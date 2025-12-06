[Conférence] Fashioning Apartheid

Venez participer à notre conférence :
Avec
- Zoé Dubois d’achACT,
- Manon Marée de Abp Asbl,
- Jalil Bourhidane de la CNE Commerce-syndicat des travailleurs du commerce,
- Agnès Bertrand d’ Oxfam België/Belgique
La rencontre sera facilitée par Frank Barat.
La conférence se tiendra en français avec traduction simultanée vers le néerlandais.
Inscriptionhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoE0xZoxKALy9KoU4p5V08gVS1BeSyJrnfszz-RpR3xFM-ig/viewform
Contact : info@achact.be
