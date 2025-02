Commune Colère - Manifestation nationale du 13/02/2025

Le 13 février, levons-nous contre la boucherie sociale et écologique orchestrée par le gouvernement de l’Arizona. 🌍💔

⚠️ L’extrême-droitisation de leur politique gouvernementale nous concerne tous et toutes. L’Arizona s’attaque aux plus vulnérables : ensemble, montrons notre solidarité et notre détermination ! ✊🏽🌈Faisons entendre notre voix et notre colère !

Laten we op 13 februari in verzet gaan tegen de sociale en ecologische slachting die wordt aangericht door Arizona Gov. 🌍💔

⚠️ De extreem rechtse aard van hun regeringsbeleid baart ons allemaal zorgen. Arizona valt de meest kwetsbaren aan : laten we samen onze solidariteit en vastberadenheid tonen !✊🏽🌈 Ze zullen onze stem en onze woede horen !