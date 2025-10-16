stuut.info

CODE ROUGE contre l’empire logistique et génocidaire (VIDEO)

Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Économie / Anticapitalisme Résistances et solidarités internationales Action directe Palestine Code Rouge-Root #4

CODE ROUGE contre l’empire logistique et génocidaire (VIDEO)

Belgique | sur https://stuut.info | Collectif : Irruption

Video :

CODE ROUGE contre l'empire logistique

Le samedi 11 Octobre 2025, plusieurs centaines d’activistes ont rejoint une action de blocage contre l’empire logistique et sa collaboration avec le gouvernement israélien. Le site industriel d’ArcelorMittal à Charleroi a été visé. L’action dénonce les liens entre ce groupe industriel et la colonisation et le génocide en Palestine ainsi que la destruction de la biosphère. Arcelor Mittal continue en effet l’envoi d’acier à l’armée israélienne.

Voici le communiqué de l’action : "Malgré un large dispositif policier et une centaine d’arrestations, environ 400 activistes de Code Rouge, Stop Arming Israel Belgium et Soulèvements de la Terre-BXL ont envahi et bloqué ce matin le site d’Industeel à Charleroi (groupe ArcelorMittal) dont la direction a fourni de l’acier au ministère de la Défense israélien et à des entreprises liées. L’objectif de l’action : perturber les chaînes d’approvisionnement entre la Belgique et Israël, afin d’exiger un embargo économique complet contre Israël, sans lequel la Belgique reste complice du génocide à Gaza.

À 9h30 ce matin, plusieurs groupes d’activistes ont convergé sur les installations de Industeel à Charleroi, afin de paralyser les activités de l’entreprise. Les accès ont été bloqués et un groupe d’activistes a pénétré dans l’enceinte. Selon les organisations à l’initiative de l’action, le savoir-faire des travailleurs de l’acier devrait servir le bien commun et non le génocide. Or, la direction d’Industeel, du groupe ArcelorMittal, a fourni 50 tonnes d’acier à double usage expédiées vers le ministère de la Défense israélien, arrivant à Ashdod le 11 avril 2025. Encore 25 tonnes ont été envoyées à une entreprise privée israélienne en mars, fabriquant de l’équipement de deblaiement utilisé à Gaza. L’acier a été placé sur un navire sur le canal pour le port d’Anvers, puis transbordé vers Israël.

« C’est la même logique qui conduit la direction à imposer des plan de licenciements et à vendre des matériaux à une armée génocidaire : celle du profit ». Des tracts ont été distribués aux travailleurs présents pour leur expliquer l’action contre la complicité de leur employeur et leur adresser leur soutien dans leurs futures mobilisations en cas de prochaines livraisons à Israël.

Plusieurs centaines de policiers ont été déployés dans toute la Belgique pour tenter d’empêcher cette action de désobéissance civile. Une centaine de personnes a été arrêtée. Malgré l’intervention policière dans plusieurs gares belges, le site a cependant été complètement bloqué.

« Il est urgent de stopper l’impunité et de couper les chaînes d’approvisionnement de l’armée israélienne à tous les niveaux. C’est un devoir moral. En maintenant ses relations commerciales, en fournissant ses infrastructures de transit, et en autorisant la production et la vente de composants et de matières premières, la Belgique se rend complice du génocide et de la colonisation en Palestine.

Le cessez-le-feu annoncé à Gaza représente un soulagement pour la population palestinienne, meurtrie par deux années de massacres d’une violence extrême. Mais il ne marque en rien la fin de la colonisation ni de la politique israélienne de violations du droit international, à Gaza et en Cisjordanie. Face à cette situation, les sanctions décidées par la Belgique et l’Union européenne restent largement symboliques, alors même que l’UE demeure le premier partenaire commercial d’Israël — un commerce auquel la Belgique participe activement.

Ainsi, même si l’embargo sur les armes déclaré par le gouvernement belge était réellement appliqué, la Belgique continuerait de fournir un soutien matériel crucial à Israël.
Le port d’Anvers et l’aéroport de Liège-Bierset permettent le transit de matériel militaire, de carburant et de composants utilisés dans les équipements militaires israéliens. En plus de son rôle logistique, la Belgique abrite plusieurs entreprises qui fabriquent et fournissent des matériaux et composants stratégiques à l’industrie militaire israélienne.
Hier encore, des ONG ont été informées de l’envoi depuis Liège, vers Israël, d’une cargaison de composants destinés aux drones israéliens d’Elbit Systems. Grâce à leur plainte, les douanes ont finalement bloqué la cargaison. Cela montre que les actions citoyennes restent plus que jamais nécessaires.

