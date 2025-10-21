stuut.info

Conférence gesticulée 23/10 « C’est dangereux my love »

23 octobre - 19h00 - MarMeet

Conférence gesticulée 23/10 « C’est dangereux my love »

Santé / Soins Médias Féminismes / Antipatriarcat Éducation populaire / Partage de savoirs Arts / Créations

De la violence ordinaire au féminicide

Bruxelles | sur https://stuut.info

Victime d’une tentative de féminicide en 2023, Estelle Thareau témoigne pour alerter et soutenir toutes les femmes confrontées aux violences conjugales. À travers son récit, elle met en lumière les mécanismes récurrents de ces violences, leur ancrage dans les inégalités de genre et dans une société patriarcale qui les banalise.
Du quotidien invisibilisé jusqu’au féminicide, elle montre comment s’installe ce continuum de violences et pourquoi il est urgent d’agir. Elle propose enfin des pistes concrètes, individuelles et collectives, pour briser le silence, transformer nos comportements et construire des relations basées sur le respect et la confiance.

𝗨𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗲́𝗲 ?!
Une conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire, à mi chemin entre le spectacle et la conférence. C’est une prise de parole publique et politique qui mélange du savoir chaud (des savoirs issus d’expériences vécues) et du savoir froid (des connaissances notamment scientifiques qui viennent soutenir le propos) mais surtout c’est SUPER.

𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀
🕠 Rdv à 17h30 pour découvrir le projet participatif et solidaire de la MarMeet et participer à l’atelier cuisine avec nous avant la soirée
🎭 Rdv à 20h pour assister à la présentation de la conférence gesticulée d’Estelle, « C’est dangereux my love. de la violence ordinaire au féminicide ».
🍕 Petite restauration à prix libre et bar à prix fixes (mais doux)
🤑 Contribution au chapeau pour la conf, n’oubliez pas de prendre du cash !

𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀
🚋Arrêts Sainte Marie / Robiano à moins de 400m (tram 92, 93, 25, 62 & bus 65, 66, 70)
🚗Places de parking payantes dans la rue (dont une place PMR devant l’entrée)
🚲Vous pouvez rentrer votre vélo dans la cour par le 34 rue des palais.

Voir en ligne : Inscriptions via ce lien

Agenda

Conférence gesticulée 23/10 « C’est dangereux my love »

 jeudi 23 octobre 2025  19h00 - 22h00 iCal
 jeudi 23 octobre 2025
19h00 - 22h00 iCal
 MarMeet,

 

Rue des Palais, 32, 1030 Schaerbeek

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

15 novembre - 14h00 - Palais de Justice de Bruxelles

15 novembre : Rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados

Les Collectives Patouche et Ensemble contre l’inceste appellent à un rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados le samedi 15 novembre 2025 à 14h devant le Palais de Justice de Bruxelles. Nous appelons à un rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados le samedi 15 novembre 2025 à 14h devant le Palais de Justice de Bruxelles. Aucune jeune personne ne devrait vivre dans la peur. Et pourtant, chaque jour en Belgique, des enfants et des adolescentEs sont mépriséEs, maltraitéEs, délogéEs, agresséEs, violéEs, exploitéEs, mutiléEs, tuéEs. La société détourne le regard et l’État choisit de ne pas les protéger, voire de les mettre en danger. À la maison, à l’école, à l’hôpital, dans le sport, les loisirs, sur Internet, dans les foyers sociaux, les tribunaux, les commissariats, les lieux de culte : aucun lieu n’est sûr. Toutes ces institutions passent au-dessus des droits fondamentaux des jeunes. Dans une société plus solidaire, plus protectrice des minorités et diversités en tout genre, plus horizontale, bienveillante, plus à l’écoute des besoins spécifiques des différents groupes qui la composent, il y aurait beaucoup moins de violences sur les jeunes et les enfants. Le 15 novembre 2025, c’est ensemble que nous nous rassemblerons pour toustes les enfants et ados d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Exigeons une Belgique qui considère et écoute sa jeunesse et qui mette en œuvre de véritables politiques publiques pour l’enfance. Rassemblement organisé en lien avec les Manif Enfantistes en France dans le cadre du 18 novembre, Journée pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
Santé / Soins

