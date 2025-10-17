[Carte blanche] 70 personnes sans papiers risquent la rue alors qu’une solution de relogement est en cours

Nous publions une carte blanche du Front anti-expulsions, un groupe qui lutte à Bruxelles contre les expulsions.

Le collectif Zone Neutre face à une nouvelle expulsion injuste

Ce mardi, les septante personnes sans papiers du collectif ont appris avec colère, tristesse et une nouvelle montée d’angoisse qu’un nouvel avis d’expulsion était déposé à leur encontre pour vendredi 17/10 à 9 heures. En fin de semaine, les habitant.es ont également appris qu’un dispositif policier important était prévu pour les expulser. On suppose 2 policiers mobilisés ce vendredi par personne du collectif, pour procéder à leur expulsion d’un bâtiment qui restera vide des mois, voire des années. Le permis d’urbanisme devant permettre à la Staring Real Estate de transformer les anciens bureaux en hôtel (le quatrième sur cette place !) n’a même pas encore été octroyé.

La nouvelle est d’autant plus incompréhensible que le collectif, en collaboration avec la Région travaille activement à une solution de relogement à Bruxelles. Une piste sérieuse, stable et concertée s’étant dégagée en fin de semaine dernière. Des discussions doivent encore avoir lieu avec le propriétaire de cet autre bâtiment qui accueillerait à terme les 70 personnes de la Zone Neutre. Quelques travaux devraient également être effectués afin de le remettre aux normes.

Dans le même temps, le propriétaire du 3 Square de l’Aviation, la Staring Real Estate, continue à pousser pour expulser le collectif, alors même que l’audience du recours n’a pas encore eu lieu. Celle-ci étant fixée au 3 novembre. Le collectif appuyé par leurs avocates conteste la procédure mobilisée par la Staring Real Estate pour obtenir un jugement d’expulsion. En continuant dans cette voie violente, la société propriétaire bafoue des droits fondamentaux en profitant d’un cadre légal, favorisant les droits de la propriété privée aux détriments de droits sociaux. Nous leur demandons de réfléchir sérieusement à la portée de leurs actions. Ils s’apprêtent à mettre à la rue 70 personnes, dont 15 enfants, alors que l’hiver est à notre porte et surtout qu’une voie vers une solution de relogement est ouverte.

Nous rappelons que la Staring Real Estate n’a pas encore obtenu le permis d’urbanisme, nécessaire au début des travaux, promettant une nouvelle période de vacance immobilière et de vide sur une place qui a expérimenté la vie, les activités socio-culturelles pour et avec le quartier du collectif Zone Neutre.

Depuis l’arrivée du collectif sur le Square de l’Aviation, le riverain.es ont en effet sentis une différence sur celle-ci. Fêtes ouvertes vers le quartier, château gonflable, projection de film, tournoi de foot, le collectif a créer une dynamique sociale et culturelle, une véritable politique contre l’insécurité, en accord d’ailleurs avec la politique communal. A cet égard, les habitants d’Anderlecht et du quartier autour de la place de l’Aviation font tourner une pétition, depuis hier soir, pour soutenir Zone Neutre.

La commune et le bourgmestre dispose toujours de moyens de leur côté pour repousser cette expulsion injuste. Monsieur Cumps, en tant que Bourgmestre et garant de la sécurité publique, avait ouvertement affirmer, en marge de la dernière tentative d’expulsion le 26 août, ne pas vouloir « envoyer la police abuser de leurs matraques à l’encontre de manifestant.es et des occupant.es sur le Square de l’Aviation » et refuser l’escalade de la violence. Nous espérons que la commune et le bourgmestre maintiennent cet engagement, d’autant plus qu’une voie de sortie concertée est maintenant ouverte.

Pour éviter la rue, nous n’avons d’autre choix que de résister. Rendez-vous ce vendredi 17 octobre dès 7h sur le square de l’Aviation à Anderlecht pour empêcher l’expulsion.

Sources :

@collectifzoneneutre

@front_antiexpulsions_bxl