Bruxelles : Fil info pour la venue de GLB à Saint-Gilles

La venue provocatrice du président du MR à Saint-Gilles est à l’origine de plusieurs appel à mobilisation . Un important dispositif policier est annoncé, ainsi que la présence du ministre de l’intérieur – ce qui infirme déjà cette prétention saugrenue du MR, l’aile marchante de la bourgeoisie belge, à se croire « chez lui » dans un quartier populaire. Comme à l’accoutumée, le Secours Rouge va organiser une veille des actions de la répression, activer sa legal team, et nourrir un fil info.
Si vous faites face à la répression, vous pourrez contacter notre legal team demain à partir de 16H30 au +32 456 20 06 42.
Merci de toujours privilégier les messages écrits (Signal, Whatsapp, Telegram ou SMS).
