**Visite guidée - Histoire Révolutionnaire d’un Espace Touristifié**

16 novembre - 12h00 - Bruxelles

Histoire / Archives Urbanisme / Transports Éducation populaire / Partage de savoirs Anarchismes / Antiautoritaire

Balade anarcho-communiste pour se réapproprier le coeur de Bruxelles

Salut !

Ce dimanche à 12h, on vous invite pour une balade historique (en Français) au centre-ville dit « touristique » de Bruxelles, avec un guide local historien et anarcho-communiste.

On découvrira ensemble les anciens soulèvements, barricades, émeutes et révolutions Bruxelloises, que l’école de l’État à tenté de cacher sous le tapis.

RDV à 12h à la Porte de Flandres (Rue de Flandres 209, en face du Café Walvis)
On commence à 12h15 pile.

La balade est gratuite et durera environ 1h30. On termine le parcours au Boom Café.

