stuut.info

Bruxelles : plus de 150 000 personnes manifestent contre le gouvernement Arizona

Extrême-droite / Antifascisme Médias Économie / Anticapitalisme Urbanisme / Transports Contrôle social / Répression Commune Colère

Bruxelles : plus de 150 000 personnes manifestent contre le gouvernement Arizona

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie

Une mobilisation historique

Ce mardi 14 octobre, plus de 150 000 personnes ont répondu présent·es à l’appel à manifester contre le gouvernement Arizona à Bruxelles. La manifestation a débuté vers 11h à la gare du Nord et a pris fin en milieu d’après-midi à la gare du Midi. Tout au long du parcours, des confrontations ont eu lieu entre manifestant·es et forces de l’ordre, donnant lieu à d’innombrables violences policières.

Au moins 5 personnes auraient été arrêtées en arrestation judiciaire et une vingtaine en arrestation administrative. Une dizaine de blessé·es graves seraient passé·es par les hôpitaux.

Tôt le matin, vers 7h, certains axes routiers de la capitale ont été bloqués dans le cadre de la journée de grève. Des groupes de manifestant·es ont notamment bloqué la Petite Ceinture de Bruxelles ainsi que le Ring intérieur de la capitale. Ces actions de blocage ont paralysé une partie considérable du trafic routier de la Région bruxelloise.

PNG - 268.6 ko

D’autres blocages et piquets de grève ont eu lieu, notamment à l’ULB, à l’école de cinéma INSAS, ou encore au CHU Saint Pierre. Tous dénoncent les mesures antisociales et la précarisation mises en place par le gouvernement actuel.

Ensuite, la manifestation s’est déroulée dans une ambiance très déterminée contre les mesures antisociales mises en place par le gouvernement Arizona. Différents blocs étaient présents : le bloc des travailleur.euses du secteur culturel, de l’enseignement, des services et aides ménagères, le bloc des dockers, celui des avocats, ou encore le bloc du collectif zone neutre. Tous et toutes étaient venu.es pour montrer leur colère face aux mesures gouvernementales de précarisation de la société.

De nombreux·ses manifestant·es ont ainsi décidé de cibler des lieux de pouvoir tels que l’Office des étrangers, le siège du Parti Socialiste, le siège du MR, l’O.N.E.M. (l’Office national de l’Emploi),…

Aux alentours de 11h30, peu après le départ, des confrontations avec les forces de l’ordre ont eu lieu suite au ciblage de l’Office des étrangers. Des slogans ont été entonnés en hommage à Mahmoud Ezzat Farag Allah, décédé lundi dernier au sein du centre fermé 127bis, ainsi qu’aux nombreux autres réfugiés palestiniens détenus en ce moment même en centre fermé.

PNG - 863.8 ko

Le vaste dispositif policier présent a alors gazé, nassé et matraqué les manifestant·es devant l’Office des étrangers. Une nasse illégale, dans un endroit exigu, a duré près de deux heures, et des manifestant·es ont été arrêtés violemment par la police. Plusieurs personnes ont été matraquées et plaquées au sol, certains auraient même été arrêtés et violentés dans les parkings adjacents au bâtiment.

La foule s’est alors amassée devant la nasse, avant que la police ne charge et ne gaze encore une fois. Après plus de 2h, les personnes nassées ont été relâchées. Des manifestant·es ont par la suite ciblé l’Hotel Hilton situé à Gare Centrale, en attaquant la devanture et en s’introduisant dans l’hôtel. Une partie des meubles à l’intérieur a été endommagée.

Par la suite, d’autres affrontements entre manifestant·es et forces de l’ordre ont eu lieu, notamment au niveau de la Gare Centrale, du Mont des Arts, dans le quartier des Marolles et finalement dans le quartier de la gare du Midi, où le cortège s’est séparé en plusieurs manifestations sauvages. Plus tard dans l’après-midi, vers 16h, la police a également chargé à hauteur du Parvis de Saint-Gilles, où une manifestation sauvage était toujours en cours.

PNG - 401.6 ko

Le vaste dispositif policier ainsi que le niveau de répression mis en place par les forces de l’ordre montrent une volonté politique claire de la part des autorités : réprimer violemment l’ensemble des manifestant·es les plus contestataires.

Cette très large mobilisation marque un moment clé de la lutte contre le gouvernement Arizona et ses dynamiques fascisantes. Elle a également constitué un moment de force collective pour les plus de 140 000 personnes qui ont rallié Bruxelles pour cette occasion.

