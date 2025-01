Causerie eaux et hacktivismes à Bruxelles

Jeudi 6 février 2025, on vous donne rendez-vous à la brasserie de la Source.

Une soirée Hack₂O pour se parler et se rencontrer.

Rue Dieudonné Lefèvre 4 Bruxelles, 1020 Belgium. Accès PMR OK. 18h30 à 22h00

Après le Hack₂O : Apprendre en s’entraînant : atelier de 3 jours à Bruxelles en septembre 2024, il est venu temps de se mettre autour d’une table commune.

Il s’agit d’une soirée ouvertes aux personnes intéressées qui souhaitent discuter d’hackivisme(s) et d’eaux. Pour cela il est nécessaire de s’informer sur ce que nous faisons et comment nous fonctionnons.

Voir notre politique commune et nos conseils pour interagir. Ou naviguez dans notre forum ou lire une petite histoire.

La question du pouvoir et des ressources est importante.

Faire face à des menaces c’est aussi avoir à sérieusement se confronter aux questions et problèmes de qui fabriquent et qui possèdent les moyens de production.

Pour tenter d’être plus précis :

Qui produit et qui possède nos moyens de se défendre, d’enquêter, de publier, moyens de socialisation, moyens d’éducation, transport, etc ?

Avec Hack₂O, une partie primordiale de cela est déjà dans nos mains.

Répondre à ces deux questions permet d’exposer très rapidement et clairement ce face à quoi nous allons être mis en termes de menaces et de capacités de violences.

Syrie, Bretagne, Bruxelles, Berlin, Mines et extractivismes, inondations, accès à l’eau, RD Congo, Italie, et bien ailleurs…