Ciné-rencontre : Portuali

Synopsis : Un aperçu de la lutte politique menée par le C.A.L.P., Collectif autonome des travailleurs portuaires de Gênes, entre 2019 et 2023. Les grèves contre le « navire des armes » et la recherche d’un syndicat plus attentif aux revendications actuelles. La sécurité sur le lieu de travail, l’antimilitarisme, le dialogue avec les autres dockers de la Méditerranée. Le rêve de façonner un monde différent, et le prix à payer pour cela.

Comment agir d’où on est ? Tel est défi auquel répondent les membres du CALP (Collectif Autonome des Dockers génois), qui choisissent de ne pas être complices de la machine de guerre. Depuis des années, ils bloquent les cargaisons d’armements de toutes sortes qui transitent par le plus grand port d’Europe. En particulier, ils s’opposent au transfert d’armes destinées à Israël, utilisées dans le cadre de son génocide contre les Palestiniens, ainsi qu’à celles envoyées en Arabie saoudite pour alimenter sa guerre contre le Yémen. Déployant un syndicalisme de lutte en dépit de la criminalisation croissante des mouvements sociaux, en quoi leur action peut-elle être vue comme une riposte au tournant autoritaire en cours en Europe ? Comment pouvons-nous en inspirer ?

Nous en discuterons après la projection avec la réalisatrice, Perla Sardella, un membre du CALP de Gênes (sous réserve de disponibilité), Max Ago, membre de l’Organisation communiste révolutionnaire et professeur d’histoire et un.e membre de Stop Elbit BE.

Infos pratiques

Date : Le 01/10/2025. Les portes seront ouvertes à partir de 15h00 et le film débutera à 16h00 (durée : 81 min)

Lieu : CFS, rue de la Victoire 26, 1060 Saint-Gilles

Entrée à prix libre

Le film est en italien sous-titré en français.

Organisé par ZIN TV, Casi-Uo et CFS asbl.