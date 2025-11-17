Sorti en 2015, le film « Bureau de chômage » proposait une plongée dans le quotidien des contrôlé·es et contrôleur·ses de l’ONEM. Une manière de mettre en lumière l’absurdité et la violence ordinaire des logiques de « l’État social actif ». 10 ans plus tard, ce n’est toutefois plus seulement l’activation qui menace le droit au chômage. Désormais, ce sont les fondements même du système mis en place en 1945 qui sont attaqués. Or, si l’ampleur et la violence des attaques sont inédites, les résistances, elles, peinent à s’organiser. En partenariat avec le GRESEA, cette soirée sera l’occasion de faire le point sur la réforme en cours, et de discuter des raisons qui expliquent les difficultés (actuelles et anciennes) à se mobiliser autour de la défense du droit au chômage.
Ciné-débat : « Bureau de chômage » / Quelles résistances aujourd’hui ?
3 décembre - 19h00 - Cercle du Laveu
