Ciné-rencontre : Tout contact laisse une trace au Café Béguin en présence de Lucas Catherine

Episode #9 Podcast juif decolonial - trèfle à 4 feuj

Resistances et collaborations Vous pouvez ecouter 3 chansons juives lors de ce podcast qui est en telechargement libre sur Radio Air Libre, voir lien. En attendant, voici la retranscription ecrite de cet episode : ’’ Bonjour, Bienvenux dans ce nouvel épisode de trèfle a 4 feujs. Je me remets difficilement encore des violences policières qui se sont déversées dans les rues de Bruxelles ce mardi 14 octobre. J’espère que les gens qui traitent encore de terroristes la résistance palestinienne, se sont enfin rendu compte que finalement, la résistance armée n’est pas un choix de barbare mais une nécessite, et le seul moyen de survivre face une puissance sourde, exaltée par la violence répressive et deshumanisante. Qui aujourd’hui oserait traiter de terrorisme les soulèvements du ghetto de Varsovie ou la résistance armée face aux nazis ? Ou les résistances kurdes face à la terreur commise par al Qaeda ? ou même la Révolution française ? D’ailleurs, en parlant de résistance, il ne faut pas lâcher, malgré l’annonce de cesser le feu et ce que Trump appelle la paix au proche orient. Les rassemblements à La Bourse organises par Ahrar belgium auront désormais lieu tous les vendredis, ne les lâchons pas. Ne lâchons pas la pression, justement escaladons, car l’annexion de Gaza et de la Cisjordanie elle ne s’est pas arrêtée et ne fait que progresser. Ne lâchons pas car sans une Palestine libérée de la puissance suprématiste sioniste, il n’y a pas non plus de Congo libre et vice-versa, Et il n’y a ni même de libération Kurde, ni paix au Liban et en Syrie. Tant qu’il y aura le sionisme et sa propagande tentaculaire, au sein des communautés juives de la diaspora, au sein de la société israélienne, de ses écoles, au sein des politiciens blancs, et des token racisés, il n’y aura ni retour des palestiniens possible, ni réparation, ni justice. Tant que le sionisme existe, les luttes contre l’antisémitisme sont vaines et la déshumanisation des personnes et peuples arabes et musulmans sera de plus en plus décomplexée et dieu seul sait ou cela nous mènera. On voit déjà en Belgique comment le gouvernement Arizona matraque la population de communique sur la supposée invasion par les frères musulmans dans la société belge. On voit aussi comment les refugies palestiniens sont ici criminalises et détenus en centres fermes, dans les pires conditions de détention possible, au point de mener un homme a se suicider, la semaine passée. Il s’appelait Mahmoud. Je vous conseille grandement d’aller explorer le lien entre exploitation du Congo et le génocide en cours sur place ainsi que celui en cours à Gaza. Ainsi que notamment le rôle d’Israël dans la déstabilisation régionale en Syrie et le sort de la région autonome kurde du Rojava . La résistance est nécessaire même si on n’est pas concernés directement ou qu’on pense ne jamais l’être, car l’histoire nous montre que même les personnes qui se pensaient au-dessus, ont fini par être victimes des...