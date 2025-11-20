[Concert] Buterflai : Acrata folk contra la represión

Médias

[Brochure] Le Programme anarchiste

Introduction Malatesta fut chargé par la Commission de Correspondance de l’Union Anarchiste Italienne (U.A.I.) de rédiger une « Déclaration de Principes », tâche qu’il accepta. Au congrès de Bologne de l’U.A.I.(du 1er au 4 juillet 1920), le texte qu’il avait rédigé, Le Programme anarchiste, fut entièrement accepté par le congrès et publié à Milan la même année. Il faut noter qu’il ne s’agit pas en 1920 d’un texte absolument original. En effet, Malatesta s’est inspiré d’un programme qu’il avait publié en 1899 à Paterson, aux États-Unis, dans différents numéros de La Question Sociale, texte qui fut repris en brochure par le groupe « L’Avenir » à New London en 1903, puis de nouveau en 1905 sous le titre de Notre programme. La publication de 1920 ne fut cependant pas une reproduction textuelle. Malatesta la corrigea, y apporta de sensibles modifications et y ajouta ce que lui suggérèrent les circonstances contemporaines et le caractère collectif qui devait être celui du texte. Ce qui en fait donc un texte essentiellement nouveau. Le premier paragraphe n’apparaît pas en 1920 mais les intertitres sont par contre de cette époque. Le texte fut traduit en plusieurs langues (espagnol, portugais, chinois, anglais, français, etc.), généralement sous le titre de Programme anarchiste, et jouit de nombreuses rééditions depuis. La traduction que l’on présente aujourd’hui fut établie en 1979 (et publiée dans le recueil d’Israel Renoff) à partir du texte de 1903 réédité à Turin, en 1963, comparé avec le texte de 1920. Les traducteurs se sont aussi inspirés des versions du Bulletin International de C.R.I.A.(1949), de Vicenzo Tascafonco et de Vernon Richards. La présente édition s’est contentée de re-confronter le texte du recueil de Renoff avec la traduction française des Écrits choisis, tome III [1]. * * * Nous n’avons rien de nouveau à dire. La propagande n’est, et ne peut être, que la répétition continue, inlassable, des principes qui doivent nous servir de guide dans la conduite que nous devons suivre dans les différentes circonstances de la vie. Nous répéterons donc avec des termes plus ou moins différents, mais dans le fond constants, notre vieux programme socialiste-anarchiste-révolutionnaire. Le programme de l’Union Anarchiste Italienne est le programme anarchiste-communiste révolutionnaire. Il y a déjà un demi siècle, il fut proposé en Italie au sein de l’Internationale sous le nom de programme socialiste. Plus tard, il prit celui de socialiste-anarchiste, comme réaction contre la dégénérescence autoritaire et parlementaire croissante du mouvement socialiste. Puis finalement on l’appela anarchiste. NEFAC (Fédération des communistes libertaires du Nord-Est), mai 2008 1. Ce que nous voulons. Nous croyons que la plus grande partie des maux qui affligent les hommes découle de la mauvaise organisation sociale ; et que les hommes, par leur volonté et leur savoir, peuvent les faire disparaître. La société actuelle est le résultat...