Compte rendu d’une visite au centre fermé 127bis de Steenokkerzeel

Par Youri Lou Vertongen – 31 octobre 2025 Dans ce texte, YLV nous partage un compte-rendu de sa visite en centre fermé. Il décrit son expérience du contrôle sur les corps : “on n’entre pas dans un centre fermé, on … Continuer la lecture →
En ce début d’année judiciaire, la prestation de serment des stagiaires du ressort de la Cour d’appel de Bruxelles a marqué un moment solennel pour les futur·es avocat·es. Pour une d’entre elles et eux, ce moment a été terni par le racisme en raison de son voile. Avant leur stage pratique, les futur·es avocat·es prêtent serment devant une autorité judiciaire, jurant d’exercer leur profession avec honnêteté et de respecter les règles déontologiques. Un acte symbolique marquant l’engagement de ces jeunes professionnel·les, mais teinté d’islamophobie pour d’autres. Lors de cette cérémonie, la bâtonnière de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Marie Dupont, a refusé de serrer la main et d’apparaître sur une photo avec une stagiaire car celle-ci portait le hijab. Pourtant, cette stagiaire relevait de l’OVB (Orde van Vlaamse Balies) dont la réglementation ne mentionne aucune interdiction concernant les signes religieux lors de la prestation de serment. La solution mise en place par la bâtonnière a été d’organiser la prestation de serment à huis clos, avec uniquement la famille comme public, pour permettre à la stagiaire de s’acquitter de son engagement professionnel sans qu’elle n’ait à apparaitre sur la photo avec elle. Cette proposition révèle la logique à l’œuvre : rendre invisible ce qui dérange l’ordre racial établi. Le geste de refuser une poignée de main ou une photo est une humiliation de plus, dans un contexte d’islamophobie déjà très présente dans les institutions belges. Il s’agit d’un acte de déshumanisation, un de plus, qui nie la dignité, de surcroît dans un cadre professionnel, d’une personne uniquement sur base de son apparence racialisée. Cette situation souligne une contradiction fréquente : dès qu’il est question du hijab, on invoque systématiquement la neutralité, en omettant que tous les participant·es portent en réalité des références culturelles et religieuses dans leur manière de se présenter. La neutralité devient ainsi un privilège blanc, une norme qui doit s’appliquer uniquement aux corps et pratiques des personnes racisées. La question devrait être celle du respect de la diversité, et non de l’imposition de normes. Les magistrat·es et la neutralité religieuse : un autre exemple En Belgique, les magistrat·es, c’est-à-dire les juges et membres du parquet, assistent chaque année au Te Deum, une messe catholique à caractère solennel et patriotique. Ces cérémonies ont lieu le 15 novembre (Fête du Roi), le 21 juillet (Fête nationale) ou lors de commémorations comme l’Armistice du 11 novembre. Elles célèbrent le souverain et les valeurs de l’État de droit, en présence de représentant·es des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et militaire. Ces événements montrent que la présence des magistrat·es dans des contextes religieux est encadrée par la tradition et la fonction officielle, et non par un choix personnel obligatoire. Une messe catholique ne semble pas poser problème alors...
Projection du dernier film de Mathieu Rigouste « Nous sommes des champs de bataille ».
Front de mères et Bruxelles Bagarre Club vous invitent à la projection du dernier film de Mathieu Rigouste "Nous sommes des champs de bataille". La projection sera suivie d’une discussion autour d’un repas avec le réalisateur, Fahima qui intervient dans le film, et les collectifs organisateurs. Vendredi 12 décembre à 19h au Mona (avenue de Jette 225, 1090 Jette) Entrée à prix libre Repas gratuit par le collectif 100dal Film en français sous-titré anglais “ Depuis le début des années 2000, j’enquête sur le système sécuritaire tout en participant aux luttes sociales. Et pour cette raison, j’ai été fiché par les services de renseignements français. Mais nous avons besoin de mieux comprendre cette machine de guerre et de contrôle qui écrase les peuples. Alors j’ai décidé d’aller enquêter au coeur de Milipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des Etats. Suivez-moi dans les coulisses de ce business mondial. Nous allons enquêter ensemble sur la fabrication des guerres, la globalisation de la surveillance et le commerce de la répression. Il s’agit de mettre en lumière les rouages d’un système en laissant ses principaux acteurs le raconter eux-mêmes, face caméra. Et d’y réfléchir avec celles et ceux qui subissent l’ordre militaro-sécuritaire au quotidien et qui tentent de lui résister pour exister. A travers les interstices, nous interrogeons notre participation à l’ordre des choses et du monde, notre capacité à nous préserver et à nous transformer. Dans le reflet de la machine de guerre, nous sommes face à nous-mêmes et à ce que nous voulons devenir." NOUS SOMMES DES CHAMPS DE BATAILLE, un film de Mathieu Rigouste 90 min, France, 2025
Samedi 22 novembre 2025, 200 agents de divers services de l’Etat ont « inspecté » une cinquantaine de commerces de Matongé. La RTBF rapporte qu’étaient présents les services suivants : l’auditorat du travail de Bruxelles, le parquet de Bruxelles, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, la police fédérale judiciaire de Bruxelles, l’ONSS, l’Onem, l’inspection régionale de l’emploi, l’Inasti, l’Inami, le SPF Finances, le SPF Économie, le SPF Santé publique, le laboratoire régional Brulabo, et bien sûr, l’Office des Étrangers qui « a également été mobilisé dans le cadre des contrôles portant sur les titres de séjour ». Par contre ce que la RTBF ne mentionne pas, se sont les enlèvements de personnes. Plusieurs personnes ont été emmenées en Centre Fermé. Selon certains témoignages « les gens ont maintenant peur de se rendre à Matongé. C’est la colère et l’effroi pour toute la diaspora congolaise ». STOP aux rafles ! Solidarité avec Matongé ! Parlez-en autour de vous ! N’hésitez pas à vous rendre sur place, à discuter avec les gens et marquer votre solidarité avec celleux qui endurent le racisme d’État dans le plus grand silence des médias. Pour le moment, les informations manquent encore. S’il vous plait, si vous avez des informations, merci de faire tourner ! Sources : RTBF > https://www.rtbf.be/article/ixelles-plusieurs-commerces-mis-sous-scelles-apres-une-grosse-operation-de-controle-galerie-matonge-11636943 CONGO QUOTIDIEN > https://www.congoquotidien.com/2025/11/25/controles-police-commerces-congolais-bruxelles-matonge/ BRUXELLES TODAY > https://www.bruxellestoday.be/faits-divers/dizaines-policiers-galerie-matonge.html
