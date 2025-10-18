Conférence gesticulée Stop UE-Mercosur

[⛔ 24/10 : STOP EU-MERCOSUR 🐮💩]
Conférence gesticulée & Apéro pour tout savoir sur cet accord de libre échange dont ON NE VEUT PAS.
Le projet de traité EU-Mercosur entre dans sa dernière ligne droite, il est encore temps de l’arrêter ! Encore plus de libre échange et toujours plus de mépris des paysan·nes, des droits humains, de la santé et de l’environnement, c’est NON. Il nous reste quelques semaines pour agir, c’est MAINTENANT que ça se joue !
Mais en fait c’est quoi ce traité ? Et qu’est-ce qu’on peut faire ?
Rejoins-nous vendredi 24 octobre à l’adésif, 71 rue de Liedekerke, pour tout comprendre !
🌼 19h : Ouverture des portes, viens te poser papoter
🚛 19h30 : Conférence gesticulée de Jeanstef
Il nous partage son expérience de chauffeur poids lourd issu d’un milieu paysan, pour mettre en lumière la base de l’exploitation capitaliste, et les conséquences des traités de « libre échange » sur les droits des travailleur·euses, des paysan·nes, et sur notre santé.
🐮 21h : Les outils pour comprendre & lutter contre le traité EU-Mercosur
🍹 21h 30 : Ouverture du bar !
