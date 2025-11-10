stuut.info

Campagne de mails contre la culture de l’inceste

18 novembre - journée - Partout

Campagne de mails contre la culture de l’inceste

Le 18 novembre, c’est la Journée internationale contre les violences sexuelles faites aux enfants. À cette occasion, nous, collectives militant·es féministes, lançons une campagne de mails massive à destination du Délégué Général aux droits de l’enfant, du Service de Protection de la Jeunesse et de l’ONE pour que l’inceste soit enfin à l’agenda politique et social.

On a besoin de vous pour qu’iels soient inondé·es de mails !

Toutes les infos pratiques pour participer à la campagne de mails sont disponibles ici :-) : https://mensuel.framapad.org/p/carte-blanche-inceste-ahse?lang=fr

Et n’hésitez pas aussi à partager ce post : https://www.instagram.com/p/DQ4IulJDUQH/

Merci !

Briser le silence : mettre l’inceste à l’agenda politique et social

À l’occasion de la Journée mondiale contre les violences sexuelles faites aux enfants du 18 novembre, nous, collectives militant·es féministes, exigeons que nos responsables politiques, et la société tout entière agissent enfin contre l’inceste et dénonçons les manquements persistants dans la protection des enfants face aux violences sexuelles.

Il est plus qu’urgent de mettre l’inceste à l’agenda politique et social. L’inceste est au centre de notre société, il la structure, et constitue de fait un outil majeur du patriarcat. Il est pratiqué par celleux occupant une position dominante en raison de leur genre ou de leur âge. L’inceste est un acte de domination.

En Belgique, 84% des viols recensés concernent des victimes mineures, qui surviennent, dans la majorité des cas dans le cercle familial [1]. En France, des études sur l’inceste ont évalué à 11% la part de la population française ayant été victime d’inceste, soit trois enfants par classe [2]. Nous savons cependant que ces chiffres sont bien inférieurs à la réalité.

L’inceste repose sur un système de silenciation extrêmement bien ficelé que la famille et notre société permet et entretient. Il est ainsi à l’image même de notre société et du modèle familial occidental : structurel et s’appuyant sur un système de domination. Une domination des enfants par les adultes (renforcée par les autres dominations qui régissent notre société, à savoir la classe, la race, le validisme ou encore le genre...). L’inceste ne relève donc pas de l’intime, mais du politique, il est culturel, et à ce titre, nous sommes tous·tes concerné·es.

L’inceste est traumatique. Les personnes incestées développent des mécanismes de survie tels que l’amnésie traumatique et la dissociation, afin de survivre au stress et au traumatisme engendrés par l’inceste ainsi que les contextes incestuels. Ses conséquences sur la santé physique et psychique sont nombreuses et complexes. D’après la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), trois victimes sur 10 ont déjà fait une ou plusieurs tentatives de suicide au cours de leur vie [3].

L’inceste porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des enfants, tels que consacrés par la Convention internationale des Droits de l’Enfant des Nations Unies. A ce titre, l’article 19 prévoit le droit à la protection des enfants contre toute forme de violence, y compris sexuelle, lorsqu’iels se trouvent sous la garde de leurs parent·es. En tant qu’État partie à ce traité, il est de la responsabilité de la Belgique de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité de ces droits.

L’introduction de l’inceste en tant qu’infraction à part entière dans le code pénal, dans le cadre de la réforme de juin 2022, constitue une avancée essentielle mais qui reste, toutefois, largement insuffisante pour combattre l’ampleur de ce phénomène sociétal et structurel. Dans ce contexte, il est impératif de développer, sans plus attendre, des politiques publiques adaptées reposant sur des données probantes et accompagnées par des moyens financiers et matériels substantiels en vue de garantir leur effectivité.

En France, la Ciivise a pour mission de recueillir les témoignages de personnes qui ont été victimes d’inceste et de violences sexuelles pendant leur enfance afin d’élaborer des recommandations politiques. La mise en place d’une structure d’expertise en Belgique, à l’instar de la Ciivise, constituerait une première étape pour le développement de mesures politiques, législatives, budgétaires, et sociales adéquates, en associant les organisations impliquées et les personnes directement concernées.

