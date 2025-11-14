stuut.info

17 novembre - 17h00 - Place Fernand Coq, Ixelles

CHEMINS DE PAIX ET DEVELOPPEMENT
EN COLOMBIE : QUELS SONT LES SUCCÈS, LESFIS ET LES ENJEUX POUR LA MISE
EN OEUVRE ET LA CONSTRUCTION D’UNE PAIX TOTALE ?

📍 Ixelles – Place Fernand Cocq 🗓 Lundi 17 novembre, 17h00

À l’occasion du neuvième anniversaire de la signature de l’Accord Final de Paix en Colombie, nous vous invitons à participer à cet espace de dialogue, de mémoire et de réflexion autour des avancées, des défis et des transformations du processus de paix dans les territoires colombiens.

Cette rencontre vise à rapprocher la communauté colombienne et latino-américaine d’une analyse critique et contextuelle du rapport sur la mise en œuvre de l’Accord Final de Paix, en mettant en lumière les dynamiques locales, leurs réussites, leurs tensions et leurs perspectives de changement.

Nous adressons également cette invitation au public belge et international désireux de mieux comprendre les enjeux de la justice et de la paix en Colombie, et de partager des regards tournés vers un avenir de réconciliation et de développement durable.

🎙 Avec la participation de :

  • Diego Tovar – CEPDIPO
  • Juan Gómez – CEPDIPO
  • Dilia Fuertes – CRNCOMUNES
  • John León – Instances Déléguées CSIVICOMUNES
  • 🎵 Enfin, un artiste colombien nous fera l’honneur de partager son univers musical à travers un répertoire spécialement préparé pour l’occasion.

 lundi 17 novembre 2025  17h00 - 23h00 iCal
 lundi 17 novembre 2025
17h00 - 23h00 iCal
 Place Fernand Coq, Ixelles,

 

