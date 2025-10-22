stuut.info

Conférence Gesticulée « Consumée pour la bonne cause »

20 novembre - 18h30 - La Vieille Chéchette

Éducation populaire / Partage de savoirs Travail / Précariat Arts / Créations
Bruxelles

« Au cours de cette conférence gesticulée je vous raconte mon parcours d’une dizaine d’années dans le secteur associatif.

C’est une histoire entre utopie, désillusion et destruction du secteur associatif.

C’est une histoire de précarité et de dons de soi, pour la bonne cause.

C’est une histoire de burn-out où l’on se demande si on en est responsable.

On y explorera les métamorphoses possibles pour ne pas finir consumé·e pour la bonne cause !

Consumée pour la bonne cause : une conférence gesticulée, enflammée, rythmée par de la musique et des respirations. »

Agenda

Conférence Gesticulée « Consumée pour la bonne cause »

 jeudi 20 novembre 2025  18h30 - 21h00 iCal
 jeudi 20 novembre 2025
18h30 - 21h00 iCal
 La Vieille Chéchette,

 

2-6 Rue du Montenegro

12 novembre - 19h00 - Mazette

Soirée décryptage des mesures de l’Arizona

Le gouvernement Arizona, c’est un catalogue de mesures qui vont attaquer les droits des travailleur·ses, des personnes précaires, des migrant·es et des associations de gauche. C’est la pire régression sociale dans l’histoire de la Belgique ! Tu veux mieux comprendre ce que propose ce gouvernement ? Tu aimerais te mobiliser et participer aux prochaines actions mais tu ne sais pas comment ? Viens en discuter mardi 12 novembre chez Mazette ! On vous propose une présentation des mesures phares et un décodage suivi d’une discussion pour préparer les prochaines mobilisation. Et après, un verre de l’amitié !
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |

26 novembre - 14h30 - Maison des Cultures Huis van Culturen de Molenbeek

Bonnevie en fête ! viert feest !

🎉 26/11 : Mercredi Woensdag 26/11/25 14:30 > 17:00 : 🎉 Après-midi festif pour les familles Feestelijke middag voor families Gratuit / gratis 🎉🎉🎉🎉🎉 Venez vous amuser en découvrant les bonnes astuces pour faire des économies d’énergie à la maison ! Kom plezier maken en ontdek handige tips om thuis energie te besparen ! Rendez-vous / Afspraak 26/11/25 14:30 > 17:00 Maison des Cultures Huis van Culturen rue Mommaertsstraat 4, Molenbeek-Saint-Jean 1080 Sint-Jans-Molenbeek 14:30 Projection du film / Vertoning van de film « L’énergie du quotidien : chaque geste compte ! » Réalisation Maison de quartier Bonnevie et Gaétan Leboutte (Kinoprod), 2025, et clôture du projet de la Maison de quartier Bonnevie sur les économies d’énergie dans la maison, dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine 06 « Autour de Simonis ». “Energie in het dagelijks leven : elke actie telt !” Gerealiseerd door Bonnevie Buurthuis en Gaétan Leboutte (Kinoprod), 2025, en afsluiting van het project van Maison de quartier Bonnevie over energiebesparing in huis, in het kader van het Stadsvernieuwings contract 6 “Rondom Simonis“. Spectacle-concert / Concertvoorstelling « Tour du monde en chansons » – Le Ba Ya trio Samir Barris + Nicholas Yates + Benoît Leseure Enfants de 3 à 12 ans / Kinderen van 3 tot 12 jaar 16:00 Goûter et animations / Snacks en animaties 👀👀👀👀👀 Info renovation@bonnevie40.be 02 410 76 31 Partagez l’info ! Deel het evenement op facebook ou notre site web.
Bruxelles Bruxelles | Écologie |

2 novembre - 15h00 - One Field Fallow

Point Queer de novembre

Projection et temps d’échange autour de l’autodéfense communautaire et de la réappropriation de la violence Depuis 1 an, nous avons entamé une discussion entre transpédégouines pour penser des outils d’autodéfense communautaire. Les violences queerphobes continuent et s’intensifient avec l’offensive de droite que nous les queers subissons un peu partout... Pour cela, le Front Q organise des temps communautaires pour échanger autour de ces thématiques en cherchant à valoriser et mettre en commun notre savoir communautaire. Nous organisons au prochain Point Queer une projection qui sera suivi d’un temps d’échange pour évoquer la question de l’autodéfense et de la réappropriation de la violence. Cette proposition s’inscrit dans le projet collaboratif que met en place le Front Q, prenant la forme d’une plateforme en ligne pour s’outiller contre les violences queerphobes. Le but y est de rassembler des ressources théoriques, mais aussi pratiques sous forme de témoignages d’expériences vécues et leurs résolutions. Nous proposerons aux personnes qui le souhaitent de partager des situations vécues de queerphobie qui seront enregistrées (uniquement audio), pour constituer une base de témoignages, que nous anonymiserons et que nous aimerions publier à terme. Nous précisons que ces partages se feront sur base volontaire, que personne ne sera obligé.e d’entendre ou de revivre des expériences traumatiques, et les personnes qui ne souhaitent pas participer à l’activité sont les bienvenues au PQ. Notre conviction demeure claire. Ni la police, ni les institutions, ni les applications animées par des logiques marchandes ne peuvent apporter une réponse unique et pertinente aux violences que nous subissons, au contraire nous pensons qu’elles participent à les renforcer. Organisons-nous pour lutter ensemble ! OFF, l’espace qui nous acceuillera sert comme espace de travail, de recherche socio-artistique, de cohésion ainsi que de lieu de rencontre pour des individus, collectives et organisations externes. Un prix libre est organisé pour la participation aux frais, n’hésite pas à participer à la hauteur de tes moyens
Extrême-droite / Antifascisme |
