Conférence : « Trauma : la guérison par l’approche corporelle », par Michel Schittecatte

12 décembre - 19h00 - La Maison qui Chante

Conférence : « Trauma : la guérison par l’approche corporelle », par Michel Schittecatte

Une nouvelle conférence organisée par Patouche, collectif de personnes concernées par l’inceste et les violences sexuelles dans l’enfance.

Michel Schittecatte est médecin Psychiatre, agrégé et psychothérapeute et fondateur du CEFoRT. Il est formateur en Somatic Experiencing. Pour lui, le traumatisme est « un figement qui dure au-delà de la période nécessaire ».

Dès lors, traiter le trauma revient à remettre de la vie dans le figement. Dans l’approche psycho-corporelle, il ne s’agit plus de résoudre un problème qui serait produit par le psychisme mais, au contraire, de débloquer le corps figé dans l’expérience traumatique. Par ailleurs, au lieu de se concentrer sur le passé, le Somatic Experiencing vise à libérer les tensions corporelles accumulées lors d’un choc, à retrouver les ressources internes et à restaurer le système nerveux. Le praticien accompagne le patient à prendre conscience de ses sensations corporelles pour dénouer les blocages et retrouver un sentiment de sécurité, de vitalité et de bien-être. C’est ce dont va nous parler notre invité !

Lieu : La Maison qui chante (Rue du Viaduc, 122 à Ixelles)

Entrée à prix libre.

Réservation conseillée : patouche@riseup.net

Insta Patouche

 vendredi 12 décembre 2025  19h00 - 21h30 iCal
 vendredi 12 décembre 2025
19h00 - 21h30 iCal
 La Maison qui Chante,

 

rue du Viaduc, 122
1050 IXelles

