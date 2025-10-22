Conférence : People Over Lobbies !
4 novembre à 19h
Université Saint-Louis, Agora, Rue de l’Ommegang 8, Bruxelles (Métro Botanique)
Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l’Union européenne a les mains aussi sales ?
Réponse : les lobbys ! Bingo ! Allez, le tableau n’est pas aussi noir mais il est quand même gris plutôt foncé.
Les lobbyistes des énergies fossiles continuent d’alimenter le chaos climatique. Et ils s’en sortent plutôt bien, les chenapans. En usant de leur accès privilégié et discret aux institutions européennes, ils défendent leurs propres intérêts économiques et torpillent les maigres mesures en faveur du climat. Le tout au détriment des citoyens et de la planète.
Profitant de la complexité et de l’opacité du fonctionnement de l’UE, les lobbys exercent une influence considérable sur les politiques européennes. Et le pire, c’est que la Commission, en particulier sa présidente Ursula von der Leyen, les encourage.
Quelles portes secrètes utilisent-ils ? Pourquoi la Commission leur prête-t-elle une oreille si attentive ? Mais surtout : comment les arrêter et quoi mettre à la place ?
(Conférence en français)