[VIDÉO] Un métier contre l’Arizona ! | Les sages-femmes en lutte 💥

🔴 Le 14 Octobre 2025, comme des dizaines de milliers d’autres travailleur·euses, les sages-femmes du CHU Saint-pierre de Bruxelles se sont mises en grève. La mobilisation est impressionnante avec quasi 90% du personnel qui a suivi le mouvement. L’hôpital est obligé de prendre des mesures pour assurer un service minimum. Économies dans le secteur des soins de santé, gel de lits, pensions trop éloignées, manque de reconnaissance, rémunération insuffisantes, cadences infernales, … elles dénoncent la logique qui prévaut dorénavant dans le secteur de la santé et les mesures du gouvernement Arizona. Voici le communiqué des sages-femmes suite à cette mobilisation : « Nous vivons actuellement de plein fouet les mesures d’austérité prises par ce gouvernement et les précédents. La marchandisation du système des soins de santé à un réel impact sur l’avenir de l’hôpital public. Concrètement, aujourd’hui cela oblige la direction de notre hôpital à restructurer son service d’obstétrique, en gelant des lits (une dizaine il y’a environ 2 ans et aujourd’hui encore une dizaine, donc 20 au total) avec un impact direct sur le personnel soignant et non soignant qui y travaille. Le système de santé ne tient que sur la bonne volonté des travailleur·euses et ce n’est donc pas une vision collective que nous propose le gouvernement Arizona. Ce n’est plus tenable et nous avons donc décidé de nous mettre en grève ce 14/10. » Une vidéo, un métier contre l’Arizona ! | Les sages-femmes en lutte 💥 Lecture LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Belgique Belgique |

22 octobre - 18h00 - 32 Rue des Palais, 1030 Schaerbeek

Quelles stratégie contre les attaques au secteur ? Assemblée générale du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE Les conditions de vie des personnes avec qui on travaille, ainsi que nos conditions de travail sont directement impactées. RENCONTRONS-NOUS POUR REFLECHIR ENSEMBLE Alors que la formation du gouvernement régional Bruxellois traîne et met en difficulté notre secteur, le fédéral n’arrange pas les choses. La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons. Des familles demandeur·euses d’asile à la rue ; un contexte où les conditions d’obtention du droit d’asile se durcissent ; définancement et surcharge des CPAS ; allocations coupées ; suppression du Plan Grand Froid ; arrivée de Frontex en Belgique ; répression du soutien à la lutte du peuple palestinien… Tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat. Les travailleur·euses du secteur médico-social fonctionnent dans des services saturés et sous la menace constante de restrictions budgétaires et de licenciements collectifs. La colère de nos publics et des travailleur·euses du secteur psycho-médico-social s’inscrit dans une indignation qui s’exprime à l’échelle du pays, contre la politique austéritaire, raciste et classiste du gouvernement Arizona : qui démantèle les services publics et qui demande de travailler plus longtemps, de manière plus précaire et de retourner plus vite au travail, tout ça pour financer leurs guerres. Pour faire plier l’Arizona, il ne suffit pas d’une manifestation, d’actions spectaculaires ou de journées de grève isolées. Le mouvement en cours doit s’organiser à la base pour imposer son plan de bataille et ses revendications. Notre secteur doit se structurer et se solidariser avec les autres secteurs mobilisés, afin de constituer un rapport de force massif. Rencontrons-nous ce mercredi 22 octobre lors d’une AG du secteur psycho-médico-social pour réfléchir ensemble : Comment notre secteur est-il atteint ? Comment cela s’inscrit pleinement dans les attaques du/des gouvernement/s contre les travailleur·euses et contre nos publics ? Comment s’organiser malgré les difficultés qui entravent la mobilisation dans notre secteur ? Comment s’inscrire dans une lutte avec les autres secteurs mobilisés ? Comment mener, ensemble, via un plan d’action commun, une lutte combative et victorieuse ? Rendez-vous ce mercredi 22 octobre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
PLUS D'ARTICLES - Santé / Soins
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Féminismes / Antipatriarcat
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs
PLUS D'ARTICLES - Arts / Créations

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info