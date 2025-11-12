Conférence : « Trauma : la guérison par l’approche corporelle », par Michel Schittecatte

Michel Schittecatte est médecin Psychiatre, agrégé et psychothérapeute et fondateur du CEFoRT. Il est formateur en Somatic Experiencing. Pour lui, le traumatisme est « un figement qui dure au-delà de la période nécessaire ».

Dès lors, traiter le trauma revient à remettre de la vie dans le figement. Dans l’approche psycho-corporelle, il ne s’agit plus de résoudre un problème qui serait produit par le psychisme mais, au contraire, de débloquer le corps figé dans l’expérience traumatique. Par ailleurs, au lieu de se concentrer sur le passé, le Somatic Experiencing vise à libérer les tensions corporelles accumulées lors d’un choc, à retrouver les ressources internes et à restaurer le système nerveux. Le praticien accompagne le patient à prendre conscience de ses sensations corporelles pour dénouer les blocages et retrouver un sentiment de sécurité, de vitalité et de bien-être. C’est ce dont va nous parler notre invité !

Lieu : La Maison qui chante (Rue du Viaduc, 122 à Ixelles)

Entrée à prix libre.

Réservation conseillée : patouche@riseup.net