Parmi les manifestant·es, des personnes issues de tous les groupes sociaux étaient présentes. Une chose est certaine : la colère populaire contre la casse sociale menée par ce gouvernement fascisant n’est pas prête de s’éteindre. Au contraire, elle continue de grandir.

Sources :

témoignages :

  • Un·e manifestant·e présent·e dans la nasse relate : « Nous étions bloqué·es entre deux bus et contre un mur à plus de 200 personnes pendant que la police nous gazait et matraquait celles et ceux qui étaient face à elle. C’était un moment très choquant. J’ai vu des enfants être nassés et au moins une quinzaine de personnes avec la tête en sang à cause des coups de matraque de la police. La nasse était si exiguë que de nombreuses personnes ont fait des malaises.

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

14 octobre : journée de grève et de blocages

Lors de la journée de mobilisation nationale du 14 octobre, une grève générale et une grande manifestation sont organisées. L’objectif de la mobilisation, à l’appel du front commun syndical, est de mettre à l’arrêt le pays tant contre les réformes antisociales, portées par le gouvernement Arizona. Elle prendra pied dans tous les secteurs, de l’industrie, au privé à celui public. Tour d’horizon – non-exhaustif – de certains secteurs mobilisés. TRANSPORTS PUBLICS STIB (Bruxelles) : personnels en grève, TEC (Wallonie) : service fortement réduit, SNCB (trains) : le trafic n’est pas directement en grève ENSEIGNEMENT : Le secteur de l’enseignement sera largement en grève dans la Fédération-Wallonie-Bruxelles. Des écoles ont déjà annoncé que les tous les cours ne pourront être tenus. On peut également attendre des mobilisations des jeunes des écoles secondaires qui depuis deux semaines organisent régulièrement des blocages et des mobilisations en soutien à la Palestine. Dans l’enseignement supérieur à Bruxelles, le personnel enseignant et les travailleur·ses et la CGSP organisent un piquet de grève dès 5H à l’ULB Des blocages et piquet de grève sont organisés dans des Écoles Supérieur d’Art (ESA). SANTÉ Les sages femmes du CHU de Saint Pierre organise un piquet de grève dès 7h du matin. COMMERCE : Le front commun syndical appelle aussi les travailleurs du secteur du commerce à la grève Les organisations encouragent également les clients à faire une grève de la consommation, donc à ne pas faire leurs courses, ce jour-là en signe de solidarité avec les travailleurs. AÉROPORTS Brussels Airport (Zaventem) : Aucun vol passagers ne décollera le 14 octobre. Le personnel de G4S (sécurité) participera massivement à la grève. Aéroport de Charleroi : Tous les vols annulés également en raison de la journée d’action syndicale. BLOCAGES AUTONOMES : Des organisations de la gauche radicale bruxelloise ont également appelé à mener des blocages à Bruxelles. MANIFESTATION NATIONALE Une manifestation nationale s’élancera depuis la Gare du Nord à 10h pour rejoindre la Gare du Midi en passant par la petite ceinture de Bruxelles. Plusieurs collectifs appellent également toutes les personnes qui n’ont pas la possibilité de se mettre en grève, de ralentir leur rythme de travail. Notamment, le collectif des 100 diplômées appellent les personnes racisées, dont les femmes voilées qui sont touchées de pleins fouets par les mesures de l’Arizona, a se mettre en grève. Nous rappelons que toutes et tous ont le droit de se mettre en grève, même si vous n’êtes pas syndiqué.es. Les personnes syndiquées peuvent demander une indemnisation pour la journée du 14. Sources : « Manifestation nationale du 14 octobre : que se passera-t-il ? Quelles sont les perturbations prévues ? », RTBF, https://www.rtbf.be/article/manifestation-nationale-du-14-octobre-que-se-passera-t-il-quelles-sont-les-perturbations-prevues-11609912 «...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Enorme manifestation ce 14 Octobre contre l’Arizona et son monde (VIDEO)

