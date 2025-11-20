[Concert] Buterflai : Acrata folk contra la represión

Ce jeudi à La B.O.U.M. en plus de la permanence habituelle, se tiendra un super concert de Buterflai !
Le concert se caractérise par son focus sur la narration et l’utilisation d’instruments acoustiques, créant une ambiance qui invite à la réflexion sur les problèmes sociaux.
3 disques autoédités sont disponibles, « aprenderé », « refranero agrícola », « Sen Esquencer » et des chansons inédites incorporées pour des compilations de soutiens.
Avec 20 ans de parcours, le projet arrive depuis Euskadi avec un nouveau format, accompagné de vidéos avec explications en français et sous-titres en anglais, facilitant la compréhension du contenu et du sens de chaque chanson.
On sortira pour l’occasion nos meilleurs livres et brochures sur les thèmes abordé durant le concert (guerre d’Espagne, prison, répression,...) !