«  Face à la complicité de nos gouvernements, nous agissons pour rendre effectif l’embargo économique et militaire que la Belgique devrait appliquer et pour exiger des mesures concrètes contre l’impunité et en faveur des droits du peuple palestinien. Nous rejoignons ainsi les luttes des travailleurs logistiques et d’autres secteurs en Italie, en Belgique, en Espagne, en France, au Maroc et en Tunisie, qui ont déjà montré leur résistance en refusant de traiter des cargaisons destinées à Israël. Et nous appelons les syndicats et travailleurs de tout les secteurs à suivre ces exemples. »

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un week-end d’actions européennes contre l’Empire Logistique. Des actions ont également eu lieu aux Pays-Bas (par Geef Tegengas qui mène depuis hier des actions dans le port de Rotterdam), en France (par les Soulèvements de la Terre contre le canal Seine-Nord Europe), et en Allemagne contre l’agro-industrie (par Disrupt Germany).

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

Écologie

Code Rouge : plus de 400 personnes bloquent l’entreprise ArceloMittal Industeel à Charleroi

Samedi 11 octobre, a eu lieu la sixième action menée par la coalition Code Rouge. Cette nouvelle action de masse, organisée en collaboration avec Stop Arming Israel, le Comité des Soulèvements de la Terre Bruxelles et Against the Flow, a ciblé le site du géant mondial du secteur sidérurgique ArceloMittal Industeel, à Marchienne-au-Pont. Cette édition visait l’empire logistique et les entreprises complices de la colonisation et du génocide en Palestine. Plus de 400 militant·es ont bloqué le site industriel pendant près de 3 heures, et différentes actions de sabotage ont eu lieu sur certaines infrastructures liées au secteur logistique. Des camions de livraison et les voies de chemin de fer du site industriel ont été endommagés. Cette action de masse s’inscrivait dans le cadre d’une campagne internationale contre l’Empire logistique. D’autres actions de masse ont notamment été menées au port de Rotterdam et contre le projet de construction du méga-canal Seine-Nord Europe. Le site d’ArceloMittal Industeela était ciblé en raison de sa complicité avec le génocide en cours en Palestine. En avril 2025, plus de 50 tonnes de métal ont en effet été livrées au ministère de la défense israélienne depuis le port d’Anvers. Outre cette complicité, les organisateur·ices ont rappelé à quel point une entreprise comme ArceloMittal Industeel est fortement polluante, fait partie intégrante du système logistique mondial. La dénomination « empire logistique » désigne l’ensemble des filières logistiques qui permettent de faire fonctionner l’économie capitaliste : aéroports, canaux, entrepôts, routes, etc. Ce 11 octobre, dès l’aube, plusieurs centaines de militant·es ont été arrêté·es par les forces de l’ordre dans différentes communes flamandes, où un large dispositif policier avait été mis en place pour empêcher leur arrivée sur le site de l’action. En revanche, d’autres groupes de militant·es ont réussi à déborder le dispositif policier. Cela a notamment été le cas à la gare de Charleroi, où des militant·es ont repoussé une ligne de policiers qui tentaient de les empêcher de sortir du quai. À leur arrivée sur le site, les centaines de militant·es présent·es ont commencé à barricader les entrées. D’autres ont repeint une importante partie des murs de l’entreprise avec des messages en soutien à la Palestine et contre l’empire logistique. L’occupation, qui a duré jusqu’aux alentours de midi, s’est déroulée dans une bonne ambiance, ponctuée de nombreuses prises de parole. Pendant le blocage, les délégués syndicaux de l’entreprise sont entrés en contact avec les militant·es afin d’échanger sur la situation. Cette collaboration, menée dans un grand respect mutuel, a permis aux centaines de participant·es de repartir en cortège sans la moindre confrontation avec les forces de l’ordre. À plusieurs reprises, des délégués syndicaux et des travailleurs de l’entreprise ont félicité les causes défendues par les militant·es. (...)
Bruxelles Bruxelles |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