Ce mardi 14 octobre, au moins 140.000 personnes, probablement même 180.000, se sont réunies à Bruxelles pour protester contre l’Arizona et ses mesures anti-sociales et mortifères. Des blocages avec feux et barricades ont eu lieu dès le matin sur différents axes routiers de la ville tandis que plusieurs piquets de grève étaient organisés. Des personnes de tous les secteurs confondus – étudiant.es, syndicats, enseignant.es, retraité.es, soignant.es, etc. – se sont ensuite réuni.es pour la manifestation. Les trains pour arriver à Bruxelles étaient remplis et trop peu nombreux si bien que des personnes ont du rejoindre le cortège bien après son départ et différents itinéraires non prévus se sont déployés au fur et à mesure de la journée. La manifestation a été marquée par une grande violence policière. La police a réprimé les manifestant.es à coup de gazs lacrymogènes, de jets d’eau, de matraquages. Certain.es ont été nassé.es, d’autres arrêté.es. Des bandes de policiers en civil masqués se sont déchaîné·es à maintes reprises, frappant des manifestant·es à terre, laissant des personnes gisants au sol. La brigade cycliste n’a pas été en reste, insultant et agressant les manifestant·es. Les répressions se sont poursuivies jusqu’en début soirées, les autopompes sillonnant jusqu’aux ruelles du centre. Une dizaine de personnes ont dû être emmenées à l’hôpital suite à la violence de la police, notamment pour des coups à la tête. La violence policière n’est pas nouvelle mais son ampleur et les personnes qu’elle a touchée hier – notamment des familles et des enfants qui ont été gazé.es – marque une intensification et généralisation de la répression. Si le pouvoir et sa police veulent intimider, il est clair que cette journée de mobilisation est un moment historique pour la Belgique. L’Arizona s’attaque à toustes, sauf aux dominant.es, le peuple l’a bien compris et il ne les laissera plus faire ! @Bxdévie collecte les témoignages de violences policières. instagram.com
Bruxelles Bruxelles |
Écologie

Code Rouge : plus de 400 personnes bloquent l’entreprise ArceloMittal Industeel à Charleroi

Samedi 11 octobre, a eu lieu la sixième action menée par la coalition Code Rouge. Cette nouvelle action de masse, organisée en collaboration avec Stop Arming Israel, le Comité des Soulèvements de la Terre Bruxelles et Against the Flow, a ciblé le site du géant mondial du secteur sidérurgique ArceloMittal Industeel, à Marchienne-au-Pont. Cette édition visait l’empire logistique et les entreprises complices de la colonisation et du génocide en Palestine. Plus de 400 militant·es ont bloqué le site industriel pendant près de 3 heures, et différentes actions de sabotage ont eu lieu sur certaines infrastructures liées au secteur logistique. Des camions de livraison et les voies de chemin de fer du site industriel ont été endommagés. Cette action de masse s’inscrivait dans le cadre d’une campagne internationale contre l’Empire logistique. D’autres actions de masse ont notamment été menées au port de Rotterdam et contre le projet de construction du méga-canal Seine-Nord Europe. Le site d’ArceloMittal Industeela était ciblé en raison de sa complicité avec le génocide en cours en Palestine. En avril 2025, plus de 50 tonnes de métal ont en effet été livrées au ministère de la défense israélienne depuis le port d’Anvers. Outre cette complicité, les organisateur·ices ont rappelé à quel point une entreprise comme ArceloMittal Industeel est fortement polluante, fait partie intégrante du système logistique mondial. La dénomination « empire logistique » désigne l’ensemble des filières logistiques qui permettent de faire fonctionner l’économie capitaliste : aéroports, canaux, entrepôts, routes, etc. Ce 11 octobre, dès l’aube, plusieurs centaines de militant·es ont été arrêté·es par les forces de l’ordre dans différentes communes flamandes, où un large dispositif policier avait été mis en place pour empêcher leur arrivée sur le site de l’action. En revanche, d’autres groupes de militant·es ont réussi à déborder le dispositif policier. Cela a notamment été le cas à la gare de Charleroi, où des militant·es ont repoussé une ligne de policiers qui tentaient de les empêcher de sortir du quai. À leur arrivée sur le site, les centaines de militant·es présent·es ont commencé à barricader les entrées. D’autres ont repeint une importante partie des murs de l’entreprise avec des messages en soutien à la Palestine et contre l’empire logistique. L’occupation, qui a duré jusqu’aux alentours de midi, s’est déroulée dans une bonne ambiance, ponctuée de nombreuses prises de parole. Pendant le blocage, les délégués syndicaux de l’entreprise sont entrés en contact avec les militant·es afin d’échanger sur la situation. Cette collaboration, menée dans un grand respect mutuel, a permis aux centaines de participant·es de repartir en cortège sans la moindre confrontation avec les forces de l’ordre. À plusieurs reprises, des délégués syndicaux et des travailleurs de l’entreprise ont félicité les causes défendues par les militant·es. (...)
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Économie / Anticapitalisme
PLUS D'ARTICLES - Urbanisme / Transports
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Migrations / Frontières
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Classisme / Lutte des classes
PLUS D'ARTICLES - Travail / Précariat

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info