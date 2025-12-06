stuut.info

[Conférence] Fashioning Apartheid

17 décembre - 18h30 - achact

Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Économie / Anticapitalisme Résistances et solidarités internationales Travail / Précariat Palestine

Complicité du secteur de la mode avec la colonisation des territoires palestiniens occupés.

Bruxelles | sur https://stuut.info

Venez participer à notre conférence :

Avec

  • Zoé Dubois d’achACT,
  • Manon Marée de Abp Asbl,
  • Jalil Bourhidane de la CNE Commerce-syndicat des travailleurs du commerce,
  • Agnès Bertrand d’ Oxfam België/Belgique

La rencontre sera facilitée par Frank Barat.

La conférence se tiendra en français avec traduction simultanée vers le néerlandais.

Inscriptionhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoE0xZoxKALy9KoU4p5V08gVS1BeSyJrnfszz-RpR3xFM-ig/viewform

Contact : info@achact.be

Voir en ligne : achact.be

Agenda

[Conférence | Fashioning Apartheid

 mercredi 17 décembre 2025  18h30 - 20h00 iCal
 mercredi 17 décembre 2025
18h30 - 20h00 iCal
 achact,

 

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles

Extrême-droite / Antifascisme

Le gouvernement achète des blindés français pour plus d’un milliard d’euros

La Belgique va acquérir 92 blindés Griffon et 123 véhicules Serval pour un total de 1,15 milliard d’euros auprès de sociétés françaises. Ces véhicules serviront au transport de troupes, mais aussi comme engins de commandement, de soutien et ambulances, avec un budget de 495,6 millions pour les Griffon et 656,4 millions pour les Serval. Cette commande a été présentée aux parlementaires lors d’une réunion à huis clos et s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique CaMo (Capacité motorisée) conclu en 2019 entre la France et la Belgique. Ce partenariat vise à assurer l’interopérabilité des forces terrestres des deux pays grâce au système de combat Scorpion, permettant l’échange en temps réel de données sur le champ de bataille et renforçant la coopération militaire franco-belge.
Belgique Belgique |

10 décembre - 06h00 - Cinema Galeries

For Palestinian liberation : Exposing Complicity and Resisting Genocide

Join us for an important talk and Q&A on the Palestinian Liberation with the prominent Palestinian journalist from the Occupied West Bank Mariam Barghouti and the globalization and international law specialist Elina Xenophontos. The world is witnessing the first live-streamed genocide—a colonization and ethnic cleansing plan, blatantly approved by a UN resolution. The Gaza Strip lies in ruins, its people maimed, starved, and left to be genocided. Journalists are exterminated for exposing these atrocities, and over 9500 Palestinian hostages are tortured, sexually assaulted, and executed. Simultaneously, the West Bank is being ethnically cleansed by soldiers and settlers, with Palestinians killed defending their own land. This discussion will deeply elaborate on these atrocities, the geopolitics and the imperialist and colonial economic gial involved, the western mainstream media complicity, the EU and global complicity. We will also address the necessity for an academic boycott and the role that universities can play—through institutional decisions, research, and pedagogy—all within the struggle for Palestinian liberation. DATES & LOCATIONS : DEC 10 | BRUSSELS ⏰18h-21h 📍Cinema Galeries Galerie de la Reine 26,1000 Brussel Including screening of« Selfies » by Gazan artist Reema Mahmoud. ➡️Any extra money collected after covering expenses will be donated to Palestine via the Marius Jacob foundation and to journalists in Gaza by Mariam Barghouti.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |

14 janvier - 10h00 - Maison de la Paix

Arpentages *Janvier - Mars 2006*

Agir pour la Paix te propose de nouveaux arpentages, à la découverte de quatre livres sur des thématiques liées à la non-violence et au mouvement pour la paix. Mais c’est quoi un “arpentage” ? C’est une pratique issue du milieu ouvrier qui consiste à lire un livre de manière collective. Les participant.es se partagent l’ouvrage entre elleux et chacun.e lit sa partie. Il y a ensuite une mise en commun permettant à chacun.e d’expliquer aux autres ce qu’iel a lu. Cette méthode accessible à toustes permet d’acquérir une compréhension du livre et de construire ensemble, sans pression, une pensée critique sur une thématique donnée. Chaque séance se fait avec l’accompagnement d’un.e animateur.ice qui sera là pour vous guider dans votre découverte. C’est quand ?  14/01 10h-17h : “L’empathie est politique” de Samah Karaki - en partenariat avec Rencontre des Continents. 19/01 17h45-21h : “Justice partout” de Camille Soffer et Coline Zuber. 03/02 17h45-21h : “Palestine, un féminisme de libération” de Nada Elia. 18/03 17h45-21h : “Saint Luigi : comment répondre à la violence du capitalisme” de Nicolas Framont. C’est où ? Maison de la Paix, 35, rue Van Elewyck, 1050 Ixelles. Les activités sont gratuites.  Inscription obligatoire via ce lien : https://framaforms.org/inscription-arpentages-janvier-mars-2006-dagir-pour-la-paix-1764772594 Nous cuisinerons de la soupe pour vous réchauffer ! Accessibilité : Le bâtiment n’est pas accessible aux PMR. Bus 59 - 71 - 38 - 60 : arrêt Flagey Tram 81 : arrêt Dautzenberg ou Flagey Les trams 8 et 93 passent avenue Louise. S’arrêter aux arrêts Bailly ou Vleurgat et descendre à pieds respectivement rue Lesbroussart ou chaussée de Vleurgat
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