Nous exigeons par ailleurs l’élaboration de politiques publiques reposant sur des données probantes. Il est profondément inquiétant que la Belgique reste dépourvue de chiffres officiels, alors même qu’ils seraient essentiels pour mesurer la véritable gravité du phénomène. A cette fin, il est nécessaire de mettre en place une base de données nationale permettant de recenser de manière systématique les violences sexuelles commises à l’encontre des enfants, y compris les situations d’inceste. Il est aussi urgent de soutenir et de financer la recherche publique afin de mieux comprendre et mesurer leurs conséquences économiques, psychologiques et sanitaires.

Nous demandons également la création, en concertation avec les organismes existants et les associations spécialisées, d’une structure de prise en charge des victimes d’inceste et de contexte incestuel ainsi que de leurs familles [4]. A l’image des Centres de Prise en Charge des Violences Sexuelles (CPVS) avec des professionnel·les formé·es aux questions d’inceste, qui puissent recueillir les données médicaux-légales, il s’agirait de proposer un suivi psychologique sur le long terme ainsi que des ressources juridiques. Un tel dispositif demande des moyens financiers conséquents mais indispensables (les structures médicales et juridiques existantes étant en effet déjà dépassées par les demandes actuelles).

Il est en outre indispensable de développer des politiques de prévention en menant des activités de sensibilisation. Apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à donner leur consentement et à nommer les parties intimes de leur corps est essentiel afin d’agir efficacement contre la culture de l’inceste. A ce titre, nous défendons l’application des programmes d’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) et demandons davantage de moyens. La sensibilisation doit également être appliquée à l’ensemble de la population, en vue à la fois de protéger les enfants en leur apprenant à reconnaître les signes d’inceste, mais également afin de ne pas reproduire des schémas incestueux et incestuels.

Pour mener à bien ces politiques, il est nécessaire que l’ensemble des professionnel·les qui sont amené·es à être au contact d’enfants soit formé. Aujourd’hui, en Belgique, au sein des cursus scolaires, médicaux et éducatifs (soit les premières lignes permettant de déceler les violences faites aux enfants), il n’existe aucun enseignement sur l’inceste. Il est pourtant indispensable que les médecins, pédiatres, enseignant·es et puériculteur·ices (...) apprennent à reconnaître les signes, à poser des questions ouvertes et à réellement écouter la parole des enfants. Car les enfants parlent, mais c’est nous, adultes, qui ne savons pas les écouter.

Afin que le travail d’accompagnement, de sensibilisation et de prévention ne reste pas sans réponse, nous demandons la mise en place de mécanismes de signalement accessibles, confidentiels et adaptés aux enfants qui soient efficaces pour ce type d’atteintes aux droits. Il est fondamental qu’ils soient pensés en consultation avec les organismes et les associations reconnu·es pour leur expertise sur les enjeux de l’inceste, des psychotraumatismes et des violences sexuelles.

Toutes ces revendications sont les premières d’une longue liste d’actions à mettre en place pour agir face à l’inceste. Il est vital de les développer, sans attendre davantage, en vue de lutter efficacement contre la culture de l’inceste et de protéger les victimes.

Notes
[1] Sofélia : https://www.sofelia.be/nos-dossiers-thematiques/dossier-violences-sexuelles/le-viol/
[2] Etudes de 2020 et de 2023 d’Ipsos pour l’association Face à l’Inceste cf. https://facealinceste.fr/blog/enquete/sondage-ipsos-2023
[3] Rapport 2023 de la Ciivise.
[4] Lorsque les enfants parlent et que les mères dénoncent des actes incestueux de la part d’un autre membre de la famille, iels sont abandonné.es par la société, les mères sont diabolisées et accusées de manipuler l’enfant, le « syndrome de l’aliénation parentale » est souvent utilisé par les incesteurs alors qu’il n’a été reconnu par aucun consensus scientifique et s’appuie uniquement sur des biais sexistes.

Journée internationale contre les violences sexuelles faites aux enfants

 mardi 18 novembre 2025
 mardi 18 novembre 2025
Toute la journée iCal
 Partout,

 

