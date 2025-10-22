Conférence Gesticulée « Consumée pour la bonne cause »

« Au cours de cette conférence gesticulée je vous raconte mon parcours d’une dizaine d’années dans le secteur associatif.

C’est une histoire entre utopie, désillusion et destruction du secteur associatif.

C’est une histoire de précarité et de dons de soi, pour la bonne cause.

C’est une histoire de burn-out où l’on se demande si on en est responsable.

On y explorera les métamorphoses possibles pour ne pas finir consumé·e pour la bonne cause !

Consumée pour la bonne cause : une conférence gesticulée, enflammée, rythmée par de la musique et des respirations. »