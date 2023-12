[Communiqué de Presse] Contre Le projet de loi pour une politique proactive de retour.

A sept mois des élections fédérales, il a plu à la secrétaire d’Etat Nicole de Moor de présenter aux parlementaires belges un projet de loi qui vise à inscrire dans la loi une politique de retour proactive. Le projet de loi prévoit notamment l’obligation de coopérer à la procédure de retour et l’accompagnement intensif et individualisé des ressortissants de pays tiers ayant reçu un ordre de quitter le territoire.

La Coordination des sans-papiers de Belgique, l’Union des sans-papiers pour la régularisation et le Collectif Zone neutre estiment qu’à sept mois des élections fédérales, penser à modifier la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en mettant uniquement un focus sur les expulsions des personnes sans-papiers est une façon de cracher sur les citoyens belges qui ont porté jadis les campagnes de : « Caravane des sans-papiers, Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, Communes hospitalières, l’arrêt d’enferment des enfants, le rejet du projet de loi des visites domiciliaires, We are belgium to et le projet de loi citoyen In my name pour la régularisation ».

Avec ce projet de loi inique, le PS, le CD&V, l’Open VLD, MR, Vooruit, Ecolo et Groen entérinent et développent de tout cœur les idées prônées par Théo Franken de la NVA. Le gouvernement réduit à néant tous les efforts du vivre ensemble des citoyens belges avec les étrangers. Une fois de plus, il fait l’impasse totale sur l’intégration des personnes sans-papiers dans l’Etat de droit belge et régale le Vlams belang, un parti d’extrême droite et reconnu être un parti anti-migrants.

C’est vraiment navrant et désespérant de voir tous les partis belges s’inscrire durablement dans : la stigmatisation des demandeurs d’asile, la marginalisation des personnes sans-papiers, dans la traque, l’usage excessif de la force, les arrestations et les expulsions forcées.

Franchement dit, à qui profite cette façon de faire ?

La Coordination des sans-papiers de Belgique, l’Union des sans-papiers pour la régularisation et le Collectif Zone neutre s’insurgent sur ce projet de loi inopportun et opportuniste. A l’aube des élections de 2024, la Coordination des sans-papiers de Belgique, l’Union des sans-papiers pour la régularisation et le Collectif Zone neutre exhortent les partis politiques belges à penser réellement migration afin de ne pas faire perdre à la Belgique toute son âme. Les personnes sans-papiers, respectent les valeurs de la Belgique, ont de l’estime pour ce pays qu’ils considèrent comme étant le leur. Leur présence est aussi essentielle pour combler la pénurie structurelle de différents secteurs de l’économie. Il est temps de trouver une vraie solution pour les personnes sans-papiers qui vivent et travaillent en Belgique.

Augmenter les expulsions n’apportera pas de solution à la question des personnes sans-papiers et coûte énormément d’argent. Il est temps d’oser aborder le débat sur la régularisation, car c’est la seule manière d’apporter une réponse à la situation des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui vivent ici. Il est temps de repenser la société belge pour qu’elle soit plus accueillante, plus solidaire et plus respectueuses des droits humains. Les bruits de bottes et le rejet de l’autre n’est pas le meilleur héritage à laisser aux générations futures.

Nous lançons aussi un appel solennel à tous les citoyen·ne·s et à tous les acteurs et actrices de la société civile (entre autres : syndicats, organisations, académiques, dedénoncer et ne pas voter en faveur de la loi sur la politique proactive de retour à se positionner et à dénoncer cette loi.

Bruxelles le 30 novembre 2023