DES ÉCOLES SECONDAIRE BLOQUÉES EN SOUTIEN À LA PALESTINE ET À LA FLOTTILLE

LES ÉLEVES APPELLENT LES AUTRES ÉCOLES À MENER DES BLOCAGES ! Mardi 2 octobre, alors que la Global Sumud Flotilla était interceptée illégalement en eaux internationales par l’armée d’occupation israélienne, plusieurs mobilisations et actions ont eu lieu à Bruxelles. Notamment un impressionnant blocage à l’école secondaire au Lycée Intégrale Roger Lallemand (LIRL). « Ce jeudi 2 octobre, nous nous sommes réveillé·es avec une nouvelle qui nous bouleverse, celle de trop : l’arrêt par l’Etat israélien de la Global Sumud Flotilla, composée de militant.e.s, journalistes et autres personnes engagées en Europe contre le génocide à Gaza et qui allait contre vents et marée forcer le blocus israélien pour apporter de l’aide à la population gazaouie.«  « Nous, élèves du Lycée intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles, avons décidé de nous insurger contre le manque de réaction de l’État belge qui ne protège pas les sept ressortissant.e.s belges qui se trouvaient sur les bateaux mais surtout contre son manque de prise de position ferme par rapport au génocide !«  « […] Nous nous sommes mobilisé.e.s, avec le soutien et l’aide du personnel éducatif, dans la cour afin de tout bloquer à l’école, à défaut de pouvoir débloquer le port de Gaza. En l’espace d’une matinée, nous avons créé des slogans. » expliquent les élèves de LIRL dans un communiqué qui nous a été transmis. » Une assemblée a été organisée, où des décisions et des slogans ont été collectivement choisis. : « From the river to the sea, Palestine will be free », « On est toustes dans le même bateau« . L’assemblée a statué que des blocages de l’école allaient être organisés chaque jeudi, tout en essayant de mobiliser d’autres écoles. Elle a également souligné la nécessité de l’organisation de séances d’information au sujet de la colonisation en Palestine et sur l’actualité dans les écoles, tout en rappelant qu’il ne s’agissait pas du seul génocide en cours. Des revendications ont également été établies : la reconnaissance de l’État palestinien « sans condition par l’État belge. » Le boycott des entreprises israéliennes. La fin du partenariat économique de l’Europe avec Israël. Le communiqué des élèves est conclu par ces mots : « Le génocide de Gaza est une honte pour l’Humanité. Nous sommes tous.tes les enfants de Gaza. » Le lendemain, vendredi 03 octobre, les élèves de l’école Active à Uccle ont également organisé un blocage de leur établissement. Ce matin, ils et elles étaient plus de 150 sur le blocage, avec de plus en plus d’élèves qui les rejoignent. Ces blocages d’école secondaire pourraient poser les bases d’un mouvement étudiant·es en soutien à la Palestine. Il y a quelques années en Belgique, des dizaines de milliers d’élèves du secondaire avaient rejoint un large mouvement de contestation écologique. Peut-on espérer une issue similaire pour la Palestine ? Les élèves de LIRL appellent les autres écoles à rejoindre le mouvement et à organiser des blocages tous les...
Bruxelles Bruxelles |
Écologie

CODE ROUGE contre l’empire logistique et génocidaire

Le samedi 11 Octobre 2025, plusieurs centaines d’activistes ont rejoint une action de blocage contre l’empire logistique et sa collaboration avec le gouvernement israélien. Le site industriel d’ArcelorMittal à Charleroi a été visé. L’action dénonce les liens entre ce groupe industriel et la colonisation et le génocide en Palestine ainsi que la destruction de la biosphère. Arcelor Mittal continue en effet l’envoi d’acier à l’armée israélienne. Voici le communiqué de l’action : « Malgré un large dispositif policier et une centaine d’arrestations, environ 400 activistes de Code Rouge, Stop Arming Israel Belgium et Soulèvements de la Terre-BXL ont envahi et bloqué ce matin le site d’Industeel à Charleroi (groupe ArcelorMittal) dont la direction a fourni de l’acier au ministère de la Défense israélien et à des entreprises liées. L’objectif de l’action : perturber les chaînes d’approvisionnement entre la Belgique et Israël, afin d’exiger un embargo économique complet contre Israël, sans lequel la Belgique reste complice du génocide à Gaza. À 9h30 ce matin, plusieurs groupes d’activistes ont convergé sur les installations de Industeel à Charleroi, afin de paralyser les activités de l’entreprise. Les accès ont été bloqués et un groupe d’activistes a pénétré dans l’enceinte. Selon les organisations à l’initiative de l’action, le savoir-faire des travailleurs de l’acier devrait servir le bien commun et non le génocide. Or, la direction d’Industeel, du groupe ArcelorMittal, a fourni 50 tonnes d’acier à double usage expédiées vers le ministère de la Défense israélien, arrivant à Ashdod le 11 avril 2025. Encore 25 tonnes ont été envoyées à une entreprise privée israélienne en mars, fabriquant de l’équipement de deblaiement utilisé à Gaza. L’acier a été placé sur un navire sur le canal pour le port d’Anvers, puis transbordé vers Israël. « C’est la même logique qui conduit la direction à imposer des plan de licenciements et à vendre des matériaux à une armée génocidaire : celle du profit ». Des tracts ont été distribués aux travailleurs présents pour leur expliquer l’action contre la complicité de leur employeur et leur adresser leur soutien dans leurs futures mobilisations en cas de prochaines livraisons à Israël. Plusieurs centaines de policiers ont été déployés dans toute la Belgique pour tenter d’empêcher cette action de désobéissance civile. Une centaine de personnes a été arrêtée. Malgré l’intervention policière dans plusieurs gares belges, le site a cependant été complètement bloqué. « Il est urgent de stopper l’impunité et de couper les chaînes d’approvisionnement de l’armée israélienne à tous les niveaux. C’est un devoir moral. En maintenant ses relations commerciales, en fournissant ses infrastructures de transit, et en autorisant la production et la vente de composants et de matières premières, la Belgique se rend complice du génocide et de la colonisation en Palestine. Le cessez-le-feu annoncé à Gaza représente un...
Bruxelles Bruxelles |
Écologie

