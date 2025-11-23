[Cartographie des grèves de Novembre]

Une cartographie de Bruxelles a été créée afin de reprendre le plus d’initiatives ayant lieu lors de ces 3 jours de grève !
Vous pourrez y trouver :
- Une liste des piquets, les points saumons et rouge (la ou les dates des piquets et les adresses sont précisées en cliquant sur le point) ;
- Une liste des rassemblements, les points bleus ;
- Des espaces ressources, les points roses, comme le Boom café qui nous ouvre ses portes durant les 3 jours ;
- Des informations sur les différents tours des piquets, avec les horaires et les trajets non exhaustifs. Les points verts reprennent les points de départ, les trajets sont dessinés de plusieurs couleurs (à vol d’oiseau).
Sur le côté gauche vous pouvez voir les calques avec les différents points repris en forme de liste.
Le fameux lien : https://framacarte.org/fr/map/greve-23-24-25-et-26-novembre-2025_218791#13/50.8345/4.3693
