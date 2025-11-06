Ciné-débat : Détruire rajeunit

Un film de Benjamin Hennot

Samedi 22 novembre de 13h à 15h30

Au Théâtre des Martyrs (22 Place des Martyrs, 1000 Bruxelles)

Dans le cadre du Mois du Doc, et à l’occasion des spectacles Maria et les oiseaux et Les justes, le Théâtre des Martyrs vous invite à la projection du documentaire Détruire rajeunit, réalisé par Benjamin Hennot.

L’hiver de 1960 à 1961 fut le théâtre de la plus longue grève générale qu’ait connue la Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale : jusqu’à deux mois d’immobilisation totale du pays contre une loi d’austérité. Sur les innombrables archives, une profusion de personnages de tous bords nous racontent les initiatives qu’ils menèrent alors. Mais, surprise : à la place d’anciens grévistes aux tempes grises, ce sont des jeunes qui nous racontent ces éclats de lutte, comme s’ils y étaient, comme s’ils y avaient été.

Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/x8ob2i2

Ciné-débat

La projection sera suivie d’une discussion sur la thématique des luttes sociales, avec :

• Benjamin Hennot, réalisateur du documentaire

• Jean-Baptiste Delcourt, metteur en scène du spectacle Les justes

• François André, coordinateur du service formation de l’InterRégionale Wallonne CGSP

• un·e représentant·e de Commune colère, une assemblée de travailleur·euses qui milite pour le retrait des mesures politiques antisociales et antiécologiques.

• un·e représentant·e du Groupe 31 mars, un groupeaffinitaire d’artistes arts vivants et arts plastiques, réunis tous les lundi depuis la première note de l’Arizona, en vue de produire de la pensée et des actions.

Réservations

L’évènement est gratuit, mais le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver sa place via le site web du théâtre.