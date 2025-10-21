Conférence gesticulée 23/10 « C’est dangereux my love »

Victime d’une tentative de féminicide en 2023, Estelle Thareau témoigne pour alerter et soutenir toutes les femmes confrontées aux violences conjugales. À travers son récit, elle met en lumière les mécanismes récurrents de ces violences, leur ancrage dans les inégalités de genre et dans une société patriarcale qui les banalise.

Du quotidien invisibilisé jusqu’au féminicide, elle montre comment s’installe ce continuum de violences et pourquoi il est urgent d’agir. Elle propose enfin des pistes concrètes, individuelles et collectives, pour briser le silence, transformer nos comportements et construire des relations basées sur le respect et la confiance.

𝗨𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗲́𝗲 ?!

Une conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire, à mi chemin entre le spectacle et la conférence. C’est une prise de parole publique et politique qui mélange du savoir chaud (des savoirs issus d’expériences vécues) et du savoir froid (des connaissances notamment scientifiques qui viennent soutenir le propos) mais surtout c’est SUPER.

𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀

🕠 Rdv à 17h30 pour découvrir le projet participatif et solidaire de la MarMeet et participer à l’atelier cuisine avec nous avant la soirée

🎭 Rdv à 20h pour assister à la présentation de la conférence gesticulée d’Estelle, « C’est dangereux my love. de la violence ordinaire au féminicide ».

🍕 Petite restauration à prix libre et bar à prix fixes (mais doux)

🤑 Contribution au chapeau pour la conf, n’oubliez pas de prendre du cash !

𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀

🚋Arrêts Sainte Marie / Robiano à moins de 400m (tram 92, 93, 25, 62 & bus 65, 66, 70)

🚗Places de parking payantes dans la rue (dont une place PMR devant l’entrée)

🚲Vous pouvez rentrer votre vélo dans la cour par le 34 rue des palais.