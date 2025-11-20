Communiqué : Stop aux conférences réactionnaires soutenues par l’ULB

Le vendredi 14 novembre, l’Université Libre de Bruxelles (ULB) a accueilli dans le cadre des conférences Sciences et Société (parrainés par la Faculté de Médecine) le Professeur Jacques Balthazart (ULiège) pour une conférence sur la « Biologie de l’homosexualité ». Cette conférence construite autour de pseudo-sciences et basée sur des recherches homophobes, transphobes et essentialisantes n’avait pas sa place dans une université. Encore moins en étant présenté comme faisant consensus scientifique sans aucune forme de contradiction.

Qui plus est, cette conférence s’est inscrite dans un cycle organisé par un comité dont certains membres sont connus pour des prises de positions réactionnaires. La précédente conférence portait sur les religions et les sciences et posait aussi de nombreux problèmes méthodologiques et discriminatoires. L’un des membres du comité prépare d’ailleurs une nouvelle conférence le 3 Décembre sur "la notion de génocide et son instrumentalisation dans le monde contemporain". La liste des intervenants (Joel Kotek, Viviane Teitelbaum, Jean Quatremer, Yann Vurovics, Mia Doornaerts) ne laisse aucun doute sur son but : nier le génocide en Palestine.

Nous, membres de la communauté universitaire soucieux·ses, avons rédigé un communiqué sourcé et documenté afin de mettre en lumière les problèmes liés a cette conférence, le cycle dans lequel elle est proposée, ainsi que les motivations politiques à peine voilées des organisateurs de ce cycle.

Notre but affiché ici est de documenter et dénoncer le caractère réactionnaire se cachant derrière cet évènement et les autres du même cycle. Nous ne pouvons nous taire face au dévoiement du libre-examen a des fins réactionnaires.

Nous avons, en plus de notre communiqué, mis en place une pétition (lien) pour que toutes les personnes qui s’opposent à ces dérives puissent le signaler.