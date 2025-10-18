Commune Colère - Assemblée de Lutte

PROGRAMME
⏰ 18h00 : Ouverture des portes et accueil
⏰ 18h30 : Présentation aux nouvelles·eaux
C’est la première fois que tu viens à une assemblée Commune Colère ? Alors viens à 18h30 pour qu’on te présente Commune Colère et qu’on t’explique comment se déroule l’assemblée.
⏰ 19h : Assemblée de lutte
⏰ 21h : Drink
📢 Viens, et ramène du monde !
