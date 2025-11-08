stuut.info

Chantier Matmouth à Bure 21-28 novembre

Chantier Matmouth à Bure 21-28 novembre

Écologie Éducation populaire / Partage de savoirs Bure

La Matmouth est un collectif qui mutualise du matériel collectif. On le prête pour des événements – principalement politiques – à prix libre. On organise régulièrement des chantiers pour entretenir le matériel et le prochain aura lieu ce mois de novembre 2025 du 21 au 28 !

La Matmouth organise une semaine de chantiers à Bure du vendredi 21 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025. La Matmouth est un collectif qui mutualise du matériel collectif. On le prête pour des événements – principalement politiques – à prix libre. Pour en savoir plus sur la matmouth, notre présentation actualisée est sur notre site internet : https://lamatmouth.noblogs.org/

On avait déjà fait des chantiers matmouth en 2023 et en 2024 qui s’étaient super bien passés et on remet ça cette année pour une troisième édition ! Ce chantier annuel nous permet de réparer notre matériel et d’améliorer nos rangements afin de continuer à soutenir les luttes en prêtant du matériel de bonne qualité !

Pour ce chantier, on a créé un formulaire d’inscription facultatif et anonyme pour simplifier la logistique d’organisation : https://forms.42l.fr/apps/forms/2d9kj7BRYZeZg983

Ca nous aide vraiment si vous prenez 5 minutes pour vous inscrire histoire qu’on aie une idée de combien on sera ! Vous pouvez également nous écrire à l’adresse lamatmouth [at] riseup.net pour toute demande complémentaire.

Pour venir, tu peux retrouver l’adresse de la maison de résistance ici :

https://bureburebure.info/venir/

Si tu viens en stop ou en train, tu peux appeler le numéro de la maison de résistance : *+33(0)9.54.10.57.11* ou le contact Signal bzl.1312

Comme vous le savez probablement, Bure est une zone d’accueil où vous pouvez venir et rester quand vous voulez et autant que vous voulez. Donc vous pouvez évidemment arriver avant le 21 novembre et partir après le 28 novembre sans que cela soit un problème (ca fait même plaisir !).

On prévoit de commencer la semaine le 21 novembre à 10h00 à la maison de résistance et de finir avec un tour de tout ce qui a été accompli le 28 en fin d’après midi. On vivra plutôt à la maison de résistance mais des chantiers sont également prévus sur d’autres lieux de la zone.. Cela n’est pas du tout obligatoire de rester du début à la fin ! N’hésitez pas à ne venir même si c’est seulement pour quelques jours.

Pour les personnes qui ne connaissent pas trop le coin, on prévoit de faire une visite des différents lieux le samedi 22 novembre.

On prévoit les chantiers suivants :

  • des fabrications de meubles (dont 2 nouvelles grandes étagères),
  • le réaménagement d’une pièce (changement de positionnement de cloisons, plafond, etc.) pour y construire une nouvelle étagère
  • des petits travaux de réparation d’objets électriques (rallonges, guirlandes, outils électroportatifs, groupes électrogènes, etc.),
  • on a plein d’autres idées mais ça dépend si il y a assez de monde au chantier et si des personnes se sentent motivées de porter des dynamiques (par exemple de couture ou de soudure ou de réparation de barnums)
  • plein d’autres trucs chouettes ! Il y aura notamment d’organisé dans un bar pas loin (aux 3 vallées à Tréveray) un bal folk le samedi 22/11 soir et une soirée karaoké le vendredi 28/11 soir !

On aimerait bien être une petite trentaine pendant le chantier pour pouvoir faire tout les chantiers qu’on a prévus ! N’hésitez pas à faire tourner l’info si jamais vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées sur ces dates.

Il n’y a pas besoin de compétences pour participer aux chantiers, on essayera de faire en sorte qu’il y ait de la transmission sur les compétences qui sont nécessaires pour les chantiers (couture, soudure, électricité). Comme on sait pas du tout tout faire, on cherche des personnes qui ont des compétences dans les domaines ci-dessus et qui se sentent de faire un peu de transmission pour que le chantier se passe bien ! L’idée de cette semaine est aussi de se prévoir des temps en journée et en début de soirée pour des discussions et de la transmission autogérée.

On aimerait aussi faire en sorte que ce chantier soit le plus inclusif possible. On se permet donc de rappeler que la lutte contre les oppressions (sexistes, racistes, validistes, classistes, spécistes, … etc) est une responsabilité collective. Le fait de nous sentir fort-es et joyeux-ses ensemble dépend notamment de l’accueil et de l’attention qu’on a les un-es pour les autres. Dans le coin, on aime bien prendre des temps collectifs d’écoute (quand on arrive à les mettre en place).

D’autre part, si des personnes ont envie de partager des pratiques ou des outils d’auto-gestion, de vigilance face aux oppressions, de soin psychologique ou de soin de manière générale ; c’est plus que bienvenu ! Il est possible d’imaginer et de mettre en place des temps (de chantier, ou non) en mixité choisie, selon les besoins et les envies. Si ça vous intéresse, vous pouvez l’écrire dans le formulaire de préinscription et / ou nous écrire un mail !

Chantier Matmouth à Bure 21-28 novembre

 Maison de la résistance à Bure,

 

2 rue de l’église, 55290 Bure

