Visite guidée - Histoire Révolutionnaire d’un Espace Touristifié**

Salut !
Ce dimanche à 12h, on vous invite pour une balade historique (en Français) au centre-ville dit « touristique » de Bruxelles, avec un guide local historien et anarcho-communiste.
On découvrira ensemble les anciens soulèvements, barricades, émeutes et révolutions Bruxelloises, que l’école de l’État à tenté de cacher sous le tapis.
RDV à 12h à la Porte de Flandres (Rue de Flandres 209, en face du Café Walvis)
On commence à 12h15 pile.
La balade est gratuite et durera environ 1h30. On termine le parcours au Boom Café.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info