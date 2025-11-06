Notes
16 novembre - 14h00 - Gare du Nord
MANIFESTATION NATIONALE LE 16/11 — FREE PALESTINE
Le fragile cessez-le-feu entré en vigueur au début du mois d’octobre est une bonne nouvelle, qui permet d’entrevoir la fin du cauchemar absolu en cours depuis plus de deux ans dans la bande de Gaza. Cependant, aucune paix durable ne sera possible tant que les droits du peuple palestinien ne seront pas garantis — en particulier ses droits à l’autodétermination, au retour et à une réparation complète. Aucune paix durable ne sera possible tant qu’Israël ne mettra pas fin à son régime colonial d’apartheid. Le plan Trump, salué par la communauté internationale, y compris par des pays occidentaux tels que la Belgique, ne répond à aucune de ces conditions. Au contraire, il prévoit le maintien sous tutelle coloniale des Palestiniens. Par ailleurs, les violations par Israël des termes de l’accord, comme la poursuite des bombardements et du chantage humanitaire comme arme de guerre, ne sont pas de nature à stopper le génocide en cours. Nous poursuivons donc notre mobilisation pour la justice pour le peuple palestinien, ce tant que continueront l’occupation illégale, l’apartheid et le colonialisme israélien, et tant que les responsables du génocide à Gaza et leurs complices n’auront pas répondu de leurs crimes. La déstabilisation de la région et la souffrance de ses peuples ne prendront pas fin avec la signature de plans d’inspiration coloniale, mais par des mesures concrètes pour forcer Israël à se plier à ses obligations : – mettre fin à la colonisation et démanteler toutes ses colonies ; – mettre fin au blocus illégal de Gaza et permettre l’accès sans entrave à l’aide humanitaire pour ses habitants ; – se retirer du Territoire palestinien occupé ; – démanteler le système d’apartheid des deux côtés de la ligne verte ; – garantir le droit au retour des réfugiés ; – libérer tous les prisonniers palestiniens détenus pour des raisons politiques ; – indemniser les victimes palestiniennes. Rassemblons-nous pour la marche nationale le 16 novembre à 14h, à la Gare du Nord de Bruxelles, pour exiger du gouvernement belge : L’imposition, conjointement avec les gouvernements régionaux, d’un embargo militaire complet sur Israël, incluant l’interdiction de toute exportation, transfert, transit ou réexportation d’armes, de munitions, de technologies et d’équipements militaires — qu’ils soient directs ou indirects — ainsi que de tout service lié (recherche, etc.) ; L’interdiction de toute relation commerciale ou d’investissement contribuant au maintien de l’occupation illégale de la Palestine par Israël, comme stipulé par la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout partenariat — y compris les marchés publics — avec des entreprises complices de violations des droits humains et du droit international dans les territoires palestiniens occupés ; Le soutien à la suspension immédiate de l’Accord d’association entre l’Union européenne et Israël ; L’application de tous les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale et la...
LA POLICE RÉPRIME UNE MANIFESTATION POUR LA PALESTINE À ANVERS
Tous les lundis une coalition de collectifs pro-palestiniens anversois (Antwerp Coalition For Palestine) une organise une manifestation pour la Palestine. Ces dernières semaines, le conseil communal d’Anvers a refusé d’autoriser ces manifestations pour la Palestine sur la place Suikerrui (non loin de la Grote Markt). Lundi 27 octobre, 25 personnes avaient déjà été arrêtées administrativement. Face à l’interdiction de rassemblement par la commune d’Anvers, un appel a été fait au Conseil d’État par la coalition pour la Palestine. Le Conseil d’État a de son côté affirmé que la décision de la commune n’était pas justifiée et que les rassemblements pouvaient avoir lieu. Ce lundi la police d’Anvers a pourtant à nouveau réprimé le rassemblement. Selon des témoignages, « plusieurs manifestant.es ont été frappés avec des matraques et des vélos policiers. », un manifestant a perdu conscience à cause des coups de la police. Une personne palestinienne, blessée à la jambe par la police, a également été arrêtée. Les forces de l’ordre ont refusé que sa blessure soit prise en charge par des médecins pendant une heure, alors qu’elle nécessitait une intervention médicale. Au total, trois personnes ont été arrêtées. Les forces de l’ordre ont fait également usage de canon à eau et de gaz lacrymogène pour tenter de disperser le rassemblement. Chaque lundi soir une manifestation est organisée à Anvers pour la Palestine. Sources : Témoignages @Sanad.latifaa Crédit images @sanad.latifaa
Lancement de la collection Cahiers Abolitionnisme Pénal
Atelier Téméraire & Gwenola Ricordeau lancent une campagne de préventes et de financement participatif pour les Cahiers Abolitionnisme Pénal !!! Tout montant est bienvenu ❤️ Lancement de la collection sur l’Abolitionisme pénal 🎉 C’EST PARTI ! Avec Atelier Téméraire , Gwenola Ricordeau lance une campagne de préventes et de financement participatif pour les Cahiers Abolitionnisme Pénal, une collection dédiée à l’abolitionnisme pénal ! Le premier livre de la collection (sortie février 2026) : La bureaucratie de la punition : Les caméras-piétons au service du pouvoir policier, par Alec Karakatsanis @equalityalec , avec une préface de Sihame Assbague @s_assbague et une postface du Secours Rouge Toulouse @secoursrouge.toulouse. Le deuxième livre (sortie juin 2026) : « Nous détruirons les prisons coloniales » Palestine et abolitionnisme pénal, ouvrage collectif dirigée par Gwenola Ricordeau Possibilité de soutenir le projet en achetant des livres en prévente (il y a même des lots de 5 avec une réduction de 20%) ou en faisant des dons. Chaque contribution, chaque partage compte ❤️ gwenolaricordeau.com
