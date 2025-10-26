stuut.info

Des policiers demandent le retrait de drapeaux palestiniens aux fenêtres

Extrême-droite / Antifascisme Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Médias Contrôle social / Répression Palestine

Des policiers demandent le retrait de drapeaux palestiniens aux fenêtres

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie

Le samedi 18 octobre, des habitant·es du Bosch, un espace de co-housing situé rue des Tanneurs, à Bruxelles, ont reçu une visite inattendue : celle de la police locale, venue leur demander de retirer les drapeaux palestiniens accrochés à leurs fenêtres. L’intervention, s’inscrit dans le cadre d’un « règlement communal interdisant tout affichage extérieur sans autorisation » selon la police.

Le texte invoqué par la police est celui de l’article 55 paragraphe 3 du Règlement général de police (RGP) commun aux 19 communes. Il stipule qu’il est « défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des banderoles, drapeaux, guirlandes lumineuses ou calicots sans autorisation préalable ».

Si les communes peuvent infliger des sanctions administratives communales (SAC) pour certains types d’affichage, cette pratique ne doit pas servir à museler la parole. En février 2025, le Tribunal de police de Bruxelles a annulé une SAC infligée à Amnesty International pour un affichage militant à Etterbeek, estimant qu’elle constituait une ingérence disproportionnée dans les libertés fondamentales. Le tribunal a rappelé qu’il n’est pas illégal de diffuser des affiches à caractère militant, et que sanctionner systématiquement de telles initiatives dépasse le cadre légal. Cette jurisprudence souligne que les tentatives de répression des expressions politiques dans l’espace public ne sont pas seulement injustifiées : elles sont illégales.

Au-delà de cette situation concrète, c’est le principe même du règlement qui pose problème.

Cette partie du RGP est contraire aux droits fondamentaux, qui priment sur toute réglementation communale. Elle viole la liberté d’expression, un droit garanti par la Constitution belge et par la Convention européenne des droits de l’homme. Un règlement local ne peut limiter cette liberté que s’il répond à des critères stricts : la mesure doit être nécessaire, proportionnée et poursuivre un but légitime dans une société démocratique. Ici, rien ne justifie qu’un drapeau suspendu à une fenêtre soit considéré comme une menace à l’ordre public.

Ce n’est pas la première fois que des drapeaux palestiniens suscitent la controverse à Bruxelles. Déjà en septembre, à Auderghem, une femme avait été sommée par la police de décrocher le sien, sous peine d’une amende allant jusqu’à 500 euros. Mais ce même règlement n’a jamais empêché les habitants d’arborer le drapeau belge lors de la Fête nationale, le drapeau ukrainien depuis 2022, ou d’autres types d’affichage « politique ».

Ces interventions, posent un problème de cohérence politique et questionnent. Pourquoi certains symboles bénéficient-ils d’une tolérance tacite, tandis que d’autres sont interdits ? Peut etre que la ville de Bruxelles refusent de voir le soutien à la cause palestinienne, même aussi symbolique que celui de drapeaux aux fenêtres.

En somme la suite logique de la répression qui s’abat sur le mouvement depuis plusieurs mois. Après avoir harcelé, violenté, arrêté les manifestant.es à Bourse tous les soirs comme nous l’avons documenté dans de nombreux articles. Les autorités bruxelloises veulent surement maintenant museler toute forme de soutien à la Palestine.

Source :

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

[Mobilisation] Pourquoi l’Office des Étrangers et l’hôtel de luxe Hilton ont-ils été pris pour cible le 14 Octobre ?

Le 14 octobre une mobilisation historique contre l’Arizona a eu lieu à Bruxelles. Plus de 140 000 personnes ont rejoint la manifestation nationale. Des blocages autonomes ont eu lieu tôt le matin et des manifestations sauvages ont duré jusqu’en soirée, ponctuées d’affrontements avec la police. Globalement, sur la journée de mobilisation, les forces de l’ordre ont été tout à fait dépassées et incapables d’endiguer la colère des manifestant·es, hormis en quelques points ou des moyens considérables ont été mis en place. Sur le parcours de la manifestation, une série de lieux symboliques, représentants des institutions de l’Etat ou du capitalisme et de la bourgeoisie, ont été visés par des manifestant·es. Mais pourquoi des dégradations ont-elles eu lieu en particulier contre l’Office des Étrangers et l’hôtel de luxe Hilton ? Au début du parcours de la manifestation, sur le boulevard Pacheco, l’Office des Étrangers a été ciblé par un groupe de manifestant·es. Une centaine de personnes s’en est prise au bâtiment, tagué des messages politiques sur les murs, comme « Free Gaza« , des collages avaient eu lieu précédemment pour dénoncer la politique migratoire belge. L’Office des Étrangers organise et incarne la politique migratoire raciste belge. C’est cette institution qui met chaque année des centaines de personnes – y compris parfois des enfants – en centre de détention, sans aucune forme de procès et qui en déporte et expulse autant. Ce, tout simplement car ils et elles ne sont pas belges et qu’ils et elles souhaitent vivre dignement sur le territoire belge. D’un point de vue légal, la Belgique a été condamnée des centaines de fois pour sa politique migratoire inhumaine. [1,2] Depuis début septembre, une série de rafles policières ont visé la communauté palestinienne impliquée dans le mouvement de contestation contre le génocide. Ces rafles sont organisées par la police en collaboration avec l’Office des Étrangers, sous la supervision des pouvoirs politiques. Mahmoud, un réfugié palestinien détenu depuis plusieurs mois, est décédé entre la nuit du 6 au 7 octobre, en centre fermé à cause des conditions inhumaines. Sa mort a suscité une grande colère, dans les centres fermés comme en dehors. Lors de la manifestation, les manifestant·es criaient « Justice pour Mahmoud« , avant de prendre pour cible l’Office des Étrangers. Au niveau de la Gare Centrale, c’est l’Hôtel de luxe Hilton – une multinationale états-unienne et un symbole de la bourgeoisie à l’échelle mondiale – qui a été visé par des manifestant·es. Plusieurs dizaines de manifestant·es sont rentré·es à l’intérieur de l’hôtel de luxe et s’en sont pris au mobilier, tout en se saisissant de la nourriture de l’hôtel, avant que la police arrive sur place. Selon nos informations, la nourriture saisie aurait été redistribuée. Des affrontements ont alors eu lieu avec les forces de l’ordre qui ont dû se réfugier à l’intérieur de l’hôtel, sous la pression des manifestant·es. (...)
Bruxelles Bruxelles |

12 novembre - 19h00 - Mazette

Soirée décryptage des mesures de l’Arizona

Le gouvernement Arizona, c’est un catalogue de mesures qui vont attaquer les droits des travailleur·ses, des personnes précaires, des migrant·es et des associations de gauche. C’est la pire régression sociale dans l’histoire de la Belgique ! Tu veux mieux comprendre ce que propose ce gouvernement ? Tu aimerais te mobiliser et participer aux prochaines actions mais tu ne sais pas comment ? Viens en discuter mardi 12 novembre chez Mazette ! On vous propose une présentation des mesures phares et un décodage suivi d’une discussion pour préparer les prochaines mobilisation. Et après, un verre de l’amitié !
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info