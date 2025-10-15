Ciné-rencontre : Tout contact laisse une trace au Café Béguin en présence de Lucas Catherine

Nous avons le plaisir vous inviter à la projection du documentaire “Tout contact laisse une trace” au Café Béguin le jeudi 30/10/25.
Synopsis : De quelle hypocrisie, de quelle mémoire, de quelles morts parlent les statues, chantent les rues ? Tout contact laisse une trace place le discours face aux voix, remplace les slogans par des corps agissant et déboulonne une statuaire mensongère.
Cette projection sera suivie d’une rencontre avec l’historien Lucas Catherine, un des protagoniste du film.
Infos pratiques :
Date : 30/10/2025 à 19h00
Lieu : Café Béguin, place du Samedi, 12A à 1000 Bruxelles.
Possibilité de restaurer délicieusement sur place
Sur réservation via ce lien : https://zintv.org/events/cine-rencontre-tout-contact-laisse-une-trace-au-cafe-beguin-en-presence-de-lucas-catherine/
Pour toutes questions, vous pouvez écrire à sarah@zintv.org
