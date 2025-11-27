Elik Harpaz est musicien et artiste performeur. Il se présente comme un enfant de la Palestine occupée, qui s’est déprogrammé lui-même de l’endoctrinement sioniste. Il milite aujourd’hui pour l’égalité et la liberté de tous les habitants entre le fleuve et la mer, à travers l’art, la musique et le podcast. Ayah est chanteuse, autrice-compositrice, guérisseuse par la voix et enchanteresse du son. Sa musique puise dans les enseignements d’une spiritualité décolonisée et dans ses propres racines juives. Ensemble, Elik et Ayah interprètent des chansons écrites avec un sentiment d’urgence — celui qu’il est des moments où l’art ne peut pas se taire. Leur bien nommée « Genocide Song », que Blanche Gardin a contribué à faire connaître, sera au répertoire de leur premier concert en Belgique, aux côtés d’autres morceaux de justice et d’amour, contre la guerre, le colonialisme et le génocide.
Concert : Elik Harpaz & Ayah
5 décembre - 21h30 - Cinéma Nova
Concert : Elik Harpaz & Ayah
Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée »
Voir en ligne : nova-cinema.org
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info