Nous avons réussi à bloquer ArcelorMittal à Charleroi

Nous l’avons fait : nous avons réussi à bloquer ArcelorMittal à Charleroi pendant plusieur heures. En faisant cela, nous avons perturbé une entreprise qui profite du génocide en vendant de l’acier au Ministère israélien de la Défense révélé que la classification « duelle » est un tour de passe-passe pervers pour contourner les contrôles à l’exportation contribué à une perturbation coordonnée au niveau international de l’empire logistique, dont il faudra des jours pour se remettre. Un grand merci à tous les militants, bénévoles, organisateurs et sympathisants ! Cette action montre clairement que rien de moins qu’un embargo économique total contre Israël ne suffira. Et tant que l’État refusera d’imposer un tel embargo, nous continuerons d’agir. Restez mobilisés. Restez ensemble. Allez aux manifestations. Collectez de fonds. Attirez l’attention sur les campagnes anti-répression. Et soutenez les Palestiniens qui manifestent à la Bourse tous les soirs à 19h00. Ils font actuellement l’objet d’une attaque incessante de la part de l’État, qui les ramasse un par un et les emmène dans des centres de détention fermés pour y être expulsés. Ce n’est que grâce à nos efforts collectifs et à notre solidarité continue avec la Palestine et les peuples opprimés du monde entier que nous pouvons espérer apporter des changements. Remémore-toi toute l’action. Consulte nos réseaux sociaux pour voir des photos, des vidéos et des articles. Aime-les et partage-les ! Cela aide beaucoup. Faire passer notre message fait partie intégrante de la réussite de l’action. Nous rassemblons également toute la sur notre site web. Soin post-action pour les activistes Pour ceux qui ont participé à l’action, voici quelques infos pour vous : Assistance juridique : si vous avez besoin d’une assistance juridique ou si vous avez des questions juridiques, veuillez contacter notre équipe juridique à CRlegal@protonmail.com Soins post-action : les actions sont épuisantes physiquement et émotionnellement. Pour que notre mouvement soit durable, nous devons prendre notre rétablissement au sérieux. Alors rejoignez-nous pour une session de soins post-action. Détails ci-dessous. Pourquoi participer à une séance de soins post-action ? Tu pourras gérer tes émotions et tes expériences vécues durant l’action avec tes camarades militants. Chacun pourra partager les défis qu’il a rencontrés, et les moments de réussite au cours de l’action. Ces séances sont un espace sûr et inclusif pour parler de tes sentiments avec les personnes qui peuvent le mieux comprendre et s’identifier à tes expériences. Si tu n’es pas sûr, n’oublie pas que nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement pendant nos hauts et nos bas. Si tu as des questions, contacte notre incroyable équipe de soins : care.coderouge@proton.me L’inscription aux séances de soins post-action est obligatoire. Gardez un œil sur votre e-mail pour savoir comment vous inscrire. Soutiens le mouvement...
Belgique Belgique |
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Économie / Anticapitalisme
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Action directe

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info