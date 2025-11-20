stuut.info

[Concert] Buterflai : Acrata folk contra la represión

27 novembre - 19h30 - Boom Café

Médias Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs Classisme / Lutte des classes

« Buterflai » présente un concert musical, didactique qui s’inscrit dans le courant de l’ácrata folk. Ses paroles abordent la résistance, la liberté et la critique sociale, en se focalisant sur la lutte contre la répression et l’injustice.

Bruxelles | Collectif : La B.O.U.M. Bibliothèque Anarchiste

Ce jeudi à La B.O.U.M. en plus de la permanence habituelle, se tiendra un super concert de Buterflai !

Le concert se caractérise par son focus sur la narration et l’utilisation d’instruments acoustiques, créant une ambiance qui invite à la réflexion sur les problèmes sociaux.

3 disques autoédités sont disponibles, « aprenderé », « refranero agrícola », « Sen Esquencer » et des chansons inédites incorporées pour des compilations de soutiens.

Avec 20 ans de parcours, le projet arrive depuis Euskadi avec un nouveau format, accompagné de vidéos avec explications en français et sous-titres en anglais, facilitant la compréhension du contenu et du sens de chaque chanson.

On sortira pour l’occasion nos meilleurs livres et brochures sur les thèmes abordé durant le concert (guerre d’Espagne, prison, répression,...) !

 jeudi 27 novembre 2025  19h30 - 22h00
 jeudi 27 novembre 2025
19h30 - 22h00 iCal
 Boom Café,

 

Rue Pletincxk 7 1000 BXL

