 - Cinéma Nova

Le conflit Israël - Palestine à l’écran

Conférence de François Dubuisson (ULB) - Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » De la création d’Israël jusqu’à aujourd’hui, le conflit israélo-palestinien a inspiré une filmographie particulièrement abondante, qui permet d’en retracer les principaux événements historiques et d’en explorer de nombreuses facettes : les guerres, l’exil, la vie sous occupation, les frontières, le processus de paix et ses impasses mais aussi les questionnements propres à chaque société. François Dubuisson, chercheur au Centre de droit international (Université libre de Bruxelles), est aussi un grand cinéphile. Il développe des recherches sur les liens entre pop culture et droit international et a publié plusieurs articles consacrés aux représentations du conflit à l’écran. À partir de nombreux extraits de séries et de films palestiniens, arabes, israéliens, hollywoodiens et européens, il mettra en lumière la bataille entre récits dominants et voix alternatives, et montrera comment la fiction audiovisuelle est devenue un véritable terrain de lutte symbolique. En français.
23 novembre - 17h00 - Cinéma Nova

Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Matériaux télévisés bruts passionnants, sans référence sinon leur fiche technique et leur date, les émissions musicales, ethnographiques, politiques et d’actualités de guerre se succèdent avec pour seul fil conducteur la chronologie. Si au début, il n’est pas même question de Palestiniens, comme s’ils n’existaient pas, au fil du temps, de manière évidente, les points de vues se transforment. « Les archives ne nous montrent pas forcément ce qu’il s’est réellement passé, elles disent plutôt comment les choses ont été racontées. » La télévision suédoise de 1958 à 1989 a scruté consciencieusement cette région du monde et a constitué une archive unique qu’exploite ici très sobrement Göran Hugo Olsson, un réalisateur chevronné qui sait faire parler les images. Ainsi, on chemine dans l’histoire de la région en tissant des liens qui permettent de mieux comprendre le présent dramatique de la Palestine. Polarise Nordic Film Nights est heureux de s’associer au Nova pour présenter ce documentaire. Le regard à travers les archives nous confronte à la question de la mémoire historique qui reste aujourd’hui plus cruciale que jamais, surtout lorsque les acteurs occidentaux continuent à imposer leur version du récit Israël-Palestine.
