C’est le retour des soirées NISA’ - Networking, Inspirations par la Sororité et l’Ambition ! ✨
NISA’, en arabe نساء signifie FEMMES
Un événement convivial destiné aux femmes issues de l’immigration souhaitant intégrer et nourrir un réseau de femmes inspirantes et solidaires.
👉 Chaque événement est l’occasion de faire de nouvelles rencontres stimulantes et de découvrir le parcours inspirant d’une ou plusieurs invitées.
💼 Édition consacrée à l’entrepreneuriat au féminin avec Fatima El Bouzakhi, nommée Entrepreneuse de l’année par Elle Magazine ! À 42 ans, Fatima a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat et de surmonter la peur de n’avoir jamais travaillé (sans compter le fait d’avoir élevé 8 enfants !) et celle de ne pas avoir de diplôme. Aujourd’hui à la tête de l’entreprise KidsRide, Fatima jongle fièrement entre son activité professionnelle et son rôle d’épouse et de mère. Par où a-t-elle commencé ? Quelles ont été les réactions de ses proches ? Quels défis se sont dressés sur son chemin, et quelles astuces Fatima a-t-elle mobilisées pour avancer ?
Si vous voulez découvrir son parcours, n’attendez plus et inscrivez-vous !
📅 Mercredi 10/12/2025
⏰ De 17h30 à 21h00
📍 Maison des cultures et de la cohésion sociale - 4 rue Mommaerts, 1080 Molenbeek
👶 Garderie gratuite (sur demande, envoyez nous un mail awsabe@gmail.com)
📝 GRATUIT - Inscription via le formulaire en bio
Pour toutes questions : awsabe@gmail.com
Lien pour s’inscrire : https://framaforms.org/soirees-nisa-2025-1758811249
Lien vers event Facebook : https://fb.me/e/3KjiikBWq
