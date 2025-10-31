Rassemblement de soutien à un étudiant pro-palestinien réprimé

Économie / Anticapitalisme

Quelques réflexions sur le rôle des soulèvements de notre époque

Des soulèvements qui tiennent la bourgeoisie en haleine. Ce qui aurait pu être le titre d'un film de Luis Buñuel est une expression récurrente, une réalité récurrente contre le monde de l'argent, contre le monde du capitalisme, et contre l'ordre et la paix sociale de la classe dirigeante, écrits dans le sang. Cette expression est principalement véhiculée par la jeunesse prolétarienne. Des Philippines à l'Équateur, en passant par le Maroc, Madagascar, le Népal et le Pérou, des affrontements violents ont lieu entre les insurgés et le monopole de la violence de l'État, dernier bastion de la classe dominante. À propos du soulèvement au Maroc, mais pas seulement, et pourquoi nous devons continuer à défendre les soulèvements Depuis le 27 septembre, le Maroc est secoué par une vague de manifestations et d'affrontements dans les rues qui revêtent un caractère insurrectionnel et une dimension insurrectionnelle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la paupérisation généralisée (35% de chômage chez les jeunes), l'état catastrophique du système de santé (selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a que 7,7 médecins pour 10.000 habitants au Maroc, contre 16,6 en Algérie voisine, 46 en Espagne et 45 en Allemagne) – ce qui est également lié au soulèvement, car en août, huit femmes enceintes sont décédées à l'hôpital après une césarienne – et, en outre, les dépenses énormes engagées par l'État marocain pour la Coupe du monde de football 2030 […] et pour la Coupe d'Afrique des nations qui se déroule cette année. La pauvreté, le désespoir, l'analphabétisme, la répression, la corruption et la conduite du pays selon la bonne volonté et les intérêts de la classe dirigeante (comme partout ailleurs) ont conduit à un mouvement encore plus important dans les rues, comme ce fut le cas lors des manifestations de 2011-2012. La vie des jeunes prolétaires s'enfonce dans la pauvreté causée par le capitalisme, tandis que des milliards sont dépensés dans les stades de football et le tourisme. Le plus grand stade de football du monde sera bientôt situé à Casablanca, une Arène du spectacle pouvant accueillir 115.000 personnes. Ce ne serait ni la première ni la dernière fois que des sommes colossales seraient dépensées dans le cadre d'événements sportifs, un État capitaliste s'endettant énormément, et comme d'habitude, on sait qui devra...