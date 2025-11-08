COP30 rassemblement pour le climat, la nature et ĺ’Amazonie

Pour arrêter le réchauffement climatique, il faut commencer par arrêter de détruire la nature.

Le dimanche 9 novembre à la veille de la COP 30 ( du 10 au 21 novembre )

Rise for Climate Belgium, We are Nature et Espirito Mundo appellent à un rassemblement à 14h devant la Gare centrale de Bruxelles pour insister sur le respect de l’Accord de Paris du local au mondial et l’importance de protéger la nature et nos forêts en Europe comme en Amazonie

Nous voulons aussi que les états parties de la COP accélèrent la sortie des combustibles fossiles en adoptant le Traité de Non Prolifération www.fossilfueltreaty.org

La manifestation se tiendra sous la forme d’ une chorale participative accompagnée du chanteur Getch, du chef de cœur Jonas Likandja, de l’artiviste Lara FRK de Youth for Climate

Premiers soutiens : Climate Express, Fossil Free Politics, Coalition Climat, TuiniersForumdes Jardiniers, Exctinction Rebellion, Réseau Action Climat Transition de Bruxelles, Comité Chico Mendes ( Brésil) , FERN, Cercle Polytechnique de l"ULB ...

Malgré la signature de l’Accord de Paris il y a 10 ans, et la succession de COPs, les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter. 2024 a été la pire année des émissions jamais enregistrée.

« La COP est pleine » déclarent les manifestants, alors que de nombreuses mobilisations auront lieu dans de nombreux pays pendant la COP30 pour dénoncer le greenwashing des gouvernements qui ne respectent pas leurs engagements et acceptent même la présence des lobbyistes des énergies fossiles

En 2024, l’Amazonie continue d’être attaquée de toute parts notamment pour l’exploitation forestière et l’élevage et les minerais, et affaiblie, elle est touchée par des records d’incendies menaçant les peuples traditionnels et la biodiversité.

En plus le gouvernement brésilien vient d’autoriser des forages d’exploration pétrolière au large du delta du fleuve Amazone, une zone de biodiversité unique

Nous défendons l’appel des peuples pour la Forêt soutenu par des activistes et ONG de 53 pays ( https://www.fern.org/publications-insight/peoples-for-forests-global-gathering/)

Des représentants de ce réseau mondial seront présents lors de la manifestation, accompagnés par l’ONG européenne FERN.

Ce rassemblement soutiendra également la mobilisation locale pour la protection de la nature et des sols vivants à Bruxelles. La nature en ville est indispensable pour l’adaptation aux effets du changement climatique, pour la biodiversité. La préserver permet en outre de limiter les émissions de gaz à effet de serre. La Région de Bruxelles-Capitale vient d’être condamnée et reconnue fautive de ne pas respecter ses engagements et obligations qui découlent de l’Accord de Paris. Elle été condamnée par le tribunal de première instance à arrêter la destruction de ses espaces naturels jusqu’à ce qu’elle se dote d’un plan d’adaptation au changement climatique, et au plus tard le 31 décembre 2026.

https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/2025/11/03/bruxelles-condamnee-a-suspendre-lurbanisation-des-terrains-naturels-jusquen-2026-cette-decision-est-une-opportunite-TSQGYCKTWRCT3LETLPQ6NEQ64A/

Dans la capitale de l’Europe, des milliers de citoyens sont mobilisés pour protéger la nature, conscients qu’il en font partie.

Les marches citoyennes et jeunes pour le climat ont permis d’obtenir le Pacte Vert Européen, qui est malheureusement actuellement détricoté sous l’impulsion de gouvernements conservateurs et d’extrême droite. Ainsi, la loi anti déforestation de l’UE est à nouveau reportée et fortement attaquée par les lobbies.

Les pays riches sont les principaux responsables du réchauffement climatique. En complément des politiques climatiques qui doivent être maintenues et renforcées, lil est désormais indispensable d’organiser démocratiquement la décroissance des productions nuisibles.

Pour stopper le changement climatique, arrêtons de détruire la nature, parce que nous en faisons